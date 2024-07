Volver al inicio 46 ¡Ya está Verstappen detrás de Norris! ¡El medio parecía ser la mejor opción, pero el duro también está funcionando muy bien! 45 ¡Los neumáticos blandos empiezan a degradarse! ¡Verstappen va a dar caza a la cabeza de carrera! ¡Pronto entra en zona de DRS! 44 ¡Sigue volando Max Verstappen sobre la pista, sobre todo en el segundo sector, con mucha curva rápida, y se acerca poco a poco a Norris! 43 ¡10 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Verstappen recorta mucha diferencia de tiempo! ¡Huele sangre con unos neumáticos que no tienen tanta degradación y se pone difícil para Hamilton y Norris! 42 ¡Hamilton y Norris pueden haberse equivocado poniendo blandos, y con medios y duros vienen más rápido por detrás! ¡Verstappen y Piastri recortan diferencias! ¿Habrá tiempo suficiente? 41 ¡Hamilton está volando sobre la pista! ¡Norris sufre por detrás y Verstappen se acerca! ¡Cruce de espadas en las próximas vueltas! 40 ¡HAMILTON POR DELANTE DE NORRIS POR EL PIT STOP! 40 ¡ENTRA NORRIS! ¡Muchos optan por el blando! ¡Alonso pone el medio y Verstappen circula con duros! 39 ¡HAMILTON Y VERSTAPPEN ENTRAN! ¡TAMBIÉN PIASTRI! ¡Empieza el carrusel de entrada a boxes para volver a secos! 38 ¡Toca ver cuál es el momento justo para cambiar a neumático de seco! ¡Norris y Hamilton son los que más tienen que ganar o perder ahora mismo! 37 ¡Ya está a 1.5 segundos respecto a Norris! 36 ¡HAMILTON SE ACERCA A NORRIS! 36 ¡Se acerca el fin de una lluvia casi inexistente! ¡Veremos quiénes son los primeros en arriesgar y poner neumático liso de nuevo! 35 Había un problema en el sistema hidráulico del coche de Russell. Informan a Hamilton por si acaso pudiera tener el mismo problema. 34 ¡RUSSELL ENTRA A BOXES! ¡NO PUEDE CONTINUAR EL BRITÁNICO! ¡Le ordenan retirar el coche! 33 ¡Mucha degradación en los intermedios! ¡No hay agua para enfriar los neumáticos y se sobrecalientan demasiado! 32 El trazado no está tan mojado como lo esperado y los neumáticos intermedios también sufren en determinadas zonas. 31 Situación de carrera: Norris lidera y Hamilton se acerca al McLaren. Verstappen, tercero, lejos de la cabeza con Russell acercándose por detrás. Sainz ve cómo Piastri le recorta distancia. Hulkenberg, Stroll, Alonso y Tsunoda completan zona de puntos. Leclerc y Pérez, los más damnificados, doblados y prácticamente diciendo adiós a sacar algo positivo de la carrera. 30 La lluvia durará hasta la vuelta 40. Veremos si da tiempo a unas últimas vueltas con neumáticos de seco... 29 Piastri sale sexto. Malísima decisión de McLaren con el australiano. Norris sigue primero y está a tres segundos de Mercedes por delante. Veremos si Hamilton le atrapa. 29 ¡Piastri entra ahora y puede ser demasiado tarde para el australiano! 28 ¡VERSTAPPEN LE GANA LA PARTIDA A RUSSELL! ¡Se pone cuarto de nuevo y Sainz se acerca al de Mercedes! 28 ¡VAN ENTRANDO EL RESTO DE PILOTOS! 27 ¡ENTRAN NORRIS, HAMILTON Y RUSSELL! ¡PIASTRI SIGUE EN PISTA! 27 ¡EMPIEZA EL CARRUSEL DE ENTRADAS A BOXES! ¡Ahora sí, los pilotos comienzan a poner intermedios! 27 ¡SAINZ Y VERSTAPPEN VAN A BOXES! ¡Primeros de cabeza en poner intermedios! 26 ¡CARLOS VA A POR MAX! 25 ¡Se acerca la hora de la verdad! ¡Toca ver cuándo es el momento justo para entrar a boxes a poner los intermedios! ¡Los de atrás, Leclerc, Pérez y Zhou, tendrán que volver a entrar para cambiar unos intermedios que habrán destrozado en seco! 24 ¡DRS ACTIVADO DE NUEVO! ¡Aunque no durará mucho! ¡Cuando llegue de nuevo la lluvia, lo volverán a deshabilitar! Oportunidad de Sainz de adelantar a Verstappen. 