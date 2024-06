¿Se arrepintió Carrión de firmar un precontrato con la UD? En Oviedo apuestan a que renovará

El técnico catalán no resuelve el enigma, el propietario del club asturiano le ofrece más dinero que Las Palmas y en Pío XII siguen a la espera

Luis Carrión firmó un precontrato para entrenar a la UD en la temporada 2024-25 cuando todavía en el Oviedo ni se vislumbraba la posibilidad de pujar por el ascenso a Primera como luego hizo. Todo parecía destinado a que el anuncio se hiciera a finales de mayo, casi coincidiendo con el fin de la temporada 2024-25 y la salida de García Pimienta.

Pero el Oviedo se metió en la promoción en la última jornada y eso obligó a dilatar los plazos. Y hasta hoy. La UD ha dado oficialidad a varios fichajes pero lleva un mes sin entrenador. Y pese a que se daba por seguro que una vez que el Oviedo acabara el curso, ascendiendo o no, se precipitarían las noticias al respecto, el compás de espera se alarga, hasta el punto de que por el Tartiere dan por hecho que Carrión va a renovar tras recibir una propuesta económica más jugosa que la que tenía pactada con Las Palmas, tras los movimientos realizados por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, que posee la mayoría accionarial del Oviedo.

¿Se ha arrepentido Carrión de firmar por la UD? ¿Por qué no aclara ya qué decisión va a tomar? Estos interrogantes son los que ahora monopolizan una cuestión que no debe tener un recorrido más amplio, ya a finales de junio y con las pretemporadas a la vuelta de la esquina.

Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera creen que se hará valer el compromiso establecido, pero hay variables que no controlan, tales como la capacidad de seducción que pueda tener el Oviedo para retener a Carrión. No queda claro si tendría alguna penalización el incumplimiento del documento rubricado por las partes, ya que, en su día, era impensable llegar a este extremo.

En la UD se han fijado el próximo fin de semana como fecha tope para anunciar el entrenador. Tampoco hay más opción. Y en el Oviedo confían. Carrión, que calificó como «bulos» las informaciones que le vinculaban a Las Palmas, tiene la última palabra.

Todo, en plena resaca del tweet, a saber si profético o no, que colgó Ramírez en su cuenta oficial: «Keep calm and carry on«.