Los 22 Grand Slams de Nadal

1 Roland Garros 2005

Llegar, ver y vencer en París. Con 19 años recién cumplidos, Rafa Nadal inició su reinado en París conquistando la Copa de los Mosqueteros en su primera aparición en el Bois de Boulogne. El balear llegaba al torneo como cuarto cabeza de serie y se estrenó con una victoria ante el alemán Lars Burgsmüller.

2 Roland Garros 2006

Primera estocada a Federer. El manacorense dio todo un recital en su primera final ante Roger Federer con la Philippe Chatrier como testigo. Tras derrotar al tenista de Basilea en las finales de Dubái, Montecarlo y Roma, el español superó al suizo también en el partido decisivo en París por 1-6, 6-1, 6-4, 7-6, para alzar su segunda Copa de los Mosqueteros.

3 Roland Garros 2007

La leyenda del indomable. Roger Federer venía de derrotar a Rafa Nadal en el torneo de Hamburgo la semana previa al comienzo de Roland Garros. Pero el español le infligió su segunda derrota consecutiva en la final de Roland Garros, tras un partido épico en el que el balear salvó 16 bolas de rotura de servicio. El contundente resultado (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) convirtió a Nadal en el segundo tenista masculino capaz de ganar tres títulos consecutivos de Roland Garros en 93 años.

4 Roland Garros 2008

Un repaso de altura. Tampoco a la tercera intentona pudo Roger Federer tumbar a un Rafa Nadal que se mostró más intratable que nunca. El español despedazó al suizo por 6-1, 6-3 y 6-0 en una hora y 48 minutos. Se convertía en el único jugador, junto al sueco Björn Borg, capaz de ganar cuatro títulos consecutivos en Roland Garros, donde permanecía invicto.

5 Wimbledon 2008

Tras las huellas de Manolo Santana. Tras sucumbir el año anterior en la final disputada ante Roger Federer, el español se tomó la revancha batiendo al suizo en el que está considerado como el mejor partido de la historia. «La final de Wimbledon 2008 es para mí la victoria más emocionante de mi carrera», confiesa Nadal, que doblegó al tenista de Basilea por 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8) y 9-7 tras 4 horas y 48 minutos de ardua lucha que condensaron el carácter irreductible del manacorense, que se convirtió en el segundo español campeón en categoría masculina en el All England Club, después de que lo hiciera Manolo Santana en 1966.

6 Abierto de Australia 2009

Pionero en Australia. Tras alcanzar el año anterior las semifinales en Melbourne, Nadal alcanzó por fin la última ronda del Abierto de Australia, donde le aguardaba Roger Federer para escribir otro capítulo de una rivalidad legendaria. La victoria cayó del lado del balear, que superó al suizo por 7-5, 3-6, 7-6 (3), 3-6 y 6-2 tras 4 horas y 23 minutos de lucha sin cuartel. De esta forma, Nadal se convirtió en el primer español capaz de reinar en el torneo oceánico.

7 Roland Garros 2010

Reconquista ante Soderling. Robin Soderling pasó a la historia por ser el primer tenista capaz de superar a Rafa Nadal en su torneo fetiche. Le apeó en octavos de final de Roland Garros en 2009. Pero un año después, el balear se tomó la revancha, venciendo al sueco por 6-4, 6-2 y 6-3 tras dos horas y dieciocho minutos de partido. Cerró el torneo sin ceder ni un solo set, recuperó el número 1 del mundo que había perdido a manos de Roger Federer y se proclamó campeón en París por quinta vez en su carrera.

8 Wimbledon 2010

Segundo entorchado en la Catedral del tenis. Ausente el año anterior por una tendinitis en la rodilla, el manacorense regresó al All England Club espoleado por su triunfo esa misma temporada en Roland Garros. En Londres añadiría la segunda corona dentro de la que sería su mejor campaña, puesto que también se adjudicaría luego el US Open. Apeó en cuartos al sueco Robin Soderling, superó en semifinales al escocés Andy Murray y en la final se encontró con el checo Tomas Berdych, al que no dio opción. Se impuso por 6-3, 7-5 y 6-4, refrendando su condición de número 1 del mundo y sumando su segundo 'major' sobre la hierba londinense.

9 Abierto de los Estados Unidos 2010

Completa el Grand Slam. Dueño de tres de los cuatro grandes torneos, a Nadal solo se le resistía la victoria en Flushing Meadows. Su tope en el torneo neoyorquino eran las semifinales que había alcanzado por dos veces. Pero en 2010 ya no hubo quien le frenase. Tras derrotar en cuartos al también español Fernando Verdasco y vencer en semifinales al ruso Mijaíl Yuzhny, batió a Novak Djokovic en la final (6-4, 5-7, 6-4 y 6-2) para convertirse, a sus 24 años, en el tenista más joven en completar el Grand Slam de toda la historia.

10 Roland Garros 2011

Federer vuelve a toparse con el muro. Tras reponerse del susto que le dio el estadounidense John Isner en primera ronda de Roland Garros, Nadal dejó por el camino al sueco Robin Soderling y al escocés Andy Murray, antes de citarse de nuevo con Roger Federer. El suizo venía de endosarle a Novak Djokovic la primera derrota en la temporada del serbio, al doblegarle en semifinales. Pero Nadal volvió a ser un gigante sobre el polvo de ladrillo de París y se adjudicó la final por 7-5, 7-6, 5-7, 6-1, después de tres horas y 40 minutos de partido.

11 Roland Garros 2012

Más grande que Björn Borg. El aguacero que cayó sobre París no deslució una final histórica en la que Rafa Nadal venció a Novak Djokovic por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 para adjudicarse su séptimo título de Roland Garros, uno más que el sueco Björn Borg, hasta entonces rey absoluto de París. Con 26 años, el balear contabilizaba ya once títulos del Grand Slam, los mismos que levantó el 'Hombre de hielo'.

