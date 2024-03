Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera de la temporada. La competición vuelve el próximo 24 de marzo cuando se dispute el Gran Premio de Portugal. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Y carrera difícil también tanto para Yamaha como para Honda. Una hipotética mejoría para las dos marcas japonesas ni está ni se le espera. Fabio Quartararo ha sido 11º, mientras que Alex Rins terminó fuera de los puntos (16º). Joan Mir, por su parte, ha sido 13º, mientras que Luca Marini ha sido 20º a 42 segundos de Pecco Bagnaia. Mucho trabajo, por tanto, por delante para ambas fábricas. Final Las dos Aprilia oficiales han rendido por debajo de lo esperado, especialmente la de Aleix Espargaró. El de Granollers solo ha podido ser 8º tras comenzar en la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Maverick Viñales ha sido 10º. 21 Buena actuación también de Pedro Acosta. El murciano ha ofrecido un auténtico recital en su primera carrera en la clase reina y soñó con subir al podio hasta que le cayeron los neumáticos en el tramo final de la carrera. A partir de ese momento fue perdiendo posiciones antes de firmar el 9º puesto final. 21 Y gran estreno de Marc Márquez con Ducati. El piloto de Cervera ha aguantado bien en los duelos que ha tenido, especialmente con Pedro Acosta y tendrá que continuar en su proceso de adaptación a su nueva montura, aunque el inicio ha sido inmejorable. 21 Jorge Martín ha terminado en el tercer puesto. Ha tenido una carrera muy complicada, con un duelo tremendo con Brad Binder y eso le ha desgastado hasta el punto de impedirle luchar por la victoria. Al madrileño le debe de saber a poco esta tercera posición tras dominar ayer en el Sprint con enorme autoridad. 21 Brad Binder ha sido segundo y logra su 11º podio en MotoGP. El piloto de KTM ha terminado en el podio en tres de sus cinco últimas carreras. 21 Pecco Bagnaia ha firmado su octavo podio consecutivo, su mejor racha hasta el momento en su máxima categoría. El piloto de Torino ha demostrado una vez más ser piloto de domingos. 21 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! El italiano, vigente campeón de MotoGP, impone su ley en la primera carrera de la temporada y logra su 19ª victoria en la clase reina. 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Bagnaia lo tiene hecho, pero ojo porque Jorge Martín se está consiguiendo acercar a la posición de Brad Binder y puede que tengamos lucha por la segunda posición. 20 Lo ha intentado Marc Márquez, pero el ilerdense no va a poder dar caza a un Jorge Martín que se escapa ya a más de un segundo. 20 De menos a más Enea Bastianini. El italiano acaba de superar a Alex Márquez y escala hasta la 5ª posición. 19 Fabio Di Giannantonio también supera a un Pedro Acosta que cae a la 8ª posición. Mucho peor puesto del que se ha merecido el Tiburón en su primera carrera en MotoGP, pagando seguramente un exceso de ímpetu cuando se vio con opciones de poder terminar en el podio. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Brad Binder ha conseguido reducir la desventaja y se sitúa por debajo del segundo, aunque todo parece indicar que Pecco Bagnaia se encuentra ya administrando la ventaja y cuidando las gomas de cara a este tramo final de la carrera. 18 Raúl Fernández abandona la carrera. Ha sido el único piloto que se ha visto obligado a terminar anticipadamente su participación en una prueba muy limpia hasta el momento. 18 ‘Pecco’ Bagnaia va camino de conseguir un nuevo podio. Ha terminado en el cajón en sus siete últimas carreras, su mejor racha hasta el momento en MotoGP. 