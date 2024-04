Volver al inicio 12 Cuatro pilotos ya fuera por caídas en esta carrera de MotoGP en Jerez que lidera ahora Pecco Bagnaia, seguido de Marco Bezzecchi y Marc Márquez. Álex Márquez es cuarto. 11 ¡Al suelo Jorge Martín! El madrileño lideraba la carrera pero se ha ido al suelo y no va a puntuar, golpe para el Mundial de pilotos. 9 Segunda caída en carrera, ahora han sido Aleix Espargaró y Johann Zarco, bandera amarilla en el segundo sector. 9 Jorge Martín se aferra a la primera posición, el año pasado solo pudo ser cuarto en Jerez. De hecho, los dos últimos años el triunfo en este Gran Premio de España en la categoría reina ha sido para Pecco Bagnaia. 7 Hemos tenido una carrera muy accidentada hace un rato en Moto2, esperemos que no suceda nada parecido en MotoGP, de momento solo un piloto se ha quedado fuera por una caída, Dani Pedrosa. 7 Ahora son los dos en cabeza, Jorge Martín y Francesco Bagnaia, los que abren espacio con respecto a sus perseguidores. 6 Paso por línea de meta y quedan 20 vueltas. Pedro Acosta, que como hemos comentado antes ha sufrido una caída esta mañana en el warm up, rueda en 15ª posición tras Joan Mir. 5 ¡Al suelo Dani Pedrosa! El de Sabadell se ha caído entre la curva 7 y la 8. 5 Marco Bezzecchi supera a Marc Márquez y se coloca tercero, ahora mismo dos italianos en el podio. 4 ¡Jorge Martín primero! Cinco corredores en cabeza abriendo distancia con el sexto, Martín, Bagnaia, Marc Márquez, Bezzecchi y Álex Márquez. 3 En la actual temporada en MotoGP ha habido un ganador diferente en las tres carreras que se han disputado. Bagnaia ganó en Qatar, Jorge Martín lo hizo en Portugal y Maverick Viñales en Estados Unidos. 1 Ahora mismo en la clasificación del Mundial, Jorge Martín es primero con bastante ventaja sobre el segundo, Pedro Acosta, 92 puntos del líder frente a los 63 de Acosta. Bagnaia es quinto con 50 puntos. 1 Jorge Martín adelanta a Marc Márquez y comienza la carrera por la primera plaza entre los dos pilotos que se disputaron el Mundial de MotoGP la pasada temporada. 1 ¡Bagnaia pasa a Marc Márquez! El italiano está muy crecido y va a por todas en esta carrera en Jerez. 0 Y remontada de Pecco Bagnaia que partía séptimo pero ya es segundo, ha pasado incluso a Jorge Martín. 0 Buena salida de Marc Márquez que mantiene la primera posición y también de Jorge Martín que se sitúa segundo. Veremos a qué nivel puede rendir Pedro Acosta que ha sufrido una dura caída esta mañana en el warm up. Y también hay que prestar atención a Dani Pedrosa, que saldrá 16º pero que aprovechó las circunstancias de la carrera al sprint para terminar cuarto. Finalmente, la sanción a Fabio Quartararo le permitió ser tercero en el sprint. También se fue al suelo en el sprint Álex Márquez, que estaba teniendo una buena actuación, y que fue sexto en parrilla, saldrá en segunda línea junto a Brad Binder y Fabio Di Giannantonio. La carrera al sprint sirvió a Pedro Acosta para colocarse segundo en la clasificación general, hoy saldrá desde la 10ª posición. El tercer clasificado, Enea Bastianini, que fue uno de los implicados en las caídas de la carrera al sprint, y saldrá desde la novena posición que cosechó en parrilla. La parrilla de ayer nos dejó a Marc Márquez en primera posición, Marco Bezzecchi segundo y Jorge Martín tercero. Aunque el orden de salida no tuvo mucha influencia el sábado en la carrera al sprint en la que se sucedieron numerosas caídas y Jorge Martin acabó siendo primero para ampliar su ventaja al frente del Mundial. Buenas tardes y bienvenidos a la carrera del Gran Premio de España que tendrá lugar en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Se trata de la cuarta cita de la temporada tras la disputa del GP de Qatar, Portugal y Estados Unidos.