Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta trepidante carrera y ha sido solo la primera del día. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así pues, David Alonso cuenta con 154 puntos después de esta carrera, 39 más que Collin Veijer y 43 con respecto a Dani Holgado. Final El revés de la moneda se lo lleva un Dani Holgado, que va perdiendo fuelle a medida que avanza el campeonato. Hoy ha sido 11º y lleva dos carreras seguidas fuera del Top10 tras clasificar en el 14º puesto en el pasado Gran Premio de Italia. El piloto de San Vicente del Raspeig ve como cae a la tercera posición del ranking de pilotos tras ser superado por Collin Veijer. Final David Muñoz ha sido tercero y consigue su segundo podio de la temporada en una carrera en la que ha protagonizado un tremendo duelo con David Alonso, tocándose en varios ocasiones. Final No ha podido conseguir la victoria, pero Collin Veijer ha realizado una sensacional carrera y se confirma como la gran esperanza del motociclismo neerlandés tras un periodo de gran sequía. De hecho, podría haberse convertido en el primer piloto local en ganar en Moto3. Final Iván Ortola ha conseguido la primera victoria de la temporada y la tercera de su trayectoria en Moto3. No ganaba desde el Gran Premio de España de 2023, hace más de un año. 20 David Alonso se queda finalmente fuera del podio. El colombiano se tiene que conformar con la 5ª posición, aunque el resultado es muy bueno pensando en el título y teniendo en cuenta que Dani Holgado no ha podido pasar de la 11ª posición. 20 Increíble final de carrera, con victoria de Iván Ortola por solo 12 décimas de ventaja con respecto a un Collin Veijer que aspiraba a ser el primer neerlandés en ganar en Assen en la categoría de Moto3. 20 PRIMERO IVÁN ORTOLÁ !!! Le ha arrebatado la victoria a Collin Veijer prácticamente en la recta de meta cuando el neerlandés tenía ya miel en los labios. 20 PRIMERO IVÁN ORTOLÁ !!! Última recta !!! 20 Va a tener una oportunidad Iván Ortola !!! Le ha dado caza 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Collin Veijer mantiene solo dos décimas con respecto a un Iván Ortola que ha recortado mucho en el último giro. Veremos porque esto no está hecho... 19 Por su parte, Collin Veijer pilota ajeno a toda la batalla que hay por detrás y tiene una ventaja, en principio, suficiente como para poder llevarse la victoria de forma cómoda. 18 Se han tocado David Alonso y David Muñoz. Llevan enzarzados toda la carrera y atención porque esto puede acabar mal. El colombiano debería enfriarse y pensar en el título porque salir con un cero de aquí podría ser catastrófico. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Mantiene la ventaja Collin Veijer y podría sumar hoy su segunda victoria de la temporada, la tercera en su trayectoria en Moto3. 17 De momento se defiende bien Collin Veijer y el piloto local amplía ligeramente la ventaja con respecto a David Alonso. Con cuatro vueltas por delante, es el máximo favorito a llevarse la victoria en esta carrera en la 'Catedral'. 16 David Alonso va camino de asestar otro golpe enorme a la clasificación. Ya consiguió un botín enorme en la última carrera en Mugello y hoy, con Dani Holgado en la 11ª posición en estos momentos, va camino de repetir la jugada. 16 SEGUNDO DAVID ALONSO !!! Tremendo el líder de Moto3, claramente de menos a más. Se encuentra a cinco décimas de Collin Veijer, pero tiene terreno por delante todavía para tratar de darle caza y aspirar a conseguir su cuarta victoria consecutiva. 15 Se ha caído David Almansa !!! Segundo piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera tras Tatsuki Suzuki. 14 Lleva ya tres vueltas en cabeza Collin Veijer y lo cierto es que el neerlandés no ha podido escaparse en solitario y ojo porque Iván Ortolá no ha entregado ni mucho menos la cuchara. 14 Otro pasito al frente de David Alonso. 4º tras superar a David Muñoz, aunque no ha podido finalmente consolidar ese adelantamiento. Aún así, Dani Holgado se vuelve a hundir y cae a la 9ª plaza, confirmando un escenario en el que volvería a perder puntos de cara a la lucha por el título. 