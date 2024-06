Sainz, el claro candidato a ser profeta en casa

David Sánchez de Castro Viernes, 21 de junio 2024, 21:09 | Actualizado 21:15h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlos Sainz se presenta como la opción más realista para poder ser el triunfador del fin de semana en Montmeló. Solo 22 segundos le separaron de Lewis Hamilton, un piloto que tiene que reivindicarse antes de subirse precisamente al monoplaza del español. La ventaja del madrileño frente a sus rivales fue exigua, ya que apenas había media décima entre los tres primeros, por lo que nadie debe considerar que la cosa va a estar clara entre Hamilton, Sainz y Norris… porque queda por ver qué hace Verstappen.

Con el paréntesis que supuso ver en la tabla de tiempos a Pierre Gasly, que ni en sus mejores sueños será capaz de poner ahí el RB Visa App en esa posición, la gran duda está en dónde acabará la jornada de este sábado Max Verstappen, incluso antes que el domingo. Habida cuenta de que el ritmo de carrera del Red Bull se presenta como el más fuerte (ni siquiera arriesgó con los blandos con los que se disputará la clasificación), y que con Pérez no se puede contar, todo apunta a que va a ser un fin de semana igualado de inicio… siempre que no llueva. Y es que este viernes se disputó en seco, pero la previsión durante todo el fin de semana es de chubascos inespecíficos, lo que puede decidir lo que suceda en la parte alta.

España es Asturias y el resto tierra conquistada, dice el aforismo. Y en la Fórmula 1 se puede versionar, precisamente, con el astur más internacional del momento, Fernando Alonso. Los miles de hinchas que ya han empezado a acudir este fin de semana al Circuit de Barcelona–Catalunya para ver aquí el Mundial por penúltima vez (en 2026 tendrán que tomar el puente aéreo a Madrid) se dieron cuenta de que, quizá, en esta ocasión tienen que mirar al box de Ferrari.

Aunque el verde es el color predominante para la afición en las gradas, el rojo se está ganando su espacio más que merecido. Sainz superó con solvencia a Leclerc, que es el único ánimo que tiene por delante antes de confirmar (puede ser en cualquier momento) su fichaje por Williams… o el equipo que sea. Pese a quedarse tan cerca de la parte alta, el madrileño admitió que fue una jornada con dificultades «en ambas sesiones para conseguir el equilibrio adecuado en el coche». Aunque sabe que no es el único, también apunta dónde está el paso adelante. «En general, estoy razonablemente contento, pero tenemos trabajo que hacer, especialmente en cuanto al ritmo de carrera», sentenció el madrileño sobre al pista catalana.

El susto de Alonso

Alonso finalizó 14º la jornada del viernes, después de dedicar buena parte del día a probar algunas novedades con las que quiere agarrarse a ese tren de arriba que parece haberse escapado.

Alonso no fue noticia precisamente, por su rendimiento, sino porque en los primeros libres sufrió un susto bastante espectacular y que, en otra época de la historia de la Fórmula 1, quizá habría sido más grave. En un momento dado de la sesión, un trozo de su alerón delantero se soltó y salió despedido hacia atrás… impactando sobre el halo. De no estar ese elemento de seguridad, más que asumido en el aspecto de los Fórmula 1 actuales, posiblemente hubiera impactado en el rostro de Alonso. No es la primera, ni posiblemente la última, vez que el halo evita algo mucho más grave.

El asturiano completó un día que, exceptuando este incidente, dejó claro que en Aston Martin no están para muchas alegrías. Con un poco de suerte, entrará sin muchos problemas en la Q2, pero ahora mismo no aspira a mucho más. La labor de los técnicos de Silverstone, a donde irán en unas semanas, aún no está completa… mientras los rumores que sitúan al deseado Adrian Newey cada vez más cerca. Quizá ese sea el 'balance of performance' que necesitan.