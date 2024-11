Bagnaia sale al ataque y Jorge Martín se defiende

Jesús Gutiérrez Viernes, 15 de noviembre 2024, 19:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El último viernes del año fue para Pecco Bagnaia, aunque se tratara del único día del gran premio que no da puntos en la clasificación. Sí que sirve para hacer la primera criba del fin de semana, ya que los diez mejores tiempos en la segunda sesión el día clasifican directos para la Q2 del sábado. Y ese era el objetivo del viernes para Jorge Martín, cuyo quinto puesto le evitaba pasar por la siempre peligrosa Q1.

El día del Gran Premio Solidario de Barcelona comenzó con una caída tan tonta como fea entre dos compañeros de box, Pedro Acosta y Augusto Fernández, sin consecuencias para ambos más allá del tirón de orejas del jefe de equipo. Y en ese primer entrenamiento libre de la mañana, dominado por un sorprendente Nakagami con la Honda, llegó otra caída tonta, pero que pudo tener relevancia para el campeonato, porque el protagonista fue el aspirante, Pecco Bagnaia. Con el cronómetro a cero, los pilotos de MotoGP estaban haciendo prácticas de salida en la recta y, tras completar su arrancada, el italiano rodaba lento en pista y fue rebasado a toda velocidad por Maverick Viñales. Una situación que no esperaba y que provocó un frenazo del italiano y su posterior caída en seco, sobre el lado derecho de su cuerpo, que le dejó dolorido, pero sin lesiones.

El vigente campeón de MotoGP dejaría claro después que esa caída no le iba a afectar a su confianza. Bagnaia lideró la tabla de tiempos con neumático blando, siendo el único piloto en pista, junto con su compatriota Marco Bezzecchi, en rodar en 1:38. Más que la posición, el italiano destacaba de su primer puesto: «Cuando empiezo un fin de semana así, es que no solemos dar pasos atrás. Siempre los damos adelante y normalmente durante el GP mejora el feeling con la moto».

Martín, por su parte, acabó quinto después de no poder mejorar en su último intento de vuelta rápida, tras un susto en la curva 5. Su mejor giro lo hizo a rueda de su buen amigo, Aleix Espargaró, tercero este viernes, que ya había declarado que haría todo lo que estuviera en su mano para que el madrileño se lleve el título. De momento, si los resultados del viernes (primero y quinto) se repitieran tanto sábado como domingo, Martín sería campeón por 3 puntos. «Creo que es prácticamente imposible cerrar el Mundial el sábado y yo no quiero precipitarme, provocar un error y liarla», decía el de San Sebastián de los Reyes, que afronta el fin de semana lo más tranquilo y relajado posible. «Estoy seguro que esta noche dormiré bien, no tengo ninguna duda», aseguró el madrileño.

Más igualdad

Lo que dejó claro este viernes es que a diferencia de los anteriores grandes premios, no se aprecia tanta diferencia entre los dos contendientes y el resto. Hay muchos pilotos en batalla por la victoria y eso podría ser un arma de doble filo para ambos. Por un lado, más rivales rápidos podrían beneficiar a Bagnaia para tratar de intercalar pilotos entre él y Martín; y al mismo tiempo, le podrían disputar la victoria y lo que necesita el italiano imperiosamente es ganar.

Será interesante ver cómo llegan a las carreras el resto de las Ducati, especialmente Bezzecchi, que se le ha visto muy fiable desde el inicio. Lo mismo que Álex Márquez (séptimo) y Enea Bastianini (décimo), aunque al italiano le arruinó su intento vuelta rápida una bandera amarilla. Con las Aprilia siempre hay que contar en Montmeló, y lo refrendaron Espargaró (tercero) y Viñales (sexto). Y no tanto las KTM. De hecho, solo Pedro Acosta (noveno) se clasificó en el top 10.

El que es una interrogación tras el viernes es Marc Márquez, octavo, al que se le vio sufrir durante toda la jornada. Salvó los muebles gracias a la rueda de Bagnaia, que es lo que le dio el pase a la Q2, pero es consciente de que, a priori, será un fin de semana difícil para él: «Me he buscado la vida y, como siempre en el circuito de Cataluña, toca sufrir. Ni cambiándolo de fecha cambia la sensación, así que tocará apretar un poco más».

En las categorías pequeñas, donde queda ya poco en juego, hubo mucho protagonismo español. En Moto2, el dominador de la jornada fue el subcampeón de la categoría, Arón Canet, que lideró los dos entrenamientos del viernes; mientras que en Moto3, el mejor tiempo fue para Dani Holgado, que se está jugando el subcampeonato de la menor de las cilindradas con el neerlandés Colin Veijer y con Iván Ortolá.

Temas

Ducati

MotoGP