13 Aperciben a Dani Holgado por exceder los límites de la pista y debe tener cuidado si no quiere ser sancionado con una long lap. 13 Intenta reaccionar Dani Holgado. El piloto de San Vicente del Raspeig gana tres puestos en la última vuelta y se vuelve a situar a la estela de David Alonso, el actual líder de Moto3. 12 PRIMERO COLLIN VEIJER !!! Pasito a pasito, el neerlandés va imponiendo su ritmo. Era uno de los grandes candidatos a la victoria y, tras una primera mitad de la carrera algo conservador, ahora destapa el tarro de las esencias, poniendo en liza un ritmo que va a ser complicado de seguir para el resto de competidores. 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Llegamos al ecuador de la carrera y están pasando muchas cosas. Collin Veijer se acerca hasta la posición de Iván Ortolá, líder desde el comienzo de la carrera. Y David Alonso se acerca también a la cabeza, 5º en estos momentos, con Dani Holgado hundido en la 10ª plaza. 10 COLLIN VEIJER SEGUNDO !!! El neerlandés va a por todas y demuestra tener más ritmo que el mostrado hasta el momento. El piloto local espera dar la campanada ganando en Assen, el primero de su país que lo consigua en Moto3 y el primero desde Hans Spaan en 1989, cuando se competía en la categoría de 125cc. 9 Atención porque Collin Veijer se está acercando a la cabeza de carrera y se está consiguiendo echar encima de Taiyo Furusato. 8 David Alonso, por su parte, no pasa de la 8ª plaza. Lo cierto es que es un trazado en el que no parece rodar con excesiva comodidad. Aún así, ve como su gran rival, Dani Holgado, marcha aún peor, en el 10º puesto, por lo que se puede permitir afrontar esta carrera de forma confortable. 7 Iván Ortola y Taiyo Furusato mantienen siete décimas de ventaja con respecto a un Collin Veijer que recupera la tercera posición y tratará de cerrar la desventaja que mantiene con respecto a los dos primeros. 7 le está costando mucho a David Alonso ganar posiciones rodando en un numeroso grupo con una intensa pelea. Ahora, además, ha sido sancionado con ceder una posición tras haber adelantado anteriormente con bandera amarilla. 6 Iván ortolá ha conseguido tres podios en la presente temporada, pero no ha conseguido de momento una victoria que se le resiste desde hace más de un año, desde el Gran Premio de España de 2023. 5 Impresionante el ritmo que está poniendo encima de la mesa Iván Ortolá y solo Taiyo Furusato parece ser capaz de momento de mantenerse a rueda del líder de la carrera. 5 Intensa pelea ahora en uyn grupo secundario con David Alonso y Dani Holgado, los dos grandes aspirante al título este año en Moto3. También se encuentran ahí Adrián Fernández y José Antonio Rueda. 4 Ojo porque parece que Iván Ortolá y Taiyo Furusato están consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y debe tratar de reaccionar Collin Veijer para cerrar el hueco de tres décimas que se ha abierto entre ellos. 4 TERCERO COLLIN VEIJER !!! El neerlandés da un paso al frente y se hace ya con la tercera posición. 3 Tatsuki Suzuki se ha ido al suelo y ha sido el primer piloto en sufrir una caída en esta carrera. 3 Vuelta rápida de David Muñoz !!! Ocupa en estos momentos la 5ª posición, justo por detrás de Collin Veijer, piloto local y aspirante hoy a poder hacer grandes cosas. 2 Ya es 7º David Alonso y tiene prácticamente pegado a un Dani Holgado que marcha justo detrás, ocupando la 8ª posición. 1 Iván Ortolá milita en la cuarta posición de la clasificación de pilotos con 80 puntos, a 63 de un David Alonso que ya va ganando posiciones y acercándose a la cabeza de carrera. 1 PRIMERO IVÁN ORTOLÁ !!! Toma la cabeza de carrera y habrá que ver si tiene ritmo suficiente como para ir hacierndo una primera selección. 