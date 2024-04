Volver al inicio 52 ¡DOS VUELTAS! La pelea entre Piastri y Russell le ha dado alas a Fernando, que parece que aguanta la sexta posición. 51 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Russell obliga a Piastri a hacer la chicane por fuera! Se ha anotado, pero no tenía otra salida el McLaren... 50 ¡ATACA RUSSELL A PIASTRI! ¡Por ahora aguantó el McLaren! 50 ¡CUATRO VUELTAS! ¡Qué lucha entre Alonso, Piastri y Russell! El Mercedes ya arrincona al McLaren y veremos qué pasa con el Aston Martin... 49 ¡Cinco vueltas para el final! ¡Nos acercamos al último acto! ¡Alonso deja a Piastri fuera de DRS levemente! Gran batalla por los puntos... 48 Cuando parecía que había una ligera opción de que Sainz alcanzara a Pérez, el mexicano ha apretado. Sigue siendo mejor ritmo de Ferrari, pero parece imposible ya que pueda pasarle. 47 Siete vueltas para el final. Ahora la batalla está en la 6ª posición, ahora ocupada por Alonso... Piastri no puede pasar al asturiano y los dos Mercedes se acercan. 46 Parece que ya queda conformado el podio para el final con Max Verstappen, Sergio Pérez y Carlos Sainz. 46 ¡Leclerc deja pasar a Sainz con el DRS en línea de meta y ya entra en podio! 44 ¡PASA SAINZ A NORRIS! ¡Lo hace en la recta de meta sin problema! ¡Se pone 4º y ahora enfila a Leclerc, que debería dejarle pasar! Más rápido el español. 44 ¡Ya está Sainz detrás de Norris! 43 Tuvo mucha suerte Sargeant. Sacrificó los neumáticos, pero sigue en pista. Tendrá que cambiarlos. 42 ¡SE REINCOPORA SARGEANT! ¡Se reanuda la carrera con normalidad! 42 ¡SARGEANT SE VA FUERA EN LA 9! ¡BANDERA AMARILLA! 41 Alonso se aprovecha de la degradación de McLaren y deja a Piastri fuera de DRS por ahora. 40 ¡Entra Hamilton! El ritmo de Mercedes en esta carrera es demasiado lento. 40 Muy buen ritmo de Sainz, que saca más de un segundo por vuelta tanto a Leclerc como a Norris. 38 ¡RUSSELL ENTRA Y HAMILTON RUEDA LENTO! ¡Sainz pasa a los dos y se pone 5º! 37 Tanto los dos Mercedes como Norris podrían parar otra vez, o tener un ritmo muy lento a final de carrera. El podio de Sainz es más que posible. 37 ¡ENTRA SAINZ! Debería salir entre Hamilton y Alonso. 36 ¡Vuelta impresionante de Checo Pérez! Baja del 1:34 y adelanta a Leclerc para recuperar puestos de podio. 35 ¡Pérez pasa a Norris! Lo hace en la curva 1 sin ningún tipo de dificultad. 35 ¡ENTRA VERSTAPPEN A BOXES! ¡Se pone Sainz como líder de carrera! ¡No tardará en entrar el Ferrari! 34 ¡Sale delante de Piastri! ¡Buena parada de Alonso! ¡Ahora, con neumático nuevo, directo al final! 34 ¡TAMBIÉN ENTRA ALONSO! ¡Defensa clara de la parada de Piastri! 34 ¡ENTRA PÉREZ A BOXES! 33 Se va a investigar la posible infracción de Stroll en su última parada de boxes. 33 ¡PIASTRI ENTRA A BOXES! No le duran lo esperado los duros al australiano. Ya debería ir hasta el final con un nuevo compuesto... 33 Comienza a rodar más rápido Sainz que Pérez... Recorta distancia poco a poco el madrileño. Su lucha con el mexicano es real. 32 Parece que la estrategia de Ferrari con Leclerc es no parar más. Aguantaron muy bien los medios del monegasco y esperan que los duros lleguen al final. Eso condenaría a Norris, que si no le aguanta la degradación, tendrá que parar y no podrá ganarle la partida al de Ferrari. 31 Nos vamos acercando al periodo de último stint y parada para los pilotos de cabeza de cara al final, salvo que haya un safety car. Empezamos el periodo decisivo de la carrera. 30 ¡Norris, ahora, con mejor ritmo que Leclerc! Se acerca al monegasco. 