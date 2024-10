Rafa Nadal anuncia su retirada a final de temporada

Enric Gardiner Jueves, 10 de octubre 2024, 10:34 | Actualizado 11:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Rafael Nadal anunció este jueves que se retirará del tenis a final de la presente temporada. Tras 23 años de carrera, el balear pondrá punto y final a la trayectoria más gloriosa del tenis español en la Copa Davis de Málaga, donde aspirará a sumar su sexta ensaladera.

En un vídeo a través de sus redes sociales, Nadal confirmó que no jugará más allá de 2024 y que las Finales de Málaga, en las que está convocado junto a Carlos Alcaraz, será su último torneo profesional.

«La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente, porque no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado un tiempo tomarla. En esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner un punto y final. Ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que hubiera podido imaginar».

Mil gracias a todos

«Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías fue la final de Sevilla en 2004. Soy un afortunado por todo lo que he podido vivir».

Ganador de 22 Grand Slams, en su momento el que más en la historia y ahora solo superado por Novak Djokovic, Nadal es el mejor deportista de la historia de España y está en el podio de los mejores del tenis de siempre.

Sus 14 Roland Garros, entre 2005 y 2022, suponen un récord difícilmente inigualable por nadie, ya que solo Margaret Court, con diez Abiertos de Australia, se le acerca en un mismo Grand Slam, pero la australiana lo hizo a caballo de la era amateur y la era abierta.

Nadal ha ganado además 36 Masters 1.000, el segundo que más en la historia, para un total de 92 entorchados y 209 semanas en lo más alto. Ha ganado dos medallas de oro olímpicas, una en individual en Pekín 2008 y otra en dobles junto a Marc López, en 2016.

Su única espina es no haber logrado la Copa de Maestros, en la que llegó a la final en 2010 y 2013.

En el vídeo, Nadal recordó sus rivalidades con Djokovic, con el que jugó 60 partidos (31-29 para el serbio), y Federer, con el que jugó 40 encuentros, con 24 victorias y 16 derrotas para el balear, y también agradeció a su equipo el apoyo, Carlos Moyá, Francis Roig, Carlos Costa, el doctor Ángel Ruiz Cotorro y Marc López, además de a su familia.

«Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que lo tuviéramos todo. Mi mujer, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Has sido mi compañera de viaje perfecta. Volver cada día a casa y ver cómo está creciendo mi hijo es una fuerza que me ha mantenido con energía necesaria para continuar. Mi hermana, creo que siempre he mantenido una relación increíble. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar al tenis. Y a mi padre, que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo y de superación», comunicó Nadal.

Los últimos partidos de Nadal llegarán en las Finales de la Copa Davis que se jugará en Málaga del 19 al 24 de noviembre de este año y donde el balear formará equipo junto a Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers para tratar de dar la séptima ensaladera a España. El de Manacor aún no ha comunicado si jugará algún torneo previo más allá de la exhibición «6 Kings Slam» que se juega a finales de octubre en Arabia Saudí.

