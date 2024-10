Volver al inicio ¡Tremenda carrera tenemos por delante! ¡Russell partirá, finalmente, desde el pit lane tras su accidente de ayer! ¡Veremos qué pelea nos traerán Verstappen y Norris por el liderato! ¡No se la quieran perder! Alexander Albon (Williams) va a disputar su gran premio número 100 en la Fórmula 1, convirtiéndose en el 80º piloto que alcanza esta cifra en la historia de la competición. Tal día como hoy, en 1991, Ayrton Senna se proclamaba Campeón del Mundo por tercera vez en su carrera en la Fórmula 1. Lo logró con un 2º puesto en el Gran Premio de Japón en la que fue la primera victoria de Gerhard Berger con McLaren y el tercer y último doblete de la escudería británica ese mismo año. Oscar Piastri y Fernando Alonso son los únicos pilotos que han finalizado cada una de las 18 carreras que se han disputado hasta el momento en 2024. En el caso del español es, además, la primera temporada en la que no ha sufrido un solo abandono en los primeros 18 grandes premios del año. Nunca ha completado un año sin retirarse en al menos en una ocasión. Carlos Sainz (Ferrari) ha finalizado en 163 de los 200 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De superar la línea de meta en Estados Unidos, igualará a David Coulthard (164) como el 15º piloto en la historia de la competición con más grandes premios finalizados. McLaren ya suma 18 podios en 2024, siendo su mejor registro en una temporada desde 2011 (también 18). De hecho, solo en cuatro años han conseguido más: 20 en 1998, 22 en el 2000, 24 en 2007 y 25 en 1988. McLaren ha conseguido subir al podio a uno o a sus dos pilotos en cada una de las últimas 14 carreras de la Fórmula 1. Se trata de su segunda mejor racha histórica en la competición (superando dos rachas de 13), tan solo por detrás de las 19 entre Australia 2007 y Malasia 2008. Red Bull se encuentra a 45 vueltas lideradas de alcanzar las 7000 en su historia en la Fórmula 1. Sería el 5º equipo que alcanza esta cifra en la competición tras Ferrari (15888), McLaren (11029), Williams (7584) y Mercedes (7255). Si Max Verstappen o Sergio Pérez suman puntos en Estados Unidos, Red Bull habrá metido a al menos uno de sus dos pilotos en la zona de puntos en 62 grandes premios seguidos, igualando la tercera mejor racha histórica de la Fórmula 1 (62 de Mercedes en dos ocasiones; entre Brasil 2012 y Rusia 2016, y entre Francia 2021 y Arabia Saudí 2024). Max Verstappen (Red Bull) va a disputar su Gran Premio número 204 en la Fórmula 1. El neerlandés igualará a Nelson Piquet como el 21º piloto que más grandes premios ha disputado en la historia de la competición. 12 de los últimos 13 ganadores del Gran Premio de Estados Unidos han salido de la primera línea de la parrilla, siete desde la pole position y cinco desde la segunda posición, con Max Verstappen siendo la excepción en la última edición en 2023 (6º). Austin verá una carrera de Fórmula 1 por 12ª vez consecutiva, siendo el tercer circuito de Estados Unidos con más grandes premios en la competición tras el de Watkins Glen (20) e Indianápolis (19). Estados Unidos va a vivir un Gran Premio de Fórmula 1 por 78ª vez (la 45ª correspondiente al de Estados Unidos, 11 de Indianápolis, 8 de EU Oeste, 7 de Detroit, 3 de Miami, 2 de Caesars Palace, 1 de Dallas y 1 de Las Vegas). Solo Italia (81) ha acogido más grandes premios como país que el norteamericano. ¡Muy buenas noches, tardes en Austin, y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en el Circuito de Las Américas! ¡Nos acercamos al final de la temporada!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos de esta carrera al sprint! ¡Les esperamos dentro de unas horas con la sesión de clasificación de este Gran Premio de Estados Unidos! ¡Adiós! Final Así las cosas, las posiciones de puntos quedan, en orden: Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. Final El de McLaren cometió un par de errores ayer y otro hoy, en la última vuelta, que le condena a la tercera plaza. Gran trabajo de Ferrari hoy. Final Lando Norris ha perdido dos puntos de ventaja respecto a Max Verstappen. El Mundial sigue teniendo color de Red Bull, aunque no en constructores, que ahora Ferrari puede pasar a la escudería austriaca. Final Son, también, 15 podios del neerlandés en sprints... El 5º, además, de Carlos Sainz. Solo Pérez (que hoy quedó 9) con 6 y Max Verstappen tienen más que el de Ferrari. Final 11ª victoria al sprint de Max Verstappen. Sigue el dominio del neerlandés en estas pruebas. Queda ver qué hace en la clasificación dentro de unas horas para salir bien mañana. Final ¡Qué gran sprint hemos visto! Sin duda, de las mejores carreras que hemos visto en 2024... Y eso que han sido solo 19 vueltas. 19 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡SAINZ ACABA SEGUNDO! ¡Norris pasa en tercera posición! ¡Leclerc no pudo con el de McLaren por falta de tiempo! Una o dos vueltas más... 19 