22 Se espera que en cerca de 7 minutos llegue la lluvia importante a la pista... Hamilton quiere seguir cerca de Piastri mientras Russell se va quedando atrás. Sainz se acerca a un Verstappen que parece tener un problema... No aprieta el Red Bull. 22 ¡Parece que Leclerc y Pérez se han precipitado! ¡Todavía no está la pista para intermedios! ¡El DRS está desactivado por ahora! ¡Norris lidera y sigue abriendo brecha! 21 ¡LOS SEIS PRIMEROS SIGUEN EN PISTA! ¡Ahora es doblete virtual de McLaren! ¡Hay que sobrevivir a la espera de que llegue la lluvia fuerte! 20 ¡NORRIS SE PONE PRIMERO! ¡QUÉ VELOCIDAD DEL MCLAREN! ¡PIASTRI QUIERE PASAR TAMBIÉN A HAMILTON! 20 ¡MUCHA AGUA EN PARTES DEL TRAZADO! ¡Leclerc es el primero en entrar a cambiar neumáticos! ¡Le sigue Pérez! ¡Los demás siguen en pista! 19 ¡NORRIS SE UNE A LA PELEA! ¡La lluvia hace que los dos Mercedes salgan del trazado y el McLaren pasa a Russell! ¡Comienzan las dificultades! 18 ¡HAMILTON PASA A RUSSELL! ¡Rugen las gradas! ¡Los británicos dan espectáculo! 17 ¡PIASTRI PASA A VERSTAPPEN! ¡Le ocurre algo al Red Bull! ¡Rueda lento Max! 17 ¡COMIENZAN A CAER GOTAS! ¡Pero no parecen suficientes, por ahora, para provocar una entrada a boxes para poner intermedios! ¡Empieza el lío en Silverstone! 16 ¡Ahora queda ver si el de McLaren empuja para alcanzar a los dos Mercedes! 15 ¡NORRIS PASA A VERSTAPPEN! ¡Lo hace en la llegada a la curva 15! ¡Ahora le toca defenderse! 15 ¡NORRIS SE PEGA A VERSTAPPEN! ¡Se pone al ataque! 14 ¡LECLERC PASA A STROLL! ¡El monegasco se cansa de perseguir al Aston Martin y le pasa en la salida de la 15! 13 Mucha incertidumbre sobre la carrera. Nadie quiere arriesgar de más esperando a que llegue la lluvia. No queda otra que esperar a que llegue el chaparrón. 12 Puede ser vital NO entrar en primera instancia cuando llegue la lluvia... Será vital una buena estrategia. Y que la dirección de carrera no decida parar la carrera si cae mucha agua. 11 Siguen restando vueltas en Silverstone. Pérez continúa pegado a Magnussen y Stroll sigue siendo cabeza de un tren de monoplazas al que se quiere unir Fernando Alonso. 10 Russell se mantiene en el liderato bajo la protección de un Hamilton que no se aleja de su compañero, pero que sí trata de hacerlo de Max Verstappen. 9 Checo Pérez comienza a ganar posiciones, situándose ya 16º y persiguiendo de cerca a Magnussen. 8 Hay una tensión palpable en el ambiente. La lluvia puede llegar y nadie se arriesga a ganar posición o a acercarse a las posiciones de arriba... Distancias prudenciales, salvo el envite entre Hulkenberg, Leclerc y Stoll por la séptima posición. 6 Se espera que llueva sobre la vuelta 16. Así informan los ingenieros a sus pilotos por radio. Veremos si será suficiente para obligar a poner intermedios... 5 Max Verstappen no termina de recortar diferencias con Hamilton para entrar en DRS, algo que sí hace Norris con el neerlandés. Va a parecer otra carrera larga para el Red Bull. 4 Russell sigue primero intentando dejar a Lewis Hamilton fuera de la zona de DRS, algo que va a conseguir en poco tiempo. Más rápido que el ex-campeón del mundo. 3 ¡RETIRADO GASLY! ¡Un problema con el coche durante la vuelta de formación le impide hasta arrancar la carrera! Mal comienzo de Alpine. 