Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 12/22
Diogo Moreira

1 Diogo Moreira

Manuel González

2 Manuel González

+00:00:01.135

Izan Guevara Bonnin

3 Izan Guevara Bonnin

+00:00:03.085

Arón Canet

4 Arón Canet

+00:00:06.473

Albert Arenas Ovejero

5 Albert Arenas Ovejero

+00:00:07.280

Iván Ortola

6 Iván Ortola

+00:00:07.524

Barry Baltus

7 Barry Baltus

+00:00:07.768

Joe Roberts

8 Joe Roberts

+00:00:08.056

Jake Dixon

9 Jake Dixon

+00:00:08.056

Collin Veijer

10 Collin Veijer

+00:00:08.542

Ayumu Sasaki

11 Ayumu Sasaki

+00:00:08.761

Adrián Huertas

12 Adrián Huertas

+00:00:09.018

Darryn Binder

13 Darryn Binder

+00:00:09.218

Senna Agius

14 Senna Agius

+00:00:09.538

Filip Salac

15 Filip Salac

+00:00:09.702

Alonso López

16 Alonso López

+00:00:09.953

Tony Arbolino

17 Tony Arbolino

+00:00:10.188

Zonta van den Goorbergh

18 Zonta van den Goorbergh

+00:00:10.500

Daniel Muñoz

19 Daniel Muñoz

+00:00:10.672

Mario Suryo Aji

20 Mario Suryo Aji

+00:00:10.960

Yuki Kunii

21 Yuki Kunii

+00:00:11.210

Unai Orradre

22 Unai Orradre

+00:00:11.404

Jorge Navarro

23 Jorge Navarro

+00:00:11.644

Celestino Vietti

24 Celestino Vietti

+00:00:11.886

Alex Escrig

25 Alex Escrig

OUT

Daniel Holgado

26 Daniel Holgado

OUT

David Alonso

27 David Alonso

OUT

Marcos Ramírez

28 Marcos Ramírez

OUT

El evento aún no ha comenzado.