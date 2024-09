Volver al inicio 5 Y desastroso también el fin de semana para las Aprilia oficiales. Tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales se encuentran fuera de la zona de puntos, siendo el primero 16º y el segundo 20º. 5 Pecco Bagnaia sigue clavado en la sexta plaza y demuestra no ir nada cómodo en esta carrera, confirmando la tendencia que ya se vio ayer en el sprint. 4 ALEX MÁRQUEZ TERCERO !!! Ha superado a un Pedro Acosta que no parece encontrarse tan fino como en la jornada de ayer y el piloto de Mazarrón ha caído hasta la cuarta posición. 4 Replica ahora Jorge Martín la vuelta rápida de Marc Márquez y el piloto madriileño se erige como clara alternativa al dominio en esta carrera del seis veces campeón de MotoGP. 3 Vuelta rápida de Marc Márquez !!! Dos segundos ya de ventaja para el piloto de Cervera confirmando que es, de largo, el piloto más fuerte en este circuito de MotorLand. 2 JORGE MARTÍN SEGUNDO !!! A la segunda fue la vencida y el actual líder del Mundial de MotoGP se lanza a por Marc Márquez y, de paso, sacar la mayor ventaja posible sobre Pecco Bagnaia. 2 SE HAN TOCADO JORGE MARTÍN Y PEDRO ACOSTA !!! El madrileño trataba de superar al murciano y este incidente hga favorecido claramente a un Marc Márquez que cuenta con un segundo de ventaja ya en cabeza de carrera. 2 CAÍDA DE MIGUEL OLIVEIRA !!! El piloto portugués se ve obligado a decir adiós anticipadamente a este Gran Premio de Aragón. 1 Jorge Martín ha aprovechado la mala salida de Bagnaia para ganarle la posición. Tercero el madrileño y estaría reforzando su posición al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP. 1 Problemas para Bagnaia !!! Le ha sucedido lo mismo de ayer y el italiano pierde cuatro posiciones, cayendo hasta la 7ª plaza. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Buena salida de Marc Márquez !!! Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez comienza en la 5ª posición, Raúl Fernández en la 9ª, Augusto Fernández en la 19ª, Alex Rins en la 21ª y Joan Mir en la 22ª. Maverick Viñales, por su parte, ha conseguido puntos en sus nueve últimas carreras de MotoGP, su mejor racha con Aprilia y la mejor desde una de 16 Grandes Premios seguidos entre 2020 y 2021. ALEIX ESPARAGÓ, PLENO DE PUNTOS EN MOTORLAND. El piloto de Aprilia ha terminado en la zona de puntos en sus 12 participaciones en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. En ningún otro Gran Premio del calendario ha competido tantas veces consiguiendo siempre puntos. Peor le van las cosas en este trazado a las Aprilia oficiales. Aleix Espargaró arranca la carrera en la 11ª plaza, mientras que Maverick Viñales lo hace desde la 12ª. Franco Morbidelli sigue el alza. El piloto italiano comienza la carrera desde la 6ª posición y es que, tras puntuar en solo una de sus primeras seis carreras con Ducati en MotoGP, el piloto del equipo Prima Pramac Racing ha conseguido terminar en la zona de puntos en las cinco últimas de forma consecutiva, su mejor racha desde una de 15 Grandes Premios seguidos entre 2022 y 2023. PEDRO ACOSTA, EL REGRESO DEL TIBURÓN. El piloto murciano está volviendo a ofrecer grandes sensaciones en este Gran Premio de Aragón después de varias carreras en las que no ha podido luchar por situarse en los primeros puestos. Hoy sale desde la segunda plaza de la parrilla de salida y aspira a conseguir su tercer podio de la temporada, el primero desde el Gran Premio de Las Américas. Jorge Martín ha conseguido 24 podios a lo largo de su trayectoria en MotoGP y solo seis pilotos españoles previamente han alcanzado 25 en la máxima categoría: Jorge Lorenzo (114), Dani Pedrosa (112), Marc Márquez (105), Alex Crivillé (51), Maverick Viñales (35) y Sete Gibernau (30). JORGE MARTÍN BUSCA SU RÉCORD DE PODIOS. El piloto madrileño, que hoy comienza en la cuarta posición, ha conseguido ocho podios a lo largo de este 2024 y solo necesita uno más para superar su récord de presencias en el podio en una misma temporada (logró ocho en 2023). BAGNAIA, HABITUAL DEL PODIO EN MOTORLAND. Tras no puntuar en sus dos primeras participaciones en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en las dos últimas (1º en 2021 y 2º en 2022). PECCO, A SEGUIR CON LA RACHA. Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en sus ocho últimas carreras de MotoGP y si lo consigue también en el próximo Gran Premio de Aragón será su mejor racha de podios consecutivos en la máxima categoría (nueve). De hecho, es Jorge Martín el que parte como líder antes del inicio de esta carrera con 279 puntos, tres más que Francesco Bagnaia. De este modo, todo se presenta tremendamente abierto y nos preparamos para vivir otro nuevo episodio en la intensa batalla que están manteniendo estos dos pilotos por la corona de la clase reina. Francesco Bagnaia, que hoy comienza desde la tercera posición, ha conseguido siete victorias en este 2024 y de lograr una más será su mejor cifra en una misma temporada. No obstante, ayer sufrió bastante con el neumático y solo pudo firmar la 9ª posición en la carrera corta disputada ayer. Marc Márquez se ha metido de lleno este fin de semana en la intensa batalla que están manteniendo por el título Francesco Bagnaia y Jorge Martín. MÁRQUEZ, LA FIABILIDAD POR BANDERA. El ‘93’ del equipo Gresini Racing ha terminado en la zona de puntos en sus ocho últimas carreras de MotoGP, su mejor racha en este sentido desde 2022 (10 carreras consecutivas). El piloto de Cervera logró la primera victoria de su trayectoria en un sprint y hoy arranca desde la pole position. Se trata de la segunda vez que consigue arrancar desde la primera posición de la parrilla de salida en la presente temporada después de hacerlo también en el pasado Gran Premio de España. Hoy Marc Márquez podría conseguir su primera victoria con Ducati y la primera desde que lograra la última en el Gran Premio de Emilia-Romagna en 2021 cuando militaba en el equipo Repsol Honda. MARC MÁRQUEZ, REY DE ARAGÓN. De hecho, esta será la 14ª edición del Gran Premio de Aragón y ningún otro piloto ha logrado más victorias que Marc Márquez (cinco) en esta carrera. El piloto del equipo Gresini Racing se ha impuesto en cuatro de sus seis últimas carreras disputadas en MotorLand Aragón (en 2020 no participó por lesión). Hoy puede ser un gran día para Marc Márquez y es que el ilerdense parte como máximo favorito para adjudicarse la victoria en este Gran Premio después de que ayer se impusiera en el sprint y haya dominado todas las sesiones de entrenamientos libres a lo largo de todo el fin de semana. Después de la victoria de José Antonio Rueda en Moto3 y de Jake Dixon en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón de motociclismo, la 12ª prueba de la temporada 2024 desde el circuito de MotorLand. ¿Preparados? Comenzamos…