5 Seis pilotos en el grupo de cabeza, Colin Veijer, David Muñoz, Iván Ortolá, Joel Esteban, Ryusei Yamanaka y Joel Kelso. 4 David Alonso no consigue, de momento, recuperar posiciones, ahora mismo rueda 25º. 2 Remontada también de Daniel Holgado que salía desde la 18ª posición y ahora mismo es noveno. 2 Joel Esteban, que partía desde la octava posición, es ahora quinto tras Ryusei Yamanaka. 2 Collin Veijer adelanta a David Muñoz y rueda ahora en primera posición, y Ortolá supera a David Muñoz para ser segundo. 2 David Muñoz recupera la cabeza de carrera, seguido ahora de Collin Veijer y en tercera posición Iván Ortolá, este último fue campeón el año pasado en este Circuito de Jerez. 1 ¡Caída de David Alonso! El hispano-colombiano se ha ido al suelo en la curva 13, parece que no ha sufrido ningún daño y vuelve a la pista. 1 David Alonso recupera la primera posición. 0 Buena salida de David Muñoz que se pone por delante de David Alonso, también sube posiciones Yamanaka que partía quinto y ahora mismo es tercero. 0 ¡Arranca la carrera de Moto3! Comienza la vuelta de calentamiento, a punto de empezar la carrera en el Circuito de Jerez. Parece que Ryusei Yamanaka, que sale desde la quinta posición, tiene algún problema con su moto pero se dirige hacia la línea de salida. En los tres premios anteriores, las victorias en carrera han sido cosa de dos: David Alonso ganó en Qatar y Estados Unidos y Daniel Holgado lo hizo en Portugal. Ahora Alonso tiene la oportunidad de dar un golpe de autoridad y arrebatarle el liderato a Daniel Holgado, que sufrió una caída y saldrá en 18ª posición. Ahora mismo solo dos puntos les separan en la clasificación general. Y es el que el piloto hispano-colombiano firmó este sábado una pole incontestable en Jerez. Lideró las sesiones de entrenamientos, como ya hizo en Austin, y no falló como favorito en la parrilla. Tres KTM tomarán la salida entre los cinco primeros en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto en la tercera categoría, David Muñoz en segunda posición, Joel Kelso cuarto y Ryusei Yamanaka quinto. La pole en el día de ayer fue para David Alonso y en tercer puesto tomará la salida Collin Veijer. Buenos días y bienvenidos a la carrera de Moto3 sprint Gran Premio de España, cuarta cita de la temporada 2024.