1 Ángel Piqueras mantiene la primera posición !!! Buena salida de Iván Ortolá que ya le sigue los pasos a Piqueras. Hoy comienza desde la pole Ángel Piqueras, la primera de su trayectoria en Moto3. Le acompañan en la primera línea Taiyo Furusato y un Collin Veijer que corre en casa y podría ser el primer neerlandés que gane en Assen en esta categoría, bajo la denominación de 125cc, desde Hans Spaan en 1989. Los grandes aspirantes al título salen hoy bastante retrasados y les tocará protagonizar una exigente remontada para poder conseguir un puesto competitivo. David Alonso arranca en la 13ª posición, mientras que Dani Holgado lo hace en la 15ª. Alonso ha conseguido cinco victorias en la presente temporada, una más que las conseguidas en la campaña pasada al completo (cuatro en 20 Grandes Premios). Nos centramos ya en la prueba de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, David Alonso es el gran dominador en la menor de las tres categorías y lidera la clasificación de pilotos tras haber ganado cinco de las siete carreras disputadas, las tres últimas de forma consecutiva. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:15 h. comienza la carrera de Moto2, mientras que el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP, arranca a las 14:00 horas. David Alonso cuenta con 143 puntos, 37 con respecto a Dani Holgado y 48 sobre Collin Veijer, por lo que saldrá líder ocurra lo que ocurra hoy sobre el asfalto de la ‘Catedral’. La categoría de Moto3, por su parte, orbita sobre un David Alonso que se está destapando como uno de los pilotos con mayor proyección de cara al futuro próximo del motociclismo. El piloto colombiano lidera la clasificación de pilotos tras haber ganado cinco de las siete carreras disputadas, las tres últimas de forma consecutiva. Fermín Aldeguer, el piloto favorito para alzarse con el título en la categoría intermedia antes del inicio de la temporada, comienza hoy desde la pole con ganas de resarcirse y meterse de nuevo en la pelea por el título después de acumular dos abandonos en las dos últimas carreras. Esto en lo que respecta a MotoGP, en Moto2 la situación se presenta muy ajustada con Sergio García como líder, con 122 puntos, siete más que un Joe Roberts que no disputa hoy la carrera por lesión y 23 con respecto a Ai Ogura. Y en un fin de semana en el que todo parece que le va rodado a Francesco Bagnaia, comienza para más inri desde la pole positión, la primera vez en la presente campaña, y la primera desde el Gran Premio de Malasia de 2023. Jorge Martín, que fue segundo ayer en la calificación, sale finalmente en la 5ª plaza debido a una sanción, mientras que Marc Márquez lo hará desde el 7º puesto de la parrilla de salida. De este modo, Jorge Martín afronta este octavo asalto de la temporada con 180 puntos, solo 15 de ventaja ya con respecto a Francesco Bagnaia, mientras que Marc Márquez permanece en la tercera posición a 44 puntos del piloto madrileño. ‘Pecco’ Bagnaia se vio, además, beneficiado por una caída de Marc Márquez, el otro gran aspirante al título, en la carrera corta y el piloto español no pudo sumar ningún punto en la jornada sabatina. Jorge Martín, por su parte, minimizó daños y fue segundo ayer en el Sprint cediendo la menor cantidad de puntos posibles ante un Bagnaia que parece haber cogido velocidad de crucero en las últimas citas con el objetivo de sumar su tercer entorchado consecutivo en la máxima categoría. Francesco Bagnaia disputa hoy su Gran Premio número 200 en todas las categorías. En los 199 anteriores ha conseguido 32 victorias, 63 podios y 25 pole positions. Además, Assen es un trazado que se adapta perfectamente a las condiciones del piloto de Ducati, no en vano se ha impuesto en las dos últimas ediciones del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP y podría ser el primer piloto que enlace tres victorias consecutivas desde Mick Doohan (cuatro, entre 1994 y 1998). El piloto italiano ya se impuso ayer en el Sprint y hoy aspira a conseguir su tercera victoria consecutiva en carreras largas después de haberse impuesto en los Grandes Premios de Catalunya e Italia. Después de la efervescencia que hemos vivido en unas últimas semanas frenéticas en las que se ha conocido el destino de la mayoría de pilotos de MotoGP, nos centramos de nuevo en la competición y es que hay muchas cosas en juego en este Gran Premio de los Países Bajos con un Francesco Bagnaia que aspira a desbancar del liderato a Jorge Martín. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo desde el circuto TT Assen, la octava prueba de la temporada 2024. ¿Preparados? Comenzamos…