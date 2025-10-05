Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 0/27
Marco Bezzecchi

1 Marco Bezzecchi

Fermín Aldeguer

2 Fermín Aldeguer

+00:00:00.000

Raúl Fernández

3 Raúl Fernández

+00:00:00.000

Alex Rins

4 Alex Rins

+00:00:00.000

Pedro Acosta

5 Pedro Acosta

+00:00:00.000

Luca Marini

6 Luca Marini

+00:00:00.000

Álex Márquez

7 Álex Márquez

+00:00:00.000

Fabio Quartararo

8 Fabio Quartararo

+00:00:00.000

Marc Márquez

9 Marc Márquez

+00:00:00.000

Miguel Oliveira

10 Miguel Oliveira

+00:00:00.000

Fabio Di Giannantonio

11 Fabio Di Giannantonio

+00:00:00.000

Joan Mir Mayrata

12 Joan Mir Mayrata

+00:00:00.000

Franco Morbidelli

13 Franco Morbidelli

+00:00:00.000

Jack Miller

14 Jack Miller

+00:00:00.000

Brad Binder

15 Brad Binder

+00:00:00.000

Francesco Bagnaia

16 Francesco Bagnaia

+00:00:00.000

Enea Bastianini

17 Enea Bastianini

+00:00:00.000

Johann Zarco

18 Johann Zarco

+00:00:00.000

Somkiat Chantra

19 Somkiat Chantra

+00:00:00.000

El evento aún no ha comenzado.