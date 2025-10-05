1 Diogo Moreira
2 Manuel González
+00:00:01.135
3 Izan Guevara Bonnin
+00:00:03.085
4 Arón Canet
+00:00:06.473
5 Albert Arenas Ovejero
+00:00:07.280
6 Iván Ortola
+00:00:07.524
7 Barry Baltus
+00:00:07.768
8 Joe Roberts
+00:00:08.056
9 Jake Dixon
+00:00:08.056
10 Collin Veijer
+00:00:08.542
11 Ayumu Sasaki
+00:00:08.761
12 Adrián Huertas
+00:00:09.018
13 Darryn Binder
+00:00:09.218
14 Senna Agius
+00:00:09.538
15 Filip Salac
+00:00:09.702
16 Alonso López
+00:00:09.953
17 Tony Arbolino
+00:00:10.188
18 Zonta van den Goorbergh
+00:00:10.500
19 Daniel Muñoz
+00:00:10.672
20 Mario Suryo Aji
+00:00:10.960
21 Yuki Kunii
+00:00:11.210
22 Unai Orradre
+00:00:11.404
23 Jorge Navarro
+00:00:11.644
24 Celestino Vietti
+00:00:11.886
25 Alex Escrig
OUT
26 Daniel Holgado
OUT
27 David Alonso
OUT
28 Marcos Ramírez
OUT