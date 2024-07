Sainz, dubitativo sobre la estrategia: «Teníamos que haber aguantado más»

David Sanchez de Castro Domingo, 28 de julio 2024, 17:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlos Sainz estaba algo desilusionado con el resultado del GP de Bélgica, un séptimo puesto que sabe a poco y que podría haberse maximizado de seguir la estrategia que le dio la victoria a George Russell. A toro pasado, se dio cuenta de que podían haber afinado un poco más.

«Un poco raro todo. Hemos salido bien con duros, ganando posiciones. Teníamos buen ritmo, y parecía que podíamos ir a una parada», analizaba de manera escueta. No fue así, y achacó el resultado a esa falta de ambición. «No sé por qué, igual no nos hemos arriesgado todo lo que podíamos arriesgarnos como al principio. Igual teníamos que haber aguantado más, porque no degradaba nada este neumático», opinaba el madrileño, que lo ejemplificaba: «Hemos hecho una parada y media, ni una ni dos, y al final nos ha costado un poco».

No obstante, Sainz es noticia también por su futuro. El madrileño aún no tiene equipo para 2025 y todo apunta a que puede resolverse en los próximos días, pero él prefiere no dar pistas. «Ahora toca descansar», esquivó.