17 Pecco Bagnaia podría conseguir su primera victoria en el Gran Premio de Catar de MotoGP. Había abandonado en dos de sus cuatro participaciones previas en esta carrera, aunque terminó en el podio en las dos que completó (3º en 2021 y 2º en 2023). 17 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marc Márquez intenta apurar sus opciones de poder dar caza a Jorge Martín, pero no lo va a tener ni mucho menos fácil porque se encuentra a cinco décimas del piloto madrileño. 16 Enea Bastianini también termina por superar a Pedro Acosta. El piloto de Ducati ha estado bastante desdibujado a lo largo de todo el fin de semana y es probable que se vuelva a abrir el debate sobre si es el compañero idoneo de box para Francesco Bagnaia. 15 PEDRO ACOSTA CAE A LA 6ª POSICIÓN !!! Está perdiendo prestaciones su moto claramente y le ha superado ya Alex Márquez. 15 Parece que están cayendo los neumáticos de la moto de Pedro Acosta. Ha sido tremendamente agresivo hasta ahora y puede empezar a tener problemas. Ahora se le acerca Alex Márquez y se comienza a alejar el sueño de terminar en el podio en su primera carrera de MotoGP. 14 RECUPERA MARC MÁRQUEZ LA 4ª POSICIÓN !!! Ha aprovechado un pequeño error de Pedro Acosta para imponer el orden que había hasta hace pocos instantes. 13 Habrá que ver si Pedro Acosta tiene ritmo suficiente como para poder aspirar al podio. Opciones tiene porque Jorge Martín se encuentra a solo dos décimas y quedan todavía nueve vueltas para el final de la carrera. 13 Pequeño error ahora de Marc Márquez. Se ha ido largo, pero no ha perdido la 5ª posición. Tiene ahora detrás a Alex Márquez. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Si antes lo decimos... Pedro Acosta supera a Marc Márquez y se hace con la 4ª posición. 11 Pedro Acosta no termina de encontrar la forma de poder sobrepasar a Marc Márquez. Y es que el piloto de Cervera parece muy asentado en esa posición, protagonizano un gran estreno con Ducati. 11 BINDER SEGUNDO !!! Nada, la pelea entre el sudafricano y Jorge Martín está beneficiando claramente a un Francesco Bagnaia que cada vez cuenta con más ventaja en cabeza de carrera. 10 BAGNAIA ROMPE LA CARRERA !!! El piloto de Ducati está consiguiendo poner tierra de por medio con respecto a sus perseguidores y cuenta ya con algo más de un segundo de ventaja con respecto a un Jorge Martín que se está desgastando en exceso en su lucha con Brad Binder. 10 Vuelve Jorge Martín a la segunda posición !!! Impresionante el duelo que está manteniendo con Brad Binder por la segunda posición. 9 Complicada primera carrera de Luca Marini con Honda. El piloto italiano marcha hundido en la 21ª posición y es la peor Honda de toda la parrilla con Joan Mir militando en la 12ª posición, Johann Zarco en la 13ª y Takaaki Nakagami en la 20ª. 8 Atención porque Maverick Viñales ha ido ganando posiciones. Ya es 10º el piloto de Roses y se sitúa ya a la estela de Aleix Espargaró, su compañero en el equipo Aprilia Racing. 8 Brad Binder vuelve al segundo puesto !!! No se puede relajar un solo momento Jorge Martín, en una carrera mucho más incómoda que el Sprint de ayer. 7 Jorge Martín intenta recuperar el terreno perdido con respecto a un 'Pecco' Bagnaia que ha salido dispuesto desde el primer momento a dejar claro que quiere su tercera corona en la máxima categoría. 7 Marc Márquez frena de momento la progresión de Pedro Acosta y el murciano parece haber adoptado una actitud un poco más conservadora en las dos últimas vueltas. Queda mucha carrera todavía por delante y quizás es pronto para poner toda la carne en el asador. 