27 ¡Se empieza a vislumbrar la opción real de podio de Sainz! Alonso, fuera de toda pelea, se mantiene 4º. Haciéndolo bien en la próxima parada, y sin que haya safety car (o aprovechándolo si hay), podría acabar 5º. 27 ¡ENTRAN LECLERC Y NORRIS! ¡Sorprende la parada de McLaren! A este ritmo de carrera, se irán a tres paradas. 26 ¡Ya adelantó Pérez a Leclerc! No pudo aguantar más el monegasco. Ahora es Norris quien llega. 26 Gran labor de equipo en Ferrari. Sigue aguantando Leclerc a Pérez para dar tiempo a Sainz a acercarse. Recorta tiempo con Norris. 24 Se ha anotado una posible infracción de Stroll en el pit lane. 24 ¡Entra Hamilton! La degradación es total. Mucho sufrimiento en pista. La sorpresa está en cómo cuida Leclerc los medios con un gran ritmo. 23 Muchísimos pilotos deciden entrar a boxes para cambiar neumáticos. Malos tiempos de Alpine. Virtualmente, quedarán cerca de la cola. 23 ¡ENTRA RUSSELL! ¡No aguanta más Mercedes! Ritmo muy lento. Alonso se pone 6º. 23 ¡Sergio Pérez se pone tercero! Adelanta a Piastri sin dificultad justo antes de llegar a línea de meta. 22 ¡PASA ALONSO A HAMILTON! ¡Lo hace al final de la recta de meta! Mucho sufrimiento en Mercedes. Ahora va a por Russell. 22 Max Verstappen vuela sobre la pista y, enseguida, aventaja más de 2 segundos a Leclerc. 21 ¡Y pasa Sainz a Russell! Lo hace, sin dificultad, antes de la curva 13 para aprovechar la salida rápida de la 14. 21 ¡Verstappen pasa a Leclerc en la recta de meta! ¡Recupera el liderato! ¡Sainz ataca a Russell, pero tendrá que esperar para adelantar al Mercedes! 20 ¡Sainz ya está a rebufo de Russell y Verstappen de Leclerc! 20 ¡Sainz pasa a Hamilton! Sufren los duros cerca de la vuelta 20... Se espera que estos neumáticos duraran fácil 22-23 vueltas. Muchísima degradación. 19 Leclerc se mantiene en cabeza, pero sus neumáticos ya son muy viejos. Verstappen se acerca cada vez más y le tocará parar pronto al Ferrari. 18 ¡Norris pasa a Russell de nuevo y se coloca en zona de podio! No tiene buen ritmo Mercedes. 18 ¡Sin oposición Pérez con Mercedes! Pasa al británico sin ningún tipo de dificultad. 17 ¡Pasa a Russell de nuevo sin problema! Está a poco más de cuatro segundos de Leclerc. 17 ¡Leclerc es el nuevo líder de carrera! ¡Verstappen sale 3º por delante de Norris y detrás de Russell! 16 ¡ENTRA VERSTAPPEN! 16 ¡TAMBIÉN ENTRA SAINZ! ¡Estrategia clara, lo mismo que Red Bull para pasarle con el mismo ritmo o, incluso, superior! 16 ¡ENTRA PÉREZ! ¡El primero de Red Bull en entrar! 15 Por arriba, todo sigue igual. El dominio de Red Bull es espectacular. Sainz y Leclerc ya se posicionan en tercer y cuarta posición. 14 ¡Retiran a Zhou! Parece haber un problema en el Kick Sauber. Abandona la carrera el piloto chino. 14 ¡Orden de equipo en Mercedes! Russell tiene mejor ritmo que Hamilton y dejan que pase al ex-campeón del mundo. 14 ¡ENTRA FERNANDO! ¡Lo esperado! Pone duros y sale 8º. 13 ¡Ahora es turno para Piastri! La degradación de los neumáticos es fuerte. También para Stroll. Se espera, entonces, que Alonso lo haga en la próxima. 12 ¡ENTRA NORRIS! ¡Oportunidad para Carlos! No puede hacer undercut y tiene opciones de seguir tirando. Los medios también sufren en pista. 11 Los dos McLaren, por delante de los Ferrari (Norris con Sainz y Piastri con Leclerc), comienzan a sufrir. Son superiores los del equipo italiano y sufren. 10 Salvo una sorpresa mayúscula, la carrera aspira a un nuevo doblete de Red Bull. Superiores, tanto Verstappen como Pérez siguen abriendo brecha respecto a Norris. 9 Se esperaba que los blandos llegaran a la vuelta 12, pero parece que no va a ser una opción. Rueda muy lento Alonso y pierde mucho tiempo en cada vuelta. 