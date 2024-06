Álex Muñoz y su «sueño» de jugar en Primera: «No me lo pensé dos veces para venir aquí»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de junio 2024, 19:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Álex Muñoz no esconde su deseo de lucir el amarillo ya por una Primera División en la que tanto soñaba con jugar. Tras su paso por el Tenerife y el Levante, con quienes peló en vano para subir a la élite, ahora podrá cumplir su «sueño».

«Fue bastante rápido, cuando terminó la temporada, la semana siguiente aproximadamente, ya hubieron los primeros contactos entre Luis Helguera y mis agentes. Al terminar mi contrato es más fácil negociar y obviamente salió esta oportunidad de ir a un club de Primera División y obviamente ni me lo pensé dos veces para terminar aquí», dijo el lateral izquierdo fichado por la UD Las Palmas en declaraciones en PlayUD.

Palabras de agradecimiento a la isla vecina. «En Tenerife estuve tres temporadas, donde también nos quedamos a un paso del ascenso en aquella final contra el Girona. Tengo un gran recuerdo de allí, tuve tres buenas temporadas, mucha continuidad, también hice buenos números, guardo un buen recuerdo de esa etapa. Como terminé el contrato ahí y no se logró el ascenso, firmé con el Levante porque decidí que era un proyecto con mayor ambición, mayor capacidad para intentar conseguir ese ascenso que tanto ansiábamos», expuso el defensor.

¿Le guardarán rencor en Tenerife?

Al ser cuestionado por el sentir que podría generar su fichaje con la UD Las Palmas en Tenerife, fue tajante. «Es una oportunidad que se me ha dado para poder jugar en Primera División y la gente coherente lo tiene que entender porque estas oportunidades pasan una vez en la vida y no las puedes rechazar. Somos profesionales y yo siempre he dado mi máximo rendimiento en los clubes que he estado. No creo que se me pueda achacar nada en ese aspecto», aseveró.