6 Por detrás, buena progresión de las dos motos de Yamaha. Las dos ya en zona de puntos, con Fabio Quartararo militando en la 10ª plaza y Alex Rins ocupando la 14ª. 5 5º PEDRO ACOSTA !!! Parece que deshace finalmente de Alex Márquez y ahora tiene por delante a Marc Márquez. 5 No ha conseguido romper ni mucho menos la carrera, pero Pecco Bagnaia marcha ya con tres décimas de ventaja con respecto a Jorge Martín. 5 Duelo ahora entre Pedro Acosta y Alex Márquez por la 5ª posición. Atacó el murciano, pero el piloto de Ducati pudo recuperar rápidamente la posición. 4 SEGUNDO JORGE MARTÍN !!! Ha recuperado la segunda plaza tras superar a Brad Binder. 4 Algo decepcionante de momento el estreno de las dos máquinas oficiales de Aprilia. Aleix Espargaró ha caído hasta el 9º puesto y Maverick Viñales no pasa de la 13ª posición. 4 6º YA PEDRO ACOSTA !!! Tremenda la actuación de momento del Tiburón de Mazarrón en su primer fin de semana en MotoGP. 3 Ojo a Alex Márquez que se sitúa ya a la estela de su hermano, Marc Márquez. Así pues, los dos pilotos del equipo Gresini racing se sitúan en la 4ª y 5ª plaza respectivamente. 3 VUELTA RÁPIDA DE PEDRO ACOSTA !!! Tremendo este primer tramo de carrera del rookie murciano. Ha ganado, además, una posición y ya es 7º. 3 SEGUNDO BRAD BINDER !!! Se ha deshecho de un Jorge Martín que no parece tener el mismo ritmo que ayer y pasa de momento a la tercera posición. 2 Pedro Acosta ha conseguido mantener la octava plaza que marcaba en la parrilla de salida. 2 CAÍDA DE JACK MILLER !!! El australiano se reincorporá, no obstante, a la carrera y podrá continuar en pista. 1 Brad Binder es tercero, mientras que Marc Márquez es cuarto en su primer Gran Premio con la Ducati del equipo Gresini Racing. 1 PRIMERO YA PECCO BAGNAIA !!! El vigente campeón de MotoGP quiere imponer su ley desde el primer momento el domingo, el día en el que se reparten más cantidad de puntos. 1 GRAN SALIDA DE FRANCESCO BAGNAIA !!! Se sitúa en la segunda plaza, aunque mantiene de momento Jorge Martín la primera plaza. La carrera se reduce en una vuelta, por lo que se disputarán 21 giros al Circuito Internacional de Lusail en lugar de las 22 previstas inicialmente. Se le ha parado la moto a Raúl Fernández y tendrá que salir desde el pit line. La salida se retrasa de momento !!! Tampoco son tiempos fáciles para Yamaha. Al igual que Honda, la marca de los tres diapasones arrastra problemas desde hace dos años y al menos en esta primera carrera, sus dos pilotos oficiales arrancan muy retrasados, con Fabio Quartararo en la 16ª posición de la parrilla de salida y Alex Rins en la 20ª. Luca Marini, que esta temporada se estrena con Honda ocupando la plaza de Marc Márquez, consiguió en el pasado Gran Premio de Catar el segundo de los dos podios alcanzados hasta el momento en MotoGP (56 Grandes Premios). JOAN MIR, IMPRESCINDIBLE GANAR FIABILIDAD. El piloto balear ha abandonado en 15 de sus últimas 27 carreras de MotoGP (55.6%). En 2023 abandonó en nueve ocasiones, siendo su peor campaña en la máxima categoría en este sentido y la peor de cualquier piloto desde Lukas Pesek en 2013 (11). Sin embargo, ha terminado en la zona puntos en sus cuatro participaciones anteriores en el Gran Premio de Catar en la clase reina. Otra de las grandes incógnitas reside en ver la capacidad de mejora que pueda tener Honda tras unos últimos años en los que los resultados no han estado ni mucho menos a la altura de su historia y más esta temporada en la que Marc Márquez, su buque insignia en las últimas campañas, decidió abandonar el barco. Este año el equipo oficial, el Repsol Honda, forma con Joan Mir y Luca Marini, que se estrena con la marca del ala dorada. Hoy parte desde la pole Jorge Martín. Se trata de la 14ª en su trayectoria en la máxima categoría. Aleix Espargaró y Enea