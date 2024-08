Victoria al sprint de Bagnaia, sanción a Martín y caída de Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Sábado, 17 de agosto 2024, 17:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Gran Premio de Austria se sitúa en el ecuador exacto del campeonato. Con diez carreras ya disputadas y otras diez por delante. Y llegados a este punto de la temporada, la situación en la clasificación general es de un inédito empate a 250 puntos entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, con el italiano por delante al tener mayor número de victorias en carreras de domingo. El vigente campeón recortó los tres puntos de renta con los que llegaba el piloto madrileño tras su victoria en el sprint de circuito de Red Bull Ring que tuvo mucha menos historia de la que se esperaba.

Y es que el fin de semana había comezado con una igualdad extrema entre los dos contendientes al título, y con un Marc Márquez mucho más cerca que en las últimas carreras. Los tres partían desde la primera fila, tras una Q2 vibrante donde se había pulverizado el récord del circuito y con esa primera batalla por la pole ganada por Martín. Como acostumbran, Bagnaia salió como un disparo y le arrebató la primera posición, pero el de San Sebastián de los Reyes plantó cara en esa primera parte con varios adelantamientos al límite, hasta que se fue largo en la chicane de la curva 2, cuando trataba de recuperar el liderato del sprint.

Aunque Martín devolvió la posición a Bagnaia cuando volvió a la pista, más adelante sería sancionado con una 'long lap' que completó en su séptimo giro, que le dejó sin opciones de victoria y que asumió, pero lanzaba un dardo a Dirección de Carrera. «Al final la sanción es justa porque está escrito en las normas, pero tienen que revisarlo porque, si ya pierdes tiempo después de entrar ahí por un susto, no porque yo quiera, no tiene sentido perder más tiempo aún. Esta norma hay que revisarla y tiene que ser algo más lógica». Por cierto, Bagnaia compartía esta disquisición de Martín. «No creo que haga falta sancionar ahí porque ya había perdido tiempo, pero son las normas», comentaba el italiano tras llevarse el sprint.

Tras completar la penalización de vuelta larga, Martín volvió a pista tercero, por detrás de Marc Márquez y sin opciones de llegar al de Cervera y mucho menos a su principal rival por el campeonato, que mantenía un margen de casi dos segundos con su más inmediato perseguidor.

La ambición de Márquez

Pese a tener la segunda posición asegurada, Márquez no se conformó e hizo un cambio de ritmo buscando la rueda de Bagnaia. En un solo giro le había recortado tres décimas, pero su remontada duró poco ya que se fue al suelo a falta de cinco vueltas. Una caída, la decimosexta del año, que le hace ser más líder de este doloroso ranking. «Sí que me valía el segundo, pero tenía las ganas y la fuerza para intentar ir a por Pecco. Evidentemente he arriesgado demasiado y me ha salido mal, pero hacía tiempo que no sentía ese cosquilleo por probarlo». Una caída que le aleja aún más de sus opciones de títulos, ya que se sitúa a 71 puntos de los dos líderes.

La caída de Márquez la aprovechó Martín para acabar segundo y el propio Aleix Espargaró, que se encontró con un podio inesperado en el sprint. Un resultado que será muy difícil de repetir en la carrera del domingo, ya que en Austria las Ducati se están mostrando intratables. «Siendo realistas, están en otra liga. Me he sorprendido a mí mismo el ritmo que hemos tenido, que confirma que en las últimas carreras estamos siendo la primera moto no Ducati».

Por detrás del de Granollers acabó Enea Bastianini, que se consolida en la tercera posición del campeonato, aventajando a Márquez en esa pelea particular. En quinta posición concluyó Jack Miller con la KTM, por delante de Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi y un Pol Espargaró que sumó el último punto en juego del sprint. Un premio para el actual piloto probador de KTM en un fin de semana que compite como 'wild card'.

También se disputaron los entrenamientos cronometrados en las categorías pequeñas. En Moto3 la pole fue para el piloto valenciano Iván Ortolá, por delante de Joel Kelso y Colin Veijer. Mientras que en Moto2, el italiano Celestino Vietti partirá desde la primera posición, por delante de Arón Canet y del líder de la categoría Sergio García, que el domingo tendrá una gran oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación ya que su principal rival, el japonés Ogura, no participará en la carrera tras sufrir una fractura en su mano derecha tras una caída durante los entrenamientos del sábado.