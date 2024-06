Bagnaia resiste el empuje de Márquez en el sprint de Mugello

Jesús Gutiérrez Mugello Sábado, 1 de junio 2024, 18:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El jueves Pecco Bagnaia reconocía en rueda de prensa que su punto débil este año estaban siendo las carreras al sprint. De hecho, todavía no había subido al podio este año en una carrera corta y los tres últimos sábados había acabado por los suelos. Así que, sin duda, si había una forma de quitarse esa espina clavada, el italiano no encontró mejor manera y mejor escenario que el circuito de Mugello, que por momentos lució como en los añorados tiempos de su ídolo Valentino Rossi.

Su victoria, como tantas veces, se cimentó en una salida fulgurante, en la que arrebató la primera posición al poleman Jorge Martín. A partir de ahí, lideró las once vueltas al sprint sin dar ni una sola opción a sus rivales. Fue clave el hueco que abrió en esa primera vuelta en la que su compañero en Ducati, Enea Bastianini, se colocó entre él y Martín; y la batalla que tuvieron entre ambos durante dos vueltas, hasta que el italiano se fue al suelo tras tocarse con el madrileño. En un incidente de carrera, que se revisó, pero donde Dirección de Carrera no determinó nada punible.

Pero el verdadero rival de Bagnaia este sábado era Marc Márquez, que había partido desde la segunda fila, quinto, y que no había ganado ninguna posición en la salida. El piloto de Cervera fue ganando posiciones hasta llegar a rueda de Martín, al que adelantó a la segunda intentona, aunque para entonces, ya solo quedaban seis vueltas y Bagnaia ya contaba con algo más de un segundo de renta.

Décima a décima, Márquez fue capaz de acercarse hasta ponerse 0.7, pero el italiano gestionó la diferencia, mientras que el español asumía ya demasiados riesgos innecesarios. «Teníamos ritmo para luchar por la victoria, porque cuando me he puesto justo detrás de Pecco calcábamos las vueltas, lo que pasa es que tampoco tenía más para ir hacia delante. He intentado lanzar un ataque a falta de dos vueltas para ver qué pasaba, pero he renunciado porque he visto que iba muy al límite», comentaba Márquez, dando por buena esa segunda plaza.

Un podio especialmente valioso en clave de título, ya que Jorge Martín se fue al suelo a cuatro vueltas del final en la frenada de la curva 1. El piloto de San Sebastián de los Reyes tenía a tiro la tercera posición cuando perdió la rueda delantera, sin llegar a entender muy bien por qué: «No he hecho nada raro, pero está siendo un fin de semana difícil porque no me encuentro bien con la parte delantera de la moto». Martín mantiene el liderato del Mundial con solvencia, aunque se dejó buena parte del colchón con respecto a sus rivales este sábado. Bagnaia se queda a 27 puntos y Márquez a 32, lo que quiere decir que pase lo que pase en la carrera de este domingo, Martín saldrá líder de este GP de Italia.

Abucheos a Márquez

Uno de los momentos del fin de semana se vivió en el podio del sprint, en plena recta de meta, cuando el público cantó a capela el himno italiano. También hubo una dosis habitual de silbidos a Marc Márquez cuando éste recibía la medalla por su segunda posición, aunque mucho más tibios que los últimos años. El catalán se tomaba con profesionalidad y hasta con humor el porcentaje de los 'tifosi' que le abuchearon: «Hoy estaba al 50%/50%. Hasta hace un año era un 80%/20%, pero ahora ya está igualado. Esto de ir con una Ducati en Italia ayuda». Y por cierto, muy elegante se mostró sobre el asunto el campeón Bagnaia: «No me gusta, pero es algo que yo no puedo controlar».

Junto a Bagnaia y Márquez, el tercer integrante del podio fue Pedro Acosta, que celebraba de esta manera su renovación con KTM. El joven debutante se aprovechó de la caída de Martín, pero acabó lejos de los pilotos de Ducati, en una pista donde las motos italianas parecen inalcanzables, aunque el murciano evitó el triplete, manteniendo a raya a Franco Morbidelli. Maverick Viñales concluyó quinto con la Aprilia, por delante de Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez y Aleix Espargaró, noveno, que cerró las posiciones de los puntos.

En las categorías pequeñas el norteamericano Joe Roberts se hizo con la pole de Moto2, con dos españoles en primera fila, el líder Sergio García y Alonso López, mientras que en Moto3 la pole fue para el hispanocolombiano David Alonso, con Iván Ortolá segundo, José Antonio Rueda tercero y Dani Holgado quinto.