Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta emocionante carrera de Moto2. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir todo lo que acontezca en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Hoy el revés de la moneda se lo lleva Alonso López. El piloto de Los Molinos se fue al suelo cuando ocupaba el primer puesto y ha terminado fuera de los puntos, perdiendo un liderato que pasa a manos de Arón Canet. Final Cuarto Fermín Aldeguer !!! Ha sido, junto a Arón Canet, el gran protagonista del día, demostrando las razones del fichaje por parte de Ducati para ser piloto de MotoGP en 2025. El murciano, que estaba liderando la carrera, fue sancionado con una doble long lap por haberse adelantado sensiblemente en la salida. Posteriormente, protagonizó una enorme remontada con la que ha rozado el podio y que le permite olvidar el mal día que tuvo en Losail, en la primera carrera de la temporada. Final Manu González ha sido tercero. El piloto de Torrelodones logra hoy su segunda presencia en el podio en Moto2 tras ser segundo en el Gran Premio de Catar del año pasado. Final Joe Roberts ha sido segundo. El piloto estadounidense consigue su primer podio de la temporada, el cuarto en su trayectoria en Moto2. 21 Tras cinco temporadas, 71 carreras y 20 podios, Arón Canet ha conseguido su primer triunfo en Moto2. Bautismo de fuego para un piloto que ha sufrido muchos sinsabores, pero que hoy puede celebrar a lo grande una victoria muy, muy merecida. 21 VICTORIA DE ARÓN CANET !!! Ha levantado la pierna el valenciano en la última curva, pero simplemente estaba anticipando la celebración de la victoria, la primera en Moto2, tremendamente merecida. 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Canet tiene una ventaja suficiente para llevarse la victoria, pero hay mucha pelea por detrás !!! Ogura ha cometido un pequeño error y lo aprovecha Aldeguer para escalar hasta la 4ª plaza. 20 Ai Ogura amenaza ahora la tercera posición en manos de Manu González !!! 20 Parece que Fermín Aldeguer ha perdido algo de consistencia en este tramo final de la carrera. Aún así, si terminara en la 5ª posición no sería un mal puesto teniendo en cuenta que ha tenido que cumplir con una doble long lap de sanción. 19 Lo intenta Aldeguer !!! Pero Ogura le vuelve a cerrar las puertas. Por su parte, Joe Roberts vuelve al ataque y recupera la segunda plaza en detrimento de Manu González. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Arón Canet tiene la victoria en el bolsillo si no ocurre nada raro. Recordemos que persigue su primera victoria en Moto2 tras ser en estos pilotos el piloto con más podios en esta categoría (20) sin haber conseguido ningún triunfo. 18 Ai Ogura le está cerrando de momento las puertas a Fermín Aldeguer y frena en seco de momento una espectacular remontada con la que pretendía llegar hasta el podio. 17 Por su parte, Arón Canet asesta ya un golpe que puede ser definitivo y sobrepasa el segundo de ventaja sobre un Manu González que se asienta momentáneamente en la segunda plaza. 17 Aldeguer se engancha ya a la moto de Ogura. No va a ser presa fácil el japonés, que pilota también una Boscoscuro. 15 SEGUNDO MANU GONZÁLEZ !!! Ha superado a Joe Roberts y tratará de dar caza a Aón Canet. Ninguno de los dos primeros clasificados han conseguido ganar ninguna carrera hasta el momento en Moto2. 15 Mantiene Arón Canet la ventaja en cabeza de carrera. Es momento de ser muy cuidadoso con el pilotaje porque no es la primera vez que el piloto de Corbera se ha visto en esta situación y luego ha terminado sufriendo alguna incidencia que le ha apartado finalmente de la victoria. 14 5º FERMÍN ALDEGUER !!! Tras superar a Tony Arbolino y Albert Arenas. Sigue encendido el piloto de La Ñora buscando al menos una presencia en el podio que no es ni mucho menos descartable con ocho vueltas todavía por delante. 14 Alonso López ha podido volver a la carrera después de la caída y marcha ahora en la última posición. Solo Xavi Cardelus ha abandonado en una carrera sin casi incidentes hasta el momento. 13 Va como un misil Fermín Aldeguer !!! Una de las perlas del motociclismo español está destapando el tarro de las esencias y está protagonizando una enorme remontada y ya es 6º en esta carrera tras cumplir con una doble long lap de sanción. 12 Joe Roberts pasa ahora a la segunda posición, mientras que Manu González, el piloto de la pole, se tiene que conformar de momento con la tercera plaza. