Los vaivenes de Carlos Sainz: ahora Briatore se mete en medio

Carlos Sainz, a fecha de edición de esta noticia, no tiene equipo confirmado para 2025. El madrileño lleva meses tanteando el mercado, y aunque su nombre ha sonado prácticamente para todas las escuderías presentes en el campeonato, cada giro de guión que da esta historia es más rocambolesco que el anterior. El último se ha vivido entre los garajes del paddock del Circuit de Barcelona – Catalunya.

Todo tiene su origen en enero de 2024. Aunque estaba, y está, bien considerado en Ferrari, la posibilidad de incorporar a Lewis Hamilton fue demasiado tentadora para Fred Vasseur como para desperdiciarla. Objetivamente, cualquier equipo de la actual parrilla tendrían serias dudas si reciben la llamada del heptacampeón del mundo. Aunque no está viviendo sus días más dulces, nadie niega la calidad intrínseca de un Hamilton que ha arrasado con casi todos los récords, y que aún a día de hoy y siendo el segundo piloto más veterano de la parrilla (solo le supera su enemigo íntimo Fernando Alonso) es un activo muy a tener en cuenta. Con Charles Leclerc como 'il predestinato' inamovible y ya renovado de antes, la víctima colateral era Carlos Sainz. Gracias por los servicios prestados, pero adiós.

No era lo esperado por Sainz, que vivió una situación similar pero en el otro lado del espejo cuando fichó por Ferrari en plenas negociaciones de renovación con McLaren. Ahora el escenario es muy distinto, porque las llamadas que ha recibido no son tan atractivas… salvo una. El efecto mariposa provocado por Hamilton dejó un apetecible asiento libre en Mercedes, que a día de hoy sigue sin confirmarse, por lo que el español ha estado esperando hasta el final. Las negociaciones, algunas de ellas escenificadas con cafés 'inocentes' en el paddock ante las cámaras de televisión, entre Carlos Sainz Sr. y Toto Wolff tampoco han fructificado. Porque está siendo el bicampeón del mundo de rallies quien está ejerciendo de mánager en estas operaciones, por encima de Caco Oñoro, el primo y mano derecha del piloto.

Con Mercedes en barbecho, la opción más lógica era Audi. Andreas Seidl, que fue jefe de Sainz en McLaren, es quien lleva las riendas del futuro equipo de los cuatro aros, pero el problema es que fichar por ellos es una moneda al aire. Y no solo porque implica 'comerse' un año en Stake F1, nombre de paso de Sauber hasta que sea Audi, sino porque ante el cambio de normativa de 2026 puede que les salga bien o no. Los alemanes no tienen duda de que Sainz sería una incorporación más que aceptable a su proyecto, pero por si acaso se han hecho ya con un piloto veterano y de ciertas garantías, Nico Hulkenberg, que sin tener el palmarés del español ya les puede dar un mínimo de cimientos en el aspecto deportivo más allá del técnico.

Así las cosas, en estos seis meses las puertas han empezado a cerrarse y las ventanas empiezan a ser cada vez más pequeñas. La remotísima posibilidad de Red Bull se zanjó con la difícilmente explicable renovación de Sergio Pérez, mientras en Mercedes empiezan a ver muy apetecible subir al talento Kimi Antonelli y dejar a George Russell la posibilidad de liderar el proyecto a futuro, que bien se lo ha ganado en sus temporadas al lado de Hamilton. Sin hueco en otros equipos potentes, como McLaren, o de media tabla, como Aston Martin, la posibilidad de recalar en Audi empezó a ser más que atractiva vistas las alternativas. Pero tanto esperó y tantas calabazas les dio, que incluso ni ahí parece encontrar acomodo.

Ahí entró la posibilidad de Williams. Equipo histórico, con un palmarés memorable, mitos en su historial como Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost o Ayrton Senna (hasta que se mató al volante de uno de sus coches) y poco más. Y es que lo que antaño fue un gigante es hoy un gigante casi demolido que pena por las últimas posiciones de la parrilla y que está en venta constante. Fichar por ellos, aunque tengan en un futuro inmediato una recapitalización y motores Mercedes 'pata negra', no es lo más atractivo pero sí casi lo único que les quedaba.

Y todo estaba listo para confirmarse este mismo domingo, antes de la carrera... Hasta que llegó Flavio Briatore. El nuevo consejero ejecutivo de Alpine (un jarrón chino para la antigua Renault que quiere convertirle en el Niki Lauda que tuvo Mercedes) ha presentado una oferta a los Sainz para que sea el madrileño el que sustituya al defenestrado Ocon. Su buena relación con Gasly, su conocimiento del equipo (corrió para Renault en 2018) y que es ligeramente más atractivo que Williams ha hecho que ese anuncio planteado se frene de golpe. Todo apunta a que esta semana, antes de llegar a Austria, será la decisiva para conocer el destino de Sainz, pero las opciones se resumen en tres: Audi, Williams o Alpine.

El piloto está en un momento clave de su carrera, y ya no le cuesta nada rebotarse de Ferrari. Lo demostró en Montmeló, con bronca incluida con un Leclerc que le reclamó por haber defendido la posición con cierta agresividad. A Sainz le da bastante igual: total, ¿qué van a hacerle en Ferrari? ¿Echarle?.