8 Hace mucho calor y la degradación comienza a notarse en los neumáticos blandos. Tsunoda y Zhou también optan por entrar a cambiarlos. Solo Aston Martin sigue en pista con ellos. 7 Max Verstappen lidera la carrera sin problemas. Checo Pérez va quedándose atrás, pero lejos de Norris. 7 ¡Bottas, el primero en entrar! No debe estar cómodo con los blandos... 6 Fernando Alonso se sirve del rebufo de Carlos Sainz para mantenerse en la quinta posición y dejar a Piastri fuera del DRS. Esto durará lo que duren los blandos del Aston Martin. 5 Protestaba Esteban Ocon sobre un toque que le dio su compañero Gasly en la re-lanzada. Veremos si tienen algún problema en Alpine. 4 ¡Sainz muy cerca de Norris! ¡Mejor ritmo de Ferrari! 4 ¡Se activa el DRS! ¡Leclerc le consigue ganar la partida a Hamilton aprovechando el neumático medio! 3 ¡Salida limpia! ¡Hulkenberg se quedó parado y perdió casi todas las posiciones! 3 ¡SE REANUDA LA CARRERA EN SUZUKA! 3 ¡TODOS COLOCADOS! 2 ¡Arrancan los monoplazas y se encaminan a las posiciones de salida! Los dos Mercedes y los dos Alpinen han cambiado a neumático duro. También Sargeant. Ferrari pone medios nuevos. Los demás se mantienen. 2 A las 14:32, hora local, se va a reanudar la carrera. A las 7:32 en España, 6:32 en las Islas Canarias. 2 Como se esperaba, se va a reanudar la carrera con otra salida en parado. 2 En la repetición del accidente se ve como Ricciardo se mete en la trayectoria de Albon para hacer la curva 3 y el tailandés se lleva por delante al RB. No pinta bien la temporada para el australiano y para Williams con inicios bastante malos. 2 Veremos si, también, algún piloto decide cambiar los blandos o si se mantiene todo como estaba. Los equipos tienen total libertad para cambiar ruedas de nuevo. 2 Veremos ahora, después de comprobar que tanto Ricciardo como Albon están bien, cuál va a ser el procedimiento de re-salida. Quizá se haga de nuevo en parado. Veremos qué decide dirección de carrera. 1 En cuanto a la salida, poco movimiento. Se mantienen las nueve primeras posiciones. Tsunoda bajó dos puestos. El más favorecido fue Gasly, que escaló hasta tres puestos. 1 ¡SE DETIENE LA CARRERA! ¡Todos a boxes! ¡Se fueron a las barreras de protección y hay mucho que reparar! Vamos a estar un rato parados. 1 ¡SE CHOCAN RICCIARDO Y ALBON! ¡BANDERA ROJA! Salida en curva 3. 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Todos los pilotos en movimiento! ¡Comienza la vuelta de formación! ¡Última vuelta antes de posicionarse para la salida! ¡Vamos con la carrera! ¡Ya hay información de neumáticos! 10 de los 11 primeros salen con medios menos uno: Fernando Alonso, que sale con blandos. Del 12º al 20º, todos con blandos salvo Magnussen y Zhou, que salen con medios. ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡No quieran perderselo! ¡Todo listo en Suzuka para vivir una carrera de locura! ¡Les esperamos! Yuki Tsunoda (RB) es el quinto piloto japonés con más carreras en la Fórmula 1 (66 actualmente). Solo tres pilotos del país nipón han conseguido algún podio en la historia de la competición (Aguri Suzuki, Kamui Kobayashi y Takuma Sato – 1 cada uno), siendo dos de esos tres podios en su gran premio nacional (1990 y 2012). Si Carlos Sainz (Ferrari) o Fernando Alonso (Aston Martin) suben al podio en Japón, España puede igualar o superar (si suben ambos) a Estados Unidos como el octavo país con más podios en la historia de la Fórmula 1 (129 de los norteamericanos por 128 de los españoles). Lando Norris (McLaren) podría superar, en Japón, a Jack McGrath (4º - 70), Jean-Pierre Jarier (3º - 79) e, incluso, a Jean Behra (2º - 107) hasta