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Lidera ahora Arón Canet y el piloto valenciano se encuentra ante la gran oportunidad de poder sumar su primera victoria en Moto2 tras haber subido hasta 20 veces al podio en esta categoría intermedia. 11 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! Marchaba líder y se ha ido al suelo él solo. Lo tenía todo a su favor para haber logrado su segunda victoria consecutiva. 10 SEGUNDA VUELTA RÁPIDA CONSECUTIVA PARA ALDEGUER !!! Ya es 10º el piloto murciano en plena remontada en estos momentos tras una dura sanción por adelantarse sensiblemente en la salida. 10 Mientras tanto, Alonso López siguie dominando con autoridad en cabeza de carrera y cuenta en estos momentos con cinco décimas de ventaja con respecto a Arón Canet. 9 VUELTA RÁPIDA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Se pone ya manos a la obra el murciano en su intento por acercarse de nuevo a la cabeza de carrera y está volando en estos momentos en el Autódromo Internacional del Algarve. 8 Aldeguer completa la sanción. Realiza la segunda long lap y cae hasta la 12ª posición, habrá que ver hasta dónde puede llegar la remontada, pero no lo va a tener fácil. 6 OJO A ARÓN CANET !!! Acaba de marcar la vuelta rápida y, tras tener algunos problemas en el inicio de la carrera, el valenciano está rodando ahora con un ritmo sensacional y es segundo, a solo tres décimas de Alonso López. 5 Carrera de menos a más para Tony Arbolino. Salía algo retrasado, pero el piloto italiano ya es 7º y con muchas opciones de seguir progresando en carrera. 4 Fermín Aldeguer ya ha cumplido con la primera long lap y ha caído hasta la 11ª posición. Muy dura la sanción para el piloto de La Ñora. 3 Varapalo tremendo para Aldeguer. El murciano no tuvo una buena carrera en Catar y hoy, que estaba en disposición de pelear por la victoria, recibe una sanción que le va a impedir terminar entre los primeros clasificados. 3 SANCIÓN PARA FERMÍN ALDEGUER !!! Dirección de Carrera sanciona a Aldeguer con una doble long lap penalty por haberse adelantado en la salida. 2 Otro susto para Arón Canet !! Muchos problemas para el valenciano en este primer tramo de la carrera. 2 Ai Ogura marcha tercero y es, en principio, la principal alternativa al dominio de Aldeguer y López. En cualquier caso, tres Boscoscuro ocupan las tres primeras posiciones de la carrera. 1 Manu González ha perdido varios puestos y milita en la cuarta plaza y peor aún le van las cosas a un Arón Canet que ha caído hasta el 6º puesto. 1 BUENA SALIDA DE FERMINÍN ALDEGUER !!! También de Alonso López. Las dos máquinas del equipo Beta Tools SpeedUp dominan la carrera, ocupando las dos primeras plazas Alonso López, por su parte, arranca la carrera ocupando la cuarta plaza de la parrilla de salida. El piloto de Los Molinos nunca ha conseguido dos victorias consecutivas, aunque si sabe lo que es encadenar dos presencias en el podio consecutivas, la última el año pasado cuando fue tercero en los Grandes Premios de España y Francia. Esta es la primera pole de Manu González y hoy aspira a lograr al menos su segunda presencia en el podio tras estrenarse con una segunda posición en el Gran Premio de Catar de 2023. Hoy comienza desde la pole Manu González y le acompañan en primera línea Fermín Aldeguer, tal y como hemos comentado, además de Arón Canet. Alonso López se llevó la victoria en el primer asalto de la temporada. El madrileño comienza hoy desde la cuarta plaza de la parrilla de salida, aunque uno de los grandes alicientes es que, hoy si, Fermín Aldeguer si parece capaz de estar en condiciones de pelear por la victoria y hoy comienza desde la segunda posición. Fermín Aldeguer es el gran favorito para adjudicarse este año el título en la categoría intermedia, aunque no tuvo ni mucho menos un buen inicio de año y solo pudo ser 16º hace dos semanas en Catar. El piloto murciano venía de conseguir cuatro triunfos seguidos en las cuatro últimas carreras de 2023 y esta semana se ha confirmado que el año que viene tendrá una montura en MotoGP de la mano de Ducati, muy probablemente para ser el sustituto de Jorge Martín en el equipo Pramac Racing. Después de la victoria de Daniel Holgado en la carrera de Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de motociclismo de Portugal, la segunda carrera de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…