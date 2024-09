Países Bajos, rival de España en los cuartos de final de la Copa Davis

Enric Gardiner Jueves, 19 de septiembre 2024, 13:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El buen hacer de España en la fase de grupos de la Copa Davis de Sevilla ha tenido premio. Países Bajos será el rival al que los de David Ferrer se medirán en los cuartos de final que se disputarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

El sorteo, celebrado este jueves en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), fue benévolo con los anfitriones, que evitaron a Alemania y se las verán con un equipo como Países Bajos que no está entre las favoritas al título.

Los neerlandeses, que se han clasificado para las tres últimas ediciones de la fase final, pasaron segundos de su grupo, por detrás de Italia, tras ganar a Brasil y perder con Bélgica y con los italianos. En el triple empate a puntos con belgas y brasileños salieron beneficiados al haber ganado más sets.

Su equipo, capitaneado por el exjugador Paul Haarhuis, carece de grandes estrellas y cuenta en sus filas con Tallon Griekspoor, número 39 del mundo, y con Botic Van de Zandschulp, número 68, y que en el pasado US Open venció en segunda ronda a Carlos Alcaraz. Estos dos tenistas se desenvuelven bien en las condiciones en las que se juega la Davis, en cemento y bajo techo y también pueden formar parte del dobles junto a su mejor jugador, Wesley Koolhof, 16 del mundo en su disciplina y ganador de Wimbledon 2023.

Sin embargo, Países Bajos es un mejor plato que la Alemania de Alexander Zverev, que era la otra opción con la que contaba España en el sorteo. Los germanos se enfrentarán a la Canadá de Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime. Si España superara el cruce ante los tulipanes, se medirán a Canadá o Alemania. En la parte alta del cuadro quedan el Italia-Argentina y el Estados Unidos-Australia.

Para la fase de grupos que se jugó en Sevilla, España contó con un equipo fuerte, liderado por Carlos Alcaraz, que ganó sus dos partidos individuales y uno de dobles, Roberto Bautista, que sumó dos victorias, y Marcel Granollers, que anotó dos puntos en el dobles.

Para la fase de Málaga, que se jugará en el Martín Carpena, Ferrer podría unir al grupo a Rafael Nadal, que no compite desde los Juegos Olímpicos y se ha bajado recientemente del US Open y de la Laver Cup por no verse preparado para competir. El balear no tiene fecha para su vuelta a las pistas y en su calendario solo tiene la exhibición que se jugará en octubre en Arabia Saudí junto a Djokovic, Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner y Holger Rune.

Málaga recibirá a los mejores tenistas del mundo del 19 al 24 de noviembre, días después de que se juegue la Billie Jean King Cup en esta misma ciudad. Esta edición puede ser la última que se juegue bajo el formato actual, debido a que la ITF planea cambiar la fase de grupos por un formato parecido al antiguo, en el que se jugaban eliminatorias en casa y fuera, antes de una fase final que sí sería como la actual.