ser el segundo piloto con más vueltas en cabeza sin haber logrado una sola victoria en la historia de la Fórmula 1 (66 actualmente). Mercedes se ha quedado fuera de los cuatro primeros puestos en las tres primeras carreras del año. Se trata de su peor arranque en un año en la Fórmula 1 desde 2011 (6 carreras con Nico Rosberg y Michael Schumacher). Tras el triunfo en Australia, Ferrari tiene la oportunidad de enlazar dos victorias por primera vez en la Fórmula 1 desde Gran Bretaña (Carlos Sainz) y Austria (Charles Leclerc) en 2022, siendo el piloto español el primero que puede conseguir dos triunfos seguidos para el Cavallino Rampante desde su compañero monegasco en Bélgica e Italia en 2019. Red Bull ha puntuado en cada una de las últimas 46 carreras que ha disputado en la Fórmula 1. De repetir en Japón, será la 7ª mejor racha en solitario de una escudería en la historia de la competición tras superar dos de Ferrari (46 entre San Marino 2006 e Italia 2008 y entre Malasia 2017 y Estados Unidos 2019). Max Verstappen y Sergio Pérez van a disputar su 70ª carrera juntos en Red Bull, igualando a la pareja formada por Rubens Barrichello y Jenson Button (con Honda y Brawn GP) como la 10ª que más veces han competido juntos. Max Verstappen (Red Bull) puso fin, en Australia, a una racha de 43 carreras finalizadas de forma consecutiva (la 2ª más larga en la Fórmula 1). No abandona en dos grandes premios seguidos desde 2020 (Toscana e Italia). Hasta en dos ocasiones en las últimas 11 carreras hemos visto un podio en el que no hay ningún piloto de Red Bull (Singapur 2023 y Australia 2024). De repetir en Japón, serán tres veces en las últimas 12, tantas como en las 47 anteriores (Italia 2021, Baréin 2022 y Sao Paulo 2022). Max Verstappen (Red Bull) ha ganado las últimas dos carreras del Gran Premio de Japón, pudiendo convertirse en el primer piloto que consigue tres triunfos seguidos en el gran premio nipón desde Michael Schumacher (2000, 2001 y 2002). Cinco de los últimos seis ganadores del Gran Premio de Japón partieron desde la pole position (Valtteri Bottas, 3º en 2019, la excepción en esta racha), tantos como en los 12 grandes premios anteriores (cuatro desde la 2ª posición, uno desde la 4ª, uno desde la 5ª y una desde la 17ª). El Gran Premio de Japón siempre se ha celebrado en los meses de septiembre, octubre o noviembre, siendo la edición de 2024 la primera que se va a desarrollar durante la primavera. Japón es el Gran Premio de Asia con más carreras en la historia de la Fórmula 1 (37 carreras): 33 en Suzuka y cuatro en Fuji. ¡Buenos días a todos, amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos, un día más, a la gran fiesta del automovilismo! ¡Día grande en el Gran Premio de Japón! ¡Día de carrera en Suzuka!

Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con el gran día! ¡La carrera en Suzuka aspira a ser más que emocionante! ¡Les esperamos! ¡Que tengan buen sábado! Final Leclerc va a salir 8º mañana en carrera tras salir en los cinco primeros puestos en cada una de las últimas 11 carreras. Final Es la 30ª vez que Fernando Alonso va a salir 5º en una carrera de Fórmula 1, más que cualquier otro piloto en la historia de la competición. Final Es la undécima primera línea de Sergio Pérez en la Fórmula 1, la primera desde Bélgica en 2023. Final Es la 36ª pole position de Max Verstappen, la 5ª consecutiva del neerlandés (su mejor racha tras otra de cino entre Mónaco y Gran Bretaña en 2023) y el primer piloto que logra las 4 primeras poles del año desde Hamilton en 2015. Final Es el 27º doblete en clasificación de Red Bull, el primero desde Baréin en 2023, que