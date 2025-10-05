1 Marco Bezzecchi
2 Fermín Aldeguer
+00:00:00.000
3 Raúl Fernández
+00:00:00.000
4 Alex Rins
+00:00:00.000
5 Pedro Acosta
+00:00:00.000
6 Luca Marini
+00:00:00.000
7 Álex Márquez
+00:00:00.000
8 Fabio Quartararo
+00:00:00.000
9 Marc Márquez
+00:00:00.000
10 Miguel Oliveira
+00:00:00.000
11 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.000
12 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.000
13 Franco Morbidelli
+00:00:00.000
14 Jack Miller
+00:00:00.000
15 Brad Binder
+00:00:00.000
16 Francesco Bagnaia
+00:00:00.000
17 Enea Bastianini
+00:00:00.000
18 Johann Zarco
+00:00:00.000
19 Somkiat Chantra
+00:00:00.000