2 Mercedes mantiene la primera posición. Verstappen ya persigue a Hamilton con los dos McLaren por detrás. Sainz gana una posición y Stroll esstá por detrás del Ferrari. Leclerc persigue al Aston Martin. Pérez sigue 19º intentando alcanzar al grupo. Todos en zona de DRS. 1 ¡PIERRE GASLY NO SALE! ¡Entró a boxes en la vuelta de formación y sigue en el box! 1 ¡VERSTAPPEN PASA A NORRIS! ¡Alonso se mantiene y ve cómo Leclerc hace una salida espectacular! 1 ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡SE APAGA EL SEMÁFORO EN SILVERSTONE! Estrategia a una parada, en teoría. La ventana para entrar a boxes será desde la vuelta 25 a la 30 como mínimo. ¡TODO PREPARADO! ¡Todos en la parrilla listos para comenzar! ¡Comienza la vuelta de formación en Silverstone! ¡Ruedan los monoplazas en Gran Bretaña! ¡Veremos si la lluvia acaba haciendo acto de presencia sobre el trazado! ¡Todo preparado para comenzar! ¡Tenemos neumáticos! Casi todos eligen el medio salvo Zhou y Ocon, que parten con blandos. Desde el pit lane, Checo sale con duros. Max Verstappen ha cambiado el fondo plano, que acabó dañado tras su paseo por la grava durante la sesión de clasificación, pero no acarrea penalización. El que sí la sufre es su compañero, Sergio Pérez, que partirá desde el pit lane por romper las normas del parc ferme y cambiar la unidad de potencia. Los británicos parten al frente en casa, con el neerlandés queriendo guerra desde la cuarta posición. Ferrari, con muchos problemas, salen 7º (Sainz) y 11º (Leclerc). ¡Tremendo lo que nos espera en Silverstone! ¡No quieran perdérselo! ¡Les esperamos en algo más de cinco minutos! Tal día como hoy, en 2002 y también en el Gran Premio de Gran Bretaña, Michael Schumacher conseguía su 60ª victoria en la Fórmula 1, convirtiéndose en aquel entonces en el piloto con más podios en la historia de la competición superando a Alain Prost (107 del germano y 106 del francés). Aston Martin se ha quedado sin puntuar en tres de las últimas cuatro carreras disputadas en Fórmula 1 (Mónaco, España y Austria, con 14 puntos en Canadá), tantas veces como en las 35 carreras anteriores en la competición. Lando Norris (McLaren) ha conseguido 48 puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña tras cinco participaciones. De lograr el triunfo y la vuelta rápida, convertirá al gran premio de su país en el que más puntos ha sumado en su carrera en la competición superando los 63 de Austria. Mercedes tiene la oportunidad de conseguir la victoria en dos carreras seguidas por primera vez desde 2021 entre São Paulo y Arabia Saudí (3, todas con Lewis Hamilton), siendo George Russell el primero que puede conseguirlo para el conjunto alemán, excluyendo al heptacampeón, desde Nico Rosberg entre Bélgica y Singapur en 2016 (también 3). George Russell ha terminado entre los cinco primeros en cada una de las últimas cuatro carreras, tantas veces como en las 15 anteriores. Ha vencido a su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton, en 11 de las últimas 13 sesiones de clasificación y en 9 de las últimas 12 carreras. Charles Leclerc va a disputar su 114ª carrera con Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña, convirtiéndose en el 15º piloto con más participaciones para una misma escudería en la historia de la Fórmula 1 superando a Sebastian Vettel con Red Bull (113). Max Verstappen (Red Bull) se encuentra a un podio de superar a Alain Prost y a Fernando Alonso (los tres con 106) como el 4º piloto en solitario que más veces ha subido al cajón en la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen (Red Bull) ha sido líder del campeonato en 50 carreras consecutivas en la Fórmula 1, siendo el primer piloto que alcanza este hito en la competición. No ha fallado desde el Gran Premio de España de 2022. El anterior récord lo disfrutaba Michael Schumacher, con 37. Ha habido cinco ganadores diferentes en 2024, los cinco en las últimas nueve carreras (Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, George Russell y Lando Norris). Son tantos ganadores diferentes como en las 48 carreras anteriores (Carlos Sainz, Checo Pérez, Charles Leclerc, George Russell y Max Verstappen). George Russell (Mercedes) y Lando Norris tienen la oportunidad de convertirse en el 36º piloto que gana en un Gran Premio de su país, con el de McLaren pudiendo ser el primero que lo consigue en Gran Bretaña con una escudería de su nación desde David Coulthard en el año 2000, también con McLaren. Lewis Hamilton (Mercedes) tiene la gran oportunidad, en Gran Bretaña, de convertirse en el piloto con más victorias en un solo Gran Premio en la historia de la F1 (serían nueve) superando las ocho que ya tiene el británico en Hungría y Michael Schumacher en Francia. El ganador de una carrera de Fórmula 1 en Silverstone ha comenzado desde la primera línea de salida en 39 ocasiones (22 desde la pole y 17 desde la segunda posición, un 67.24% de las veces), incluyendo en cada una de las últimas nueve correspondientes al Gran Premio de Gran Bretaña (4º de Max Verstappen en el GP del 70º Aniversario). Hoy lo hacen los dos Mercedes. El circuito de Silverstone acogerá una carrera de Fórmula 1 por 59ª vez, 57 de las cuales han sido en el Gran Premio de Gran Bretaña y una en el Gran Premio del 70º aniversario en 2020. Solo en Monza (73) y en Mónaco (70) se han celebrado más. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de automovilismo! ¡Día de carrera en Fórmula 1! ¡Todo listo en Silverstone para conocer al ganador del Gran Premio de Gran Bretaña!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana con la carrera en Silverstone! ¡Adiós! Final ¡Gran sesión de clasificación la vivida en el Gran Premio de Gran Bretaña! George Russell se llevó la pole con una primera línea de Mercedes gracias al 2º puesto de Lewis Hamilton. Sorpresón con Pérez, que cayó en Q1 por salirse a la grava y quedarse atrapado. Ferrari no tuvo su mejor día, con Leclerc eliminado en Q2 y Sainz comenzando 7º. Aston Martin mejora, pero sigue con cierto matiz de decepción. McLaren y Mercedes competirán en la parte alta con un Max Verstappen que, tras una excursión por la grava, vio su fondo plano dañado y fue más lento de lo normal. Final Es el 84º doblete en parrilla de salida para Mercedes, superando a Ferrari en primera posición en esta estadística. Es la primera vez que lo consiguen desde Sao Paulo en 2022, clavando las posiciones con Russell 1º y Hamilton 2º. Final George Russell es el 35º piloto que consigue la pole en el Gran Premio de su país, siendo el 9º británico que lo logra. Final Tercera pole position de George Russell en la Fórmula 1, la segunda que consigue en 2024 tras la lograda en Canadá. Final ¡Mal cierre de Aston Martin con Fernando Alonso! Pasó al límite por línea de meta para iniciar vuelta, pero no comenzó bien y abortó el último intento. Salió muy tarde del box, algo que también perjudicó a Carlos Sainz, que saldrá 7º. Q3 ¡Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll, Alexander Albon y Fernando Alonso completan el top 10! Q3 ¡POLE POSITION PARA GEORGE