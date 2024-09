Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo la carrera de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Dani Holgado solo ha podido ser sexto, mientras que Collin Veijer se vio obligado a abandonar cuando lideraba la carrera. Estos resultados, unido a la victoria de David Alonso, permiten que el colombiano incremente su ventaja al frente de la clasificación de Moto3 y, como decíamos, tendrá ya la oportunidad de sellar el título el próximo domingo en el Gran Premio de Japón. 20 David Muñoz ha sido tercero y logra su cuarta presencia en el podio en la presente campaña. 20 Adrián Fernández se ha quedado sin el premio de la victoria, pero logra una segunda posición muy meritoria, que le permite subir al podio por primera vez en su trayectoria en Moto3. 20 DATO. David Alonso ha conseguido su 13ª victoria en Moto3 e iguala a Romano Fenati como piloto con más victorias en la historia de Moto3. 20 Sigue David Alonso a ritmo de récord esta temporada y el piloto colombiano logra su 9ª victoria de la temporada y tendrá en el próximo Gran Premio de Japón su primera oportunidad para conseguir el título de Moto3 de forma matemática. 20 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! NOVENA DE LA TEMPORADA !!! 20 Tira con todo David Alonso !!! Y se va a escapar en colombiano, con una décima de ventaja sobre Adrián Fernández. 20 PRIMERO DAVID ALONSO !!! Huele sandre el colombiano y busca su 9ª victoria de la temporada. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Ha cerrado Dani Holgado la desventaja y vuelve a conectar con el grupo cabecero. 19 Adrián Fernández retoma el control de la carrera. Se ha limpiado algo la cabeza de carrera, pero sigue haciendo seis pilotos con opciones de victoria. 18 VUELVE ADRIÁN FERNÁNDEZ A LA PRIMERA PLAZA !!! Sigue el baile de posiciones, pero el que parece que no puede es un Dani Holgado que se queda descolgado y le sirve a David Alonso la oportunidad de cerrar el título en el próximo Gran Premio de Japón. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Caída de Taiyo Furusato !!! Exceso de ímpetu del piloto nipón. 17 Tremendo como ha cambiado todo en un instante. David Alonso se hace con el liderato de la carrera, da la sensación de que lo hace como y cuando quiere y ahora Dani Holgado ha perdido varios puestos. 17 Que le ha pasado a Adrián Fernández !!! Ha sido adelantado por tres pilotos a la vez y David Alonso primero !!! 16 Atención porque David Alonso se acerca ya a los primeros puestos. Pasa a la tercera plaza !!! 15 Bonita batalla entre David Muñoz y Dani Holgado por la segunda posición y esto puede favorecer a un Adrián Fernández que sigue rodando en primera posición. 15 David Alonso ahora ha perdido un par de posiciones y cae hasta la 7ª plaza. Da la sensación de que el colombiano no quiere entrar en ningún 'cuerpo a cuerpo' y es que es momento para él de correr ya con la calculadora en la mano. 14 Adrián Fernández se encuentra ante una gran oportunidad no solo de terminar en el podio, también de conseguir la que sería su primera victoria en Moto3. De momento cuenta con tres décimas de ventaja con respecto a Dani Holgado. 13 Pasa al ataque Dani Holgado !!! Ya es segundo el piloto de San Vicente del Raspeig y se lanza ahora a por un Adrián Fernández que se benefició también de la caída de Collin Veijer. 12 CAÍDA DE COLLIN VEIJER !!! Lideraba la carrera y tenía hoy una gran oportunidad de recortarle puntos a David Alonso, pero no ha podido ser y el campeonato parece cosa de solo dos pilotos. En realidad, solo Dani Holgado podría evitar la más que probable victoria de David Alonso. 12 Se las están viendo ahora Tatsuki Suzuki y Adrián Fernández por la segunda posición !!! 11 Llegamos ya al ecuador de la carrera !!! Marca el ritmo Collin Veijer, pero la carrera es en grupo y todo indica que habrá muchos movimientos en el tramo final. 10 Daniel Holgado está intentando avanzar, pero se está encontrando con la resistencia de los dos pilotos japoneses: Tatsuki Suzuki y Taiyo Furusato. 9 Collin Veijer ya sabe lo que es ganar en la presente temporada, cuando se impuso en el Gran Premio de España. Hoy persigue, por tanto, su segunda victoria del curso, la tercera de su trayectoria en Moto3. 8 El grupo de cabeza de carrera lo componen diez pilotos. Iván Holgado, por su parte, lidera el grupo de los perseguidores, pero se encuentra a algo más de cuatro segundos y lo va a tener difícil para poder enlazar. 8 Collin Veijer toma una ligera ventaja en cabeza de carrera y cuenta con dos décimas de ventaja sobre Adrián Fernández. 7 Continúa liderando la carrera Collin Veijer. David Alonso rueda en la tercera posición, en una carrera bastante confortable de momento, mientras que Dani Holgado sigue remontando y ya milita en la 5ª posición. 6 Caída de Tatchakorn Buasri y Arbi Aditama. Se han enganchado las dos motos, pero sin excesivas consecuencias afontunadamente. 6 Iván Ortola ya ha realizado las dos long laps. Marcha ahora mismo en la 15ª posición y tratará de acercarse a la cabeza de carrera. 5 Vuelve Collin Veijer al primer puesto !!! Buen ritmo el que tiene en esta carrera, aunque no le da de momento para poder escaparse en solitario. 