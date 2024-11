Jorge Martín frente a la historia

Jesús Gutiérrez Barcelona Jueves, 14 de noviembre 2024, 18:02 | Actualizado 18:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La corona de MotoGP se pone en juego este fin de semana en el Circuit Barcelona-Catalunya, que sustituye al Ricardo Tormo de Cheste por razones obvias. Pero Valencia estará presente en todo momento, porque todo lo recaudado en taquilla irá destinado a los afectados por la DANA, además de diferentes eventos y subastas que se realizarán durante un gran premio que lleva el nombre de Solidario por bandera.

Una cita especial por todo lo que la rodea y porque, en lo deportivo, está en juego el título de la máxima cilindrada. Jorge Martín y Pecco Bagnaia se batirán en la pista por última vez en este 2024, en un duelo que pasará a la historia por el nivel que ambos han demostrado durante toda la temporada. El español parte con una cómoda ventaja de 24 puntos, lo que le podría permitir usar la calculadora durante el fin de semana, en el que se reparten un máximo de 37 puntos. A Martín le valdría con sumar 14 entre el sprint de este sábado y la carrera del domingo. Una cifra más que asequible para él, siempre y cuando Bagnaia triunfe en las dos salidas. Y lo único que tiene a su favor el italiano es que, en caso de empate, sería campeón por mayor número de victorias en domingo.

Jorge Martín lo tiene todo a favor para conseguir el ansiado título de MotoGP. Contará con dos bolas de campeonato, ya que podría cerrarlo el mismo sábado si gana el sprint o si termina por delante de su rival y le saca dos puntos. «Yo quiero cerrarlo cuanto antes, pero no quiero precipitarme, porque cuando me he precipitado es cuando he hecho muchos errores», comentaba este jueves el de San Sebastián de los Reyes en rueda de prensa, «Si viene el sábado, lo cogeré con los brazos abiertos e iré a por ello, pero si no, he aceptado la situación de que el domingo puede ser una carrera muy larga y veremos qué pasa», reconoce el madrileño.

En caso de ganar el campeonato, Martín se convertiría en el quinto español que conquista el título en la máxima cilindrada, tras Álex Crivillé, Jorge Lorenzo (tres), Marc Márquez (seis) y Joan Mir. Un título que ya acarició la pasada temporada, cuando llegó hasta la última carrera del año de Valencia con posibilidades, aunque entonces la balanza se inclinó del lado italiano. Con la experiencia de haber pasado ya por esto, Martín reflexionaba en Montmeló sobre esta nueva oportunidad que le ha brundado la vida: «Yo creo que el año pasado idealicé mucho el hecho de ganar. Estaba muy obsesionado con ganar y pensaba que me cambiaría la vida. Creo que, pase lo que pase el domingo o el sábado, mi vida va a ser exactamente igual. Quiero ganarlo porque quiero ganarlo por mi gente, por mi equipo, por mi familia, por los periodistas que me apoyáis, por la gente que estará en las gradas apoyándome... pero a mí no me va a cambiar nada».

Bagnaia, al ataque

Su rival cuenta con experiencia de sobra en estas lides. De hecho, será la tercera vez consecutiva que Bagnaia afronte la cita final jugándose el campeonato y en las dos anteriores lo ganó. Aunque en ambas llegaba en cabeza y con un buen colchón de puntos. Ahora, le tocará el papel de cazador y solo le vale ganar y esperar el fallo de Martín: «Es cierto que resulta muy difícil recuperar tantos puntos en un fin de semana, pero mi objetivo tiene que ser salir a ganar las dos carreras y luego lo que ocurra lo que tenga que ocurrir». Cuando se disputó el Gran Premio de Cataluña en el mes de mayo, Bagnaia ganó la carrera con autoridad y no hizo doblete porque el sábado se fue al suelo cuando lideraba el sprint a falta de una vuelta.

Todos los focos estarán centrados en el duelo Martín-Bagnaia, el enésimo de la temporada y que podría ser la revancha del de 2023. Además de ganar, el italiano necesita el error del español o que más pilotos se intercalen entre ambos. Ahí deberían aparecer los nombres de Marc Márquez o Enea Bastianini, que se jugarán el tercer puesto en el campeonato con solo un punto de ventaja para el de Cervera. O también Pedro Acosta y Maverick Viñales, que pelean por la quinta posición y ser el mejor piloto no Ducati. En un fin de semana que también será especial para Aleix Espargaró, que colgará el mono el domingo en su circuito de casa y, quién sabe, quizás viendo coronarse campeón del mundo de MotoGP a su buen amigo Jorge Martín.