12 Roland Garros 2013

Otro techo que cae. Rafa Nadal se convirtió el 9 de junio de 2013 en el primer hombre capaz de coronarse ocho veces en un mismo torneo del Grand Slam. Para ello tuvo que superar en la final de Roland Garros a su compatriota y amigo David Ferrer. El alicantino pisaba por primera vez el partido decisivo de un grande y poco pudo hacer para frenar al ciclón. Nadal se impuso por 6-3, 6-2 y 6-3, tras dos horas y diecisiete minutos de juego en una Philippe Chatier rendida a su monarca.

13 Abierto de los Estados Unidos 2013

El competidor definitivo. Tras levantar el título en Flushing Meadows en 2010, Nadal se quedó con la miel en los labios un año después, al caer derrotado en la final ante Novak Djokovic. Ausente en 2012 por una tendinitis en la rodilla, volvió a citarse con el serbio en el partido decisivo. Le bastaron 3 horas y 21 minutos para imponerse al balcánico por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1. Se convertía así en el tercer tenista capaz de conquistar de forma consecutiva el Masters 1.000 de Montreal, el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open, algo que solo habían logrado anteriormente el australiano Patrick Rafter y el estadounidense Andy Roddick. Demostró, en suma, que, como dijo Djokovic, era «el competidor definitivo».

14 Roland Garros 2014

El quinto consecutivo en París. Ganar cinco veces consecutivas el título en Roland Garros parecía una quimera. Hasta que llegó Nadal y demostró que no había listón demasiado elevado para su tenis en París. Novak Djokovic claudicó antes su empuje por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4, tras tres horas y media de partido. Era el trofeo número 64 en la carrera del español y el decimocuarto de Grand Slam.

15 Roland Garros 2017

El regreso del más grande. Rafa Nadal dejó atrás un largo calvario de lesiones y problemas de todo tipo para volver a reinar en París tres años después. El suizo Stan Wawrinka cayó por 6-1, 6-4, 6-1, para convertirse en una nueva víctima del depredador de la capital gala. Era su primer título de Grand Slam tras dos años de sequía.

16 Abierto de los Estados Unidos 2017

Domador de gigantes. Cuatro años después de doblegar a Novak Djokovic para sumar su segundo título en Flushing Meadows, Nadal volvía a plantarse en la final, donde le aguardaba un reto de altura: el sudafricano Kevin Anderson, un gigante de 2,03 metros de altura que apabullaba con su servicio. Pero el balear no se intimidó por la envergadura de su rival, al que despedazó por 6-3, 6-3 y 6-4 para sumar su decimosexto título del Grand Slam, a tres del récord que por entonces ostentaba Roger Federer.

17 Roland Garros 2018

La sucesión tendrá que esperar. El austríaco Dominic Thiem llevaba años llamado a ser quien recogiese el testigo de Nadal sobre tierra batida. Pero la sucesión tendría que esperar. En su primer cara a cara en una final de Roland Garros, el balear no dio opción y se impuso al tenista centroeuropeo por 6-4, 6-3, 6-2.

18 Roland Garros 2019

Otra hazaña para la historia. Rafa Nadal llegaba a París con el desafío de escribir una nueva página para la historia. Solo la australiana Margert Court había logrado vencer once veces en un mismo torneo del Grand Slam. El balear la dejó atrás con la conquista de su duodécima Copa de los Mosqueteros. Para ello hubo de doblegar de nuevo en la final al austríaco Dominic Thiem. El partido se resolvió por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 en favor del español, que volvió a alzar los brazos al cielo de París con una emoción incontenible.

19 Abierto de los Estados Unidos 2019

Al límite de la resistencia. Haciendo de nuevo gala de esa capacidad de resistencia sobrehumana que le caracteriza, Nadal conquistó su cuarta corona en Nueva York imponiéndose en la final a Daniil Medvedev. El ruso llevó al balear al límite de sus fuerzas en un partido extenuante de 4 horas y 49 minutos de duración que el español terminó decantando en su favor por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. La Arthur Ashe, el recinto tenístico más grande del mundo, se rendía a Nadal, que se colocaba a un Grand Slam del récord que atesoraba Roger Federer.

20 Roland Garros 2020

A la altura de Federer. Nadal se colocó a la altura de Roger Federer al conquistar Roland Garros por decimotercera vez. Se trató del vigésimo título del Grand Slam para el español, lo que le igualaba al suizo en la carrera por ser el tenista más grande de la historia. No pudo impedirlo Novak Djokovic, al que Nadal arrasó en la final por 6-0, 6-2 y 7-5. Por entonces, el serbio presumía de 17 títulos del Grand Slam, pero cubriría la brecha adjudicándose en 2021 el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon para registrar un empate a tres en la cima.

21 Abierto de Australia 2022

El más grande de todos los tiempos. En una épica final resuelta en el quinto set, Rafa Nadal inclinó a Daniil Medvedev para convirtirse en el tenista con más títulos del Grand Slam de la historia. El balear perdió los dos primeros sets, pero tiró de carácter para remontarle al ruso (2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 y 7-5) en cinco horas y 28 minutos y romper el empate que mantenía con Roger Federer y Novak Djokovic, conquistando su vigesimoprimer grande y alzando el trofeo en Australia por segunda vez en su carrera.

22 Roland Garros 2022

El último baile en París. El 5 de junio de 2022, Nadal escribió una página más en la historia del tenis y quizá la última. Este día, el manacorí mordió su decimocuarta Copa de los Mosqueteros en la pista central de Roland Garros. El tenista español ganó en la final al noruego Casper Ruud en tres sets con un contundente marcador 6-3,6-3 y 6-0.