RUSSELL! ¡HAMILTON SEGUNDO! ¡PRIMERA LÍNEA DE MERCEDES! Q3 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡TODO POR DECIDIR! Q3 ¡TODOS DE NUEVO A PISTA! ¡Llega la última oportunidad en la búsqueda de la pole position! ¡Triplete de británicos, por ahora, en la cabeza! Q3 ¡GEORGE RUSSELL SE PONE PRIMERO! ¡Mercedes y McLaren ocupan las dos primeras líneas de salida! Verstappen se queda 5º con Hulkenberg 6º. Sainz, Stroll, Alonso y Albon completan este primer intento... Queda uno más con neumático nuevo. Q3 ¡TODOS EN PISTA! ¡Los 10 pilotos comienzan a entrar en vuelta lanzada! Q3 ¡No está el Red Bull de Max Verstappen al 100%! Siguen trabajando en el fondo plano en el box de la escudería austriaca... Reparación de urgencia para intentar paliar la perdida de aerodinámica. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡COMIENZA LA Q3! Q2 ¡QUÉ FINAL DE Q2! ¡La pista mejora exponencialmente! ¡Norris firmó el mejor tiempo, seguido de Russell y Alonso! ¡Piastri, Hamilton, Verstappen, Sainz, Hulkenberg, Albon y Stroll completan la cuadrilla de pilotos que competirán por la pole! ¡Leclerc es eliminado y varapalo para Ferrari! Q2 ¡CHARLES LECLERC CAE! ¡Se queda 11º! ¡Strll le relega a caer! Q2 ¡LECLERC EN PELIGRO! ¡Puede caer en Q2! Q2 ¡VUELTAS LANZADAS EN PROCESO! ¡Entramos en la última oportunidad de clavar una vuelta! ¡El margen de mejora en pista es de un segundo! Q2 ¡Todos con neumático blando nuevo! Imposible determinar un tiempo de corte... Russell se pone primero en 1:26.7. Q2 ¡Nos acercamos al último intento en busca de pasar a la Q3! ¡Las mejoras son sustanciales y ya estamos en 1:26.9 de Piastri! Veremos hasta dónde baja el crono... Q2 La pista sigue mejorando con diferencia. Sainz se pone primero superando a Fernando Alonso, que volvió a subir a las primeras posiciones. Verstappen se queda por detrás en tercera posición. Sigue el juego con los toros bravos... Q2 Norris, Sainz, Hamilton, Albon, Piastri y Alonso ocupan las seis primeras posiciones. Russell está 10º. Leclerc, en vuelta con Verstappen con posibilidades de caer... Q2 ¡Parece que el fondo plano de Verstappen está dañado! ¡No va tan rápido el Red Bull! ¡Posibilidad de quedarse fuera de la Q3! Q2 ¡Tiempazo de Fernando! Sin embargo, es un tiempo que se va a seguir bajando y con diferencia... Veremos. Lo normal es llegar a 1:25 y no se descarta llegar a 1:24. Por ahora, Sainz y Piastri se ponen en las dos primeras posiciones superando el tiempo de Alonso. Q2 ¡No hay amenaza de lluvia! ¡Se debería ver más velocidad y menos riesgos! ¡Queda ver si el paseo por la grava de Verstappen le hace perder velocidad! Q2 ¡COMIENZA LA Q2! ¡Semáforo en verde! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Mercedes volvió a ser el más rápido! ¡Una bandera roja, provocada por la salida de Pérez en Copse, permitió que la pista se secara lo suficiente para dar vueltas con blandos! ¡La lluvia se espera que vuelva a aparecer! Veremos cómo se desarrolla el resto de la sesión... Norris se quedó cerca de caer en 13ª posición. Leclerc y Sainz, 3º y 4º con Alonso 9º. Q1 ¡Cómo ha mejorado la clasificación segundo a segundo! ¡Ha sido una locura este final! ¡Al final, la única sorpresa, ya sabida, era la eliminación de Pérez! Q1 ¡Varios pilotos saliéndose en Copse, el mismo sitio que Pérez, pero consiguen salvarse de quedarse fuera saliendo por el asfalto pegado a la valla de protección! Q1 ¡MAX SE SALIÓ DE PISTA! ¡Excursión del Red Bull, pero el neerlandés sí consiguió salir de la grava! Q1 ¡Todos los pilotos mejoran en pista, como es obvio! ¡Todos los sectores en verde y algunos en morado! Q1 ¡TODOS A PISTA! ¡Puede que vuelva a llover en menos de 10 minutos! Q1 ¡Se reanuda la sesión en Silverstone! ¡Veremos si los pilotos son capaces de completar vuelta con neumáticos de seco! Q1 Quedan 7 minutos y 30 segundos para finalizar la sesión. Esto va a favorecer a que se seque la pista y los que sigan en juego podrán realizar una vuelta en seco. Q1 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Checo Pérez se ha salido de la pista en la salida de la nueve con neumático blando y se queda encallado en la grava! ¡No puede salir y se acaba la sesión para el mexicano! ¡Veremos cuándo se reanuda! Toca retirar el Red Bull... Q1 ¡Cada vez más pilotos con neumáticos blandos! ¡Ven la pista lista para ello! Q1 10 minutos para que termine esta Q1. Bottas también ha puesto blandos. Veremos si calientan los neumáticos lo suficiente para ver si se puede correr con los lisos... Q1 ¡LECLERC SALE CON BLANDOS! ¡Primer piloto en arriesgarse! Q1 Los tiempos mejoran ligeramente, pero con la posibilidad de acabar la sesión con neumático seco, no es nada definitivo lo que hay ahora. Q1 Max Verstappen es, por ahora, el más rápido con inermedios, pero el sol empieza a salir y se podría empezar a ver a algún piloto salir con neumático de seco... Q1 ¡TODOS LOS PILOTOS EN PISTA! ¡Comienzan las vueltas lanzadas! ¡Veremos cómo se portan los intermedios! ¡Se empieza a ver algún carril y podríamos acabar la sesión con neumático liso! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q1! ¡Salen los monoplazas con intermedios! ¡Veremos si nos da tiempo a ver algún neumático liso! Sin embargo, a una vuelta, todo puede pasar... Y más si llueve. Sin duda, nos espera una sesión de clasificación más que emocionante en Silverstone. ¡No se la quieran perder! Sin embargo, con la lluvia en los Libres 3, ha sido Mercedes quien ha llevado la tónica cantante, con Russell por delante de Hamilton. Norris, a rebufo, en tercera posición. Lando Norris ha sido, por ahora, el más rápido del fin de semana. El británico tiene ganas de resarcirse por la carrera no finalizada en Austria la semana pasada. Los Red Bull, algo más lentos. Reina McLaren. Podríamos tener una clasificación pasada por agua, después de que haya habido horas de lluvia total. Veremos si da tregua o si tendremos una sesión movidita. Gran Bretaña tiene el honor de ser el primer Gran Premio disputado en la historia de la Fórmula 1. La primera carrera tuvo lugar el 13 de mayo de 1950, con Giussepe Farina siendo el primer poleman y primer ganador en la competición, con Luigi Fagioli y Reg Parnell acompañándole en el podio, los tres como pilotos de Alfa Romeo. El ganador de una carrera de Fórmula 1 en Silverstone ha comenzado desde la primera línea de salida en 39 ocasiones (22 desde la pole y 17 desde la segunda posición, un 67.24% de las veces), incluyendo en cada una de las últimas nueve correspondientes al Gran Premio de Gran Bretaña (4º de Max Verstappen en el GP del 70º Aniversario). ¿Quiénes la ocuparán al final del día de hoy? El Gran Premio de Gran Bretaña es, junto al de Italia, el que más veces se ha celebrado en la historia de la Fórmula 1. En ambos casos, en 2024, llegarán a la cifra de 75 apariciones en la competición. ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡Tres semanas seguidas de competición y llega el turno al Gran Premio de Gran Bretaña! Sitio histórico para el automovilismo.