4 Ojo a Dani Holgado !!! Marca la vuelta rápida en su intento de remontar posiciones cuanto antes para acercarse a la cabeza de carrera. Ya es 7º el piloto de San Vicente del Raspeig. 3 Adrián Fernández se hace con la primera posición !!! Ha superado a Collin Veijer, anulando los intentos del neerlandés por tratar de romper la carrera. 2 Ivan Ortolá, el piloto de la pole, ha perdido posiciones, pero es que arrastra una sanción y tendrá que efectuar dos long laps. Habrá que ver si puede remontar tras cumplirlas en este primer tramo de la carrera. 1 4º de momento David Alonso !!! Bien situado de momento el actual líder de Moto3. 1 Comenzó muy bien Taiyo Furusato, pero es Collin Veijer el piloto que se hace de momento con el primer puesto y el neerlandés tiene via libre para tirar en este primer tramo de la carrera. 1 Gran salida de Taiyo Furusato !!! Hoy David Alonso arranca desde la 5ª posición, mientras que es Iván Ortolá el piloto que comienza desde la pole position, Collin Veijer arranca en la segunda posición, mientras que Dani Holgado lo hace desde la 14ª plaza. Alonso ha conseguido ocho victorias y nueve presencias en el podio en los 14 Grandes Premios disputados hasta el momento, números que demuestran su enorme superioridad, hasta el punto de que, en función de los resultados, podría tener ya en el próximo Gran Premio de Japón su primera oportunidad de dejar cerrado el título de forma matemática. Como decíamos, David Alonso está ejerciendo un dominio brutal y el pasado domingo su octava victoria de la temporada, dando un paso de gigante para adjudicarse el título en la menor de las tres categorías. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en Moto3, la primera de las tres disciplinas en ponerse en marcha. Repasamos el horario de las carreras de hoy. A las 06:00 horas (horario peninsular) arranca la prueba de Moto3, a las 7:15 comienza la de Moto2, mientras que la de MotoGP, el plato fuerte del día, arranca a las 09:00 horas. El piloto colombiano cuenta con 271 puntos, con una ventaja de 82 puntos con respecto a Dani Holgado y Collin Veijer, que militan en la segunda y tercera posición respectivamente. En Moto3, dominio de un David Alonso que registró el pasado domingo su octava victoria de la temporada, dando un paso de gigante para adjudicarse el título en la menor de las tres categorías. Habrá que ver si Sergio García encuentra la forma de reaccionar y volver a mostrarse competitivo después de sumar solo seis puntos en las cuatro últimas carreras, sufriendo abandonos en dos de las tres últimas. Anteriormente, había puntuado en los 11 primeros Grandes Premios del año, con dos victorias y cinco presencias en el podio. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Ai Ogura intentará consolidar su posición al frente de la clasificación de pilotos en la categoría intermedia. El japonés cuenta con 188 puntos, 22 más que Sergio García y 45 con respecto a Joe Roberts. Por su parte, Jorge Martín ha abandonado en sus dos participaciones en el Gran Premio de Indonesia y el circuito de Pertamina Mandalika podría ser el primero en el que sufra tres abandonos en su trayectoria en MotoGP. Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en ocho de las nueve últimas carreras que ha disputado en circuitos asiáticos, los cinco últimos de forma consecutiva. Esto tras haber conseguido solo uno en las nueve primeras en MotoGP en ese continente. Francesco Bagnaia (Ducati) logró la victoria en el Gran Premio de Indonesia del año pasado y podría ser el primer piloto que logre dos victorias en esta cita mundialista. Así las cosas, Jorge Martín comienza esta carrera como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP con 341 puntos, 12 más que Francesco Bagnaia. Enea Bastianini se encuentra a 50 puntos y Marc Márquez a 53. Y, por su parte, Enea Bastianini y Marc Márquez tratan de pescar en río revuelto y apuran sus opciones de continuar en la pelea por uno de los títulos más disputados y emocionantes de las últimas campañas. Ayer sin ir más lejos Jorge Martín se vio obligado a abandonar por caída en el Sprint y Pecco lo aprovechó para llevarse la victoria y volver a recortar la desventaja con respecto al piloto español. Asistimos a un nuevo capítulo del duelo entre Jorge Martín y Francesco Bagnaia por el título. Si en el Gran Premio de San Marino fue Jorge Martín el que falló en la estrategia, Bagnaia se fue al suelo el pasado domingo, por lo que los pilotos entran en un momento de la temporada en el que toca tener nervios de acero, puesto que cualquier error puede resultar funesto. Este será el quinto Gran Premio de Indonesia en la historia de la máxima categoría (1996 y 1997 en 500cc), solo el tercero en la ‘era MotoGP’ tras los disputados en 2022 y 2023. El Mundial 2024 entra en su fase final y lo hace con la tradicional gira por Asia-Pacífico antes del round final en Valencia. Así, faltan seis Grandes Premios antes del final de la temporada, con paradas en Indonesia, Japón, Australia, Tailandia y Malasia. Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Indonesia desde el circuito Pertamina Mandalika. ¿Preparados? Comenzamos…