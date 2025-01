Sebastián Álvaro es el invitado especial del 'European Outdoor Film Tour'

Europa Press Santa Cruz de Tenerife Domingo, 19 de enero 2025, 13:32 Comenta Compartir

El aventurero Sebastián Álvaro, del programa de televisión 'Al filo de lo imposible', será el invitado especial en el estreno del festival de cine de montaña 'European Outdoor Film Tour' (EOFT) que tendrá lugar este domingo, 19 de enero, a partir de las 18.00 horas en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo ha informado la organización, que agrega que la televisión actual no podría entenderse sin este pionero en la aventura de la pequeña pantalla que ha sido el alma de este programa desde su creación en el año 1981.

Entre sus aventuras, Álvaro ha acumulado expediciones como la ascensión de las catorce cumbres de más de 8.000 metros, la cordillera de los Andes en globo aerostático o los desiertos del Taklamakán y el Gran Mar de Arena, además de proyectos humanitarios buscando mejorar las condiciones de vida de las comunidades en Nepal y Pakistán.

El 'European Outdoor Film Tour' descorchará este domingo en España 28ª edición bajo el lema 'Encuentra tu camino' que, tras su estreno, recorrerá 15 ciudades nacionales, y 27 países con más de 550 eventos en toda Europa.

El festival pone en valor la naturaleza como un hábitat y una línea de vida, que está en peligro de extinción. En versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, el EOFT busca sensibilizar, promocionar, divulgar la defensa, protección y conservación de los espacios naturales, alineándose con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y también del Gobierno de España, en sus instrumentos de 'Sensibilización, Formación, Participación y Divulgación'.

Asimismo, esta edición incluye por primera vez en la historia del festival a protagonistas españoles, con el corto 'Keep it burning' de Edu Marín, rodado en marzo de 2024, que refleja los valores que hacen de este un festival único, con aventuras reales, historias inspiradoras y viajes increíbles en contacto con la naturaleza con la máxima libertad.

Este 2025 el EOFT tiene rostro de mujer, con la profesional de MTB Samantha Soriano en 'Cycle of Bayaniham' como imagen de esta temporada.

Mientras, el viaje del EOFT recorre cuatro continentes, con la producción estadounidense 'Soundscape', una historia extrema de escalada a ciegas; la producción austriaca, 'Backyard' que acompaña a la freeskier Nadine Wallner a recorrer 5 carreras de freeride, 3.000 metros de altitud, 25 kilómetros, todo en un día; y 'Anna', una producción australiana que se mueve a toda velocidad a través de curvas muy cerradas, tramos con pendiente y chispas.

También se proyectará la aventura 'To the sea' de los londinenses Ben y Hugo a bordo de 'Melissa', una balsa de pallets y contenedores de plástico de construcción casera.

Temas

Montañismo