Bastianini, por su parte, completan la primera línea. Brad Binder, por su parte, ha terminado en el podio en dos de sus cuatro últimas carreras. En 2023, el piloto sudafricano subió al cajón en cinco ocasiones, las mismas que en sus tres primeras temporadas en la máxima categoría. ALEIX ESPARGARÓ, EL PILOTO MÁS EXPERIMENTADO DE LA PARRILLA. El piloto de Aprilia comienza la temporada 2024 siendo el piloto en activo con más Grandes Premios disputados hasta el momento (237) y el cuarto de la historia en 500cc/MotoGP tras Valentino Rossi (372), Andrea Dovizioso (248) y Alex Barros (245). Y gran arranque también de temporada también tanto para Brad Binder como para Aleix Espargaró. KTM y Aprilia ya demostraron el año pasado tener la capacidad de presentarse como alternativa al apabullante dominio de Ducati en las últimas temporadas. El piloto sudafricano fue segundo ayer en el Sprint, mientras que el de Granollers firmó la tercera plaza. Así pues, Jorge Martín se convierte en el primer líder de la temporada al sumar los 12 puntos que se le otorgan al ganador del Sprint y habrá que ver si logra mantener esa posición de privilegio tras la carrera larga. El año pasado ya llegó a situarse como líder de la clasificación de pilotos tras imponerse en un Sprint, pero posteriormente lo perdió el domingo. JORGE MARTÍN, REY DEL SPRINT. El piloto del Prima Pramac Racing, subcampeón del año pasado, se impuso en el Sprint y confirmó una vez más que es el rey de las ‘carreras cortas’. De hecho, el piloto madrileño se impuso en nueve de las 19 disputadas el año pasado, más que ningún otro y esta temporada consigue anotarse también la primera de la temporada. ‘Pecco’ Bagnaia ha terminado en el podio en sus siete últimas carreras, su mejor racha hasta el momento en MotoGP. FRANCESCO BAGNAIA ES EL RIVAL A BATIR. No obstante, es Francesco Bagnaia el piloto dominador en las dos últimas temporadas. El italiano ha conquistado el título de MotoGP en las dos últimas temporadas y aspira a ser el primer piloto que logre tres coronas consecutivas desde Marc Márquez (cuatro entre 2016 y 2019) y el primer italiano desde Valentino Rossi (cinco entre 2001 y 2005). Tanto Marc Márquez como Pedro Acosta cumplieron ayer con nota su primer examen en el Sprint de MotoGP, finalizando en la 5ª y la 8ª plaza respectivamente. PEDRO ACOSTA, UN ROOKIE QUE VIENE A DERRIBAR LA PUERTA. También hay mucha expectación por ver el desempeño de Pedro Acosta. El piloto murciano se estrena en la máxima categoría con GasGas, siendo el único piloto debutante este año en MotoGP. Se trata del primer piloto que alcanza MotoGP tras haber conquistado los títulos en Moto3 y Moto2 desde Alex Márquez en 2020. MARQUEZ, BAUTISMO DE FUEGO CON DUCATI. Esta temporada arranca con muchos cambios y muchas incógnitas. La principal será ver la evolución de Marc Márquez tras fichar por Ducati, concretamente en el equipo Gresini Racing. Disputará su primera carrera con Ducati tras 11 temporadas en Honda. Disputó 169 Grandes Premios, conquistando seis títulos, 59 victorias, 101 podios y 64 poles con la marca japonesa en MotoGP. CATAR, TRADICIONAL ARRANQUE DE TEMPORADA. Esta será la 16ª ocasión en la que el Mundial de Motociclismo de MotoGP arranca en Catar. En ningún otro trazado ha comenzado el campeonato en más ocasiones. Tras las victorias de David Alonso en Moto3 y de Alonso López en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que puede suceder dentro de unos instantes en el plato fuerte de esta primera jornada del Campeonato Mundial de motociclismo, la carrera de MotoGP. Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar de motociclismo, la primera prueba de la temporada 2024. ¿Preparados? Comenzamos…