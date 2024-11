Volver al inicio 9 ¡HAMILTON PASA A PIASTRI! ¡NORRIS PASA A GASLY! ¡McLaren, una de cal y otra de arena! 8 ¡LECLERC CON PROBLEMAS! ¡Sainz se aleja y Verstappen pasa al monegasco! ¡Muy vulnerable el Ferrari! 8 ¡SAINZ PASA A LECLERC! ¡Y HAMILTON A PIASTRI, AUNQUE EL MCLAREN RECUPERA! ¡Qué bonitos duelos estamos viendo en estas primeras vueltas! 7 Gasly empieza a hacer tapón a Norris. Beneficio total para un Verstappen que quiere abrir hueco por delante. 6 ¡Russell se empieza a alejar en el liderato! Sainz se acerca a un Leclerc que parece caer. Quizá demasiada degradación en su pelea con el Mercedes. 5 ¡Alonso entró en boxes! ¡No duró más el neumático blando en el Aston Martin! Apuesta arriesgada. 5 ¡LECLERC PASA A RUSSELL, PERO EL BRITÁNICO RECUPERA! ¡Qué pelea por la cabeza de carrera! 4 ¡Verstappen pasa a Gasly y se pone a Sainz en la mira para entrar en puestos de podio! ¡Ahora es Norris quien debe pelear con el Alpine! 4 Leclerc tira y se acerca a Russell buscando ser el nuevo líder de la carrera. 3 Russell se mantiene en primera posición con un gran ritmo, como han ido demostrando los Mercedes durante el fin de semana. 2 ¡PIastri con algunos problemas! ¡Pierde posición con Hulkenberg después de un intento fallido de adelantar a Tsunoda! 1 ¡Sin demasiado movimiento en la salida! ¡Leclerc aprovecha y gana dos posiciones para ponerse segundo y detrás de Russell, que aguantó la primera posición! ¡Alonso pasó a Checo, pero el mexicano se pega con el Aston Martin para recuperarla! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡TODOS EN SUS PUESTOS! ¡ESTO VA A COMENZAR! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡YA CIRCULAN LOS MONOPLAZAS! ¡NEUMÁTICOS CONFIRMADOS! ¡Una sorpresa! Todos salen con medios salvo cuatro pilotos: tres con duros (Pérez, Bottas y Colapinto) y uno con blandos (Alonso). ¡Todo preparado en Las Vegas! ¡En poco más de 5 minutos comenzará esta apasionante carrera en la ciudada del pecado! ¡No se la quieran perder! Solo hay dos cambios respecto al resultado de la sesión de clasificación. Valtteri Bottas ha cambiado la unidad de potencia y saldrá 19º. El 20º puesto es para Colapinto. Tras un trabajo, de nuevo espectacular, de Williams, el argentino podrá correr tras el aparatoso accidente de ayer. Oscar Piastri ha puntuado en 23 grandes premios de Fórmula 1 de manera consecutiva. Es la séptima mejor racha histórica en la competición (también 23 de Fernando Alonso entre Europa 2011 y Hungría 2012) y la mejor de cualquier piloto de McLaren. Lando Norris ha subido al podio en 25 ocasiones en la Fórmula 1, todas con McLaren. El piloto de Glastonbury es el octavo que más veces ha subido al cajón para la escudería británica, y puede igualar a Jenson Button en la séptima posición (26). Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido subir al podio en 11 ocasiones en 2024. De lograr uno más, será el mejor año del monegasco subiendo al cajón en la Fórmula 1 (también 11 en 2022). Está a solo 2 puntos de superar, también, su mejor año en la competición (307 en 2024 y 308 en 2022), siendo ya la presente campaña en la que más puntos por GP promedia (14.62). Si Max Verstappen o Sergio Pérez consiguen la vuelta rápida en el Gran Premio de Las Vegas, Red Bull (99) se convertirá en la quinta escudería en la historia de la Fórmula 1 que consigue 100 vueltas rápidas tras Ferrari (263), McLaren (170), Williams (133) y Mercedes (109). Max Verstappen puede conseguir su cuarto título como campeón del mundo en Fórmula 1. De lograrlo, y Red Bull no consigue ser una de las dos mejores escuderías, será la primera vez que el piloto campeón no forma parte de uno de los dos mejores equipos del año desde 1983, con Nelson Piquet en lo más alto y Brabham siendo la tercera mejor escudería del año. Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad de conseguir el cuarto título de campeón del mundo de Fórmula 1 en su carrera en Las Vegas. Le basta, entre otras cosas, con acabar por delante de Lando Norris. Se convertiría en el sexto piloto en la historia en lograr al menos 4 títulos mundialistas tras Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7), Juan Manuel Fangio (5), Alain Prost (4) y Sebastian Vettel (4). Desde el Gran Premio de España, ningún piloto ha ganado en dos grandes premios seguidos en 2024 (12 carreras). No ha habido una racha mayor en la Fórmula 1 desde las 13 entre Abu Dabi 2016 y Bélgica 2017. Verstappen ganó en Sao Paulo. ¿Repetirá? Sobre el papel, es posible que la estrategia de los equipos puedan pasar por una parada, aunque nadie sabe cómo funcionan los duros en este trazado. También dependerá del graining el hacerlo a una o a dos. ¡Buenos días a todos! ¡Sean bienvenidos al antepenúltimo Gran Premio del año! ¡Todo preparado en Las Vegas para vivir la carrera que puede decidir el campeón de Fórmula 1 de 2024!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su narración! ¡Que pasen buen sábado y les esperamos mañana con el gran día! ¡Adiós! Final ¡Qué gran carrera nos espera mañana! ¡No querrán perdérsela! ¡Queda ver qué pasará con Aston Martin y Checo Pérez! Saliendo tan atrás, pueden ocasionar algún problema o dar alguna sorpresa. Sin embargo, las brasas del fuego están en las 10 primeras posiciones... Final Carlos Sainz vuelve a salir de la primera línea de salida. Ya son 14 las veces que el piloto madrileño lo consigue. Las cuatro victorias que ha conseguido en Fórmula 1 han sido saliendo desde las dos primeras posiciones, y solo en cinco de las 13 anteriores se quedó fuera del podio. Final De hecho, ya son 3 poles position de Mercedes en 2024, una más que las conseguidas en los dos años anteriores en la Fórmula 1. Final Gracias a esta pole position, ya son 140 las que ha conseguido Mercedes. Las últimas tres son obra de George Russell y Lewis Hamilton ha conseguido solo tres de las últimas 10 de la escudería germana. Final Una vez más, George Russell supera a Lewis Hamilton en clasificación. En este tipo de sesión, el marcador es de 37 a 29 para el joven piloto. En carrera, sigue estando por delante el ex campeón del mundo, aunque solo por una (33 a 32). Final Cuarta pole position de George Russell en la Fórmula 1. Ha conseguido tres de ellas en 2024 después de las de Canadá y Gran Bretaña. Y solo ganó una de esas tres anteriores: Sao Paulo en 2022. Final ¡FINAL DE LA QUALY! ¡Muchas sorpresas en la parrilla de salida! ¡Russell es poleman y Sainz le acompaña en la primera línea! ¡Gasly y Leclerc completan la segunda línea! Y atentos... ¡VERSTAPPEN Y NORRIS SALDRÁN 5º Y 6º! ¡Habrá chispas en esa salida! Tsunoda, Piastri, Hulkenberg y Hamilton completan el top 10. Q3 ¡POLE POSITION PARA GEORGE RUSSELL! ¡VUELTA IMPRESIONANTE DEL MERCEDES! Q3 ¡Piastri y Norris ya no pueden ser poleman! Q3 ¡Verstappen y Russell serán los últimos en marcar crono en la Q3! Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS LANZADAS! ¡Todos en alza para conseguir la pole position! Q3 ¡TODOS DE NUEVO A PISTA! ¡LLEGA EL ÚLTIMO INTENTO! Q3 ¡RUSSELL SE PONE PRIMERO! ¡La pista ha mejorado muchísimo! ¡Sainz se queda segundo y Verstappen tercero! ¡Norris y Piastri completan el top 5! ¡Hamilton anula vuelta y entra en boxes! Q3 ¡Ferrari y McLaren empiezan fuerte desde el inicio! ¡Sainz se pone primero por ahora! ¡Mercedes y Verstappen, calentando neumáticos antes de bsucar vuelta! Q3 ¡Los 10 contendientes en pista! ¡Empieza la batalla! Q3 George Russell es el único que aún no ha salido a pista. ¡Comienzan las vueltas lanzadas para los primeros cronos por la pole position! Q3 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡Pista limpia y arranca la Q3! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! El accidente de Colapinto no tuvo repercusión en ningún tiempo. Era el último piloto que faltaba por completar vuelta. Sin embargo, hará que la Q3 se retrase un par de minutos. Mercedes volvió a ser el más rápido, con Hamilton siendo el primero. Russell finalizó 3º, solo por detrás de Sainz y de su compañero. ¡Llega la hora de la verdad con la Q3! Q2 ¡ACCIDENTE DE COLAPINTO! ¡Fuerte golpe tras la salida de la curva 16! ¡El piloto argentino está bien! Venía mejorando y podría haber clasificado a Q3. Q2 ¡Dos minutos y el crono se pone a cero! ¡Mercedes vuelve a escalar a lo más alto! Verstappen ya no va a salir. Tiene buen tiempo para estar en Q3 y guardar neumáticos. Q2 ¡Verstappen consigue superar el tiempo de Hamilton! La pista mejora con el paso de los minutos... Q2 No pueden con Hamilton. Piastri se pone 2º, Verstappen 3º y Norris 4º. Russell empieza a perder posiciones, pero no debería tener problemas en mejorar su tiempo. Poco más de nueve minutos para acabar esta Q2. Q2 ¡Increíble el ritmo de Mercedes durante el fin de semana! Sin duda, candidatos a conseguir la pole position. Hamilton, 1º, y Russell, 3º, por ahora. Q2 ¡LOS 15 EN PISTA! ¡Todos circulan cuando comienzan las vueltas lanzadas para esta Q2! ¡Todos con el cuchillo entre los dientes! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA Q2 EN LAS VEGAS! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡SORPRESA EN LAS VEGAS! ¡PÉREZ VUELVE A CAER! ¡Se queda 16º y Red Bull vuelve a sufrir por el mexicano! ¡Todo, de nuevo, en manos de Max Verstappen! ¡Aston Martin también cae! ¡Terribles tiempos de Alonso y Stroll! Albon y Bottas completan el cupo de los primeros eliminados. Russell y Hamilton fueron los más rápidos, con Verstappen en tercera posición. Norris fue séptimo... ¡Todo listo para la Q2! Q1 ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA PASAR A Q2! Q1 ¡McLaren viene con ganas de pelea! Se pone en las dos primeras posiciones con Piastri por delante de Norris. Verstappen, por ahora, octavo. Q1 Los dos Haas y Stroll son los únicos pilotos que aún no han salido a pista. Q1 En estos primeros tiempos, Pierre Gasly ha sido el más rápido, seguido de Fernando Alonso, pero aún quedan los principales favoritos por pasar por meta. Q1 El principal problema que se van a encontrar los equipos es el de los neumáticos. La degradación es fuerte y hay que calentarlos rápido. Q1 Comienzan las primeras vueltas lanzadas en el circuito de Las Vegas. Q1 Mercedes ha sido la escudería más rápida durantes los entrenamientos... Veremos qué ocurre durante la sesión de clasificación. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA Q1! ¡Sin duda, vamos a tener una sesión de clasificación apasionante, tensa y emocionante! ¡Espadas en alto para vivir el primer paso a lo que puede ser el primer duelo por el título mundial! ¡Les esperamos con el arranque en unos minutos! Por el otro lado, Max Verstappen no logra pole position desde el Gran Premio de Austria. Son 10 carreras seguidas sin conseguir salir desde lo más alto de la parrilla- Lando Norris ha conseguido ocho poles position en la Fórmula 1. Cinco de ellas han sido en las últimas siete carreras, y siete del total en 2024. Sin embargo, solo ha transformado en victoria dos de ellas (Singapur y Países Bajos este año). De hecho, ya consiguió la pole position en el pasado gran premio de Sao Paulo, aunque eso no fue suficiente para impedir el triunfo de Max Verstappen en una carrera histórica. Lando Norris viene a Las Vegas como el contendiente por el título con Max Verstappen. Sin embargo, la situación es más favorable para el neerlandés... El primer paso para seguir con vida en esta lucha para el británico es lograr una mejor posición de salida. El circuito de Las Vegas tiene una longitud de 6.201 metros. Es el segundo trazado más largo del calendario actual de Fórmula 1, solo superado por los 7.004 de Spa. De hecho, solo en el circuito de Bélgica (44) se dan menos vueltas que en el de la ciudad de Nevada (50, como en el de Jeddah). ¡Buenos días a todos, amantes de la Fórmula 1, y buenas noches desde Las Vegas! ¡Volvemos a la carga con este deporte, que puede decidir al campeón en este Gran Premio! ¡Las Vegas, de gala para un fin de semana más que decisivo!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.