fue el único que consiguieron el año pasado. Final Y es que Alonso saldrá 5º con una gran clasificación a diferencia del 16º puesto de Stroll. Le acompañará Piastri en esa tercera línea de la parrilla. Norris y Sainz partirán en segunda línea. Hamilton, Leclerc, Russell y Tsunoda completan el top 10. Final Primera línea de parrilla para Red Bull. Sergio Pérez completó una gran vuelta para quedarse a 66 milésimas de su compañero, lo que se espera con un mismo coche y no la diferencia, por ejemplo, entre Alonso y Stroll. Final Y es que Alonso saldrá 5º con una gran clasificación a diferencia del 16º puesto de Stroll. Le acompañará Piastri en esa tercera línea de la parrilla. Norris y Sainz partirán en segunda línea. Hamilton, Leclerc, Russell y Tsunoda completan el top 10. Final Primera línea de parrilla para Red Bull. Sergio Pérez completó una gran vuelta para quedarse a 66 milésimas de su compañero, lo que se espera con un mismo coche y no la diferencia, por ejemplo, entre Alonso y Stroll. Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! ¡De nuevo va a comenzar primero el neerlandés! Paseo militar del Red Bull. Q3 ¡TODOS EN VUELTA! ¡Última oportunidad para buscar la pole! Q3 ¡Leclerc pasa con el 7º tiempo! ¡No ha sido una buena vuelta del monegasco! Q3 ¡COMIENZAN A SALIR LOS PILOTOS DE NUEVO! ¡Se busca la pole position en Suzuka! Q3 ¡Por ahora, la pole es de Verstappen! ¡Norris hace una grandísima vuelta y se coloca segundo! ¡Pérez, tercero! Buen tiempo de Sainz para la cuarta posición por delante de Piastri. Peor lo hicieron Hamilton y Alonso. Russell, 8º. Q3 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q3 ¡9 pilotos en pista! Todos con blando nuevo salvo Tsunoda, que sale con usados. Leclerc se mantiene en su box. Q3 ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Sin sorpresas! ¡Vamos a tener a la creme de la creme en la Q3! ¡Tsunoda se mete en Q3 en su GP nacional dejando fuera a su compañero Ricciardo! Alpine vuelve a fracasar con Ocon con el peor tiempo de la sesión. Leclerc, 9º, vio las orejas al lobo. Hamilton acabó pasando como 3º. Q2 ¡Dos minutos para el final de la Q2! ¡Desde el 8º, marcado por Hamilton, salen todos a pista para tratar de meterse en Q3! Q2 Ni Hulkenberg, que anuló vuelta, ni Albon, que no salió, tienen tiempo en esta Q2 por ahora. Q2 ¡Sainz se coloca 5º y Leclerc, 7º! No puede Ferrari mantener el ritmo de Red Bull en este fin de semana... Q2 ¡Alonso se cuela entre los dos McLaren! ¡Tras el segundo mejor tiempo en la Q1, se pone detrás de Norris en la 4ª posición en esta Q2! Piastri, 5º por delante de los dos Mercedes. Q2 Todos en vuelta lanzada... Q2 ¡Clavan tiempos los dos Red Bull! ¡1:29.740 para Verstappen y 1:28.752 para Pérez! El mexicano fue mejor en los dos primeros sectores, pero un tercer sector del neerlandés más que perfecto, supera el tiempo de su compañero. Q2 Los dos Red Bull son los primeros en salir. Con prisa la escudería energética... Una vuelta buena y a quedarse en el box esperando la Q3. Veremos cómo la completan. Q2 ¡Comienza la Q2! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Mucha mejoría en pista! ¡Ricciardo, Bottas, Ocon y Hulkenberg hicieron grandes tiempos para pasar de ronda y dejar fuera a Stroll, que fue el corte con 1:30.024! Sorprendente, teniendo en cuenta que Alonso pasó 2º con 1:29.254... Una vez más, Alpine ve como uno de sus dos pilotos se queda fuera en Q1, otra vez Gasly. Verstappen lideró. Pérez pasó 3º. Leclerc, Piastri, Sainz y Norris completan los 7 primeros puestos. Q1 ¡CRONO A CERO! ¡Momento de ver a los primeros eliminados! Q1 7 de los 8 primeros, salvo Norris, han decidido quedarse en el box. Q1 De los 11 primeros, podrían quedarse en boxes... Sin embargo, Stroll y Leclerc, que ocupan la 11ª y 10ª posición, ya salen de nuevo a pista y lo hacen con blandos nuevos... Q1 Casi todos en esus garajes esperando a salir una última vez. Los que tienen 1:29, podrían salir con usados porque el corte parece que va a estar en 1:30.2 o en cercanía. Q1 ¡Alonso se cuela segundo! Se pone por detrás de Max a casi 4 décimas del neerlandés. ¿Estarán funcionando las mejoras de Aston Martin? Q1 Los Red Bull ya se posicionan en los dos primeros puestos a falta de poco más de 9 minutos para el final de la sesión. Q1 ¡Primera investigación tras la sesión! Posible unsafe release de Russell en el pitlane cuando pasaba Piastri... Q1 ¡Zafarrancho de combate! ¡Todos los pilotos en pista! ¡Sin excepción, los 20 están rodando y comienzan las vueltas lanzadas por orden! Q1 Solo Magnussen ha salido a pista. Ya ha completado la primera vuelta y la ha firmado en 1:31.203. Q1 ¡Comienza la qualy en Japón! ¡Pocos minutos para que tenga lugar el inicio de la sesión de clasificación! ¡No quieran perdérsela! ¡Les esperamos! Tal día como hoy, en 2001, nacía Oscar Piastri, quien cumple 23 años. Va a disputar en Japón el 26º gran premio de su carrera en la Fórmula 1 y es el 20º piloto australiano que disputa la competición. Consiguió el primero de sus dos podios en el país nipón en 2023 (también Catar 2023). Esteban Ocon (136) y Pierre Gasly (133), ambos ahora en Alpine, son el 8º y 9º piloto, respectivamente, con más grandes premios disputados sin una sola pole position en la historia de la Fórmula 1. Hoy, al 99.9%, volverán a no conseguirlo y, esta temporada, podrán escalar hasta la 6ª y 7ª posición adelantando a Eddie Irvine (148) y Eddie Cheever (143). De hecho, si Charles Leclerc o Carlos Sainz se hacen con la pole position en el día de hoy en Japón, será la 250 para Ferrari. Son casi un centenar más que la 2ª escudería con más en la historia de la competición (156 de McLaren). Charles Leclerc ha sido, junto a Max Verstappen, el dueño de 3 de las últimas 7 poles position en Fórmula 1, aunque las últimas cuatro fueron para el holandés. El monegasco podría sumar hoy su 24ª pole. George Russell ha conseguido un mejor puesto que su compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, en las últimas cinco sesiones de clasificación, tantas veces como en las 15 pruebas de clasificación anteriores. De hecho, el neerlandés puede convertirse en el octavo piloto que consigue las cuatro primeras poles del año en toda la historia de la Fórmula 1, el primero desde Lewis Hamilton en 2015 (4) y el tercero en el siglo XXI tras el británico y Sebastian Vettel (4 en 2011). Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido cada una de las últimas cuatro poles position. Solo en una ocasión consiguió el neerlandés encadenar cinco de forma consecutiva (desde Mónaco a Gran Bretaña en 2023). Cinco de los últimos seis ganadores del Gran Premio de Japón partieron desde la pole position (Valtteri Bottas, 3º en 2019, la excepción en esta racha), tantos como en los 12 grandes premios anteriores (cuatro desde la 2ª posición, uno desde la 4ª, uno desde la 5ª y una desde la 17ª). ¿Quién la conseguirá en el día de hoy? Japón es el Gran Premio de Asia con más carreras en la historia de la Fórmula 1 (37 carreras): 33 en Suzuka y cuatro en Fuji. ¡Buenos días a todos, amantes del automovilismo y, sobre todo, de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a un nuevo fin de semana de Gran Premio! ¡Tras dos semanas de parón, toca vivir un histórico en fechas poco habituales, el GP de Japón!

