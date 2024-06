Álvaro Valles, a una semana de iniciar la pretemporada con la UD

Se da por segura su marcha, traspaso mediante, pero, de momento, corre el calendario y no hay novedades. Su precio para salir, entre 8 y 10 millones de euros

Pese a que ya dijo Miguel Ángel Ramírez que la UD no tendría necesidad este verano de realizar algún traspaso para cuadrar cuentas o disponer de caja a la hora de afrontar fichajes, lo cierto es que en las previsiones de la entidad sí entra de lleno ingresar por la venta de Álvaro Valles, al que se renovó de manera unilateral hasta el próximo año tras cumplir un mínimo de 25 partidos oficiales y con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros pero con la intención de ponerlo en el mercado y sacar réditos. El propio Valles ya se encargó de hacer saber a la entidad que no tenía intención de ampliar más allá de lo estipulado su vínculo por sus deseos de afrontar otros retos.

«Lo de Álvaro Valles es muy parecido a lo sucedido con Sergi Cardona, le queda un año de contrato, le hemos ofrecido renovar y el representante nos ha dicho que no va a renovar. Habrá que buscarle una salida en verano«, desveló el presidente para ilustrar la situación que se da con el meta sevillano.

Aunque el ciclo de pases estival todavía tiene dos mese por delante, y, como es habitual, se espera que en agosto entre en combustión, lo cierto es que, hasta la fecha, la situación de Valles está como está. Sin novedad y, salvo giro radical en los próximos días, citado para iniciar el próximo lunes 8 de julio, previo reconocimiento médico. No entraba en los planes que se diera esto considerando que se han dispuesto de varias semanas, desde que concluyó el campeonato 2023-24 para desbloquear su caso, pero sigue sin llegar a Pío XII una oferta que convenza para sentarse a negociar.

Ramírez no va a exigir la totalidad de la cifra que fija la libertad federativa de Valles y daría el visto bueno a su marcha si la cifra está entre los 8 y 10 millones de euros. Por menos ni se plantean en la UD dar el beneplácito a su salida porque entenderían que, pese al riesgo de que se vaya gratis en doce meses, sería regalarlo. Y hay confianza en que poco a poco vayan precipitándose los acontecimientos, más al disponer el jugador de un excelente cartel tras su soberbio rendimiento en las últimas campañas. Tanto en Segunda como en Primera ha dado muestras Valles de una jerarquía que, incluso, le situó como futurible para la selección española, palabras mayores y que acreditan su espectacular progresión.

El Betis, club en el que se formó y del que es hincha confeso, es uno de los pretendientes que ha querido posicionarse en la puja por sus servicios pero en Heliópolis no pueden asumir las exigencias económicas de la UD. También se ha hablado de la Premier, donde el músculo financiero no tiene límites. La preferencia de Valles es seguir en España y la opción del Betis copa sus preferencias. Está dispuesto a esperar por el club andaluz y comienza a asumir que, por el calendario, la mudanza a Sevilla que había agilizado no va a ser del todo definitiva y tendrá que volver a Gran Canaria.

Los fichajes de los arqueros Cillessen y Horkas terminan de confirmar que en la UD 2024-25 el cambio de guardia bajo palos va a ser completo, toda vez que Aarón Escandell tampoco cuenta y le han invitado a buscarse destino (el Oviedo lo tiene en su agenda). Pero si en siete días nada cambia, Luis Carrión va a iniciar el trabajo preparatorio con hasta cuatro porteros profesionales, algo insostenible.

En la UD aguardan con paciencia los acontecimientos con la confianza de que tanto Valles, traspaso mediante, como Escandell, al que se pondrá alfombra roja para que se vaya, liberen sitio y masa salarial. Y, en lo que respecta al primero, una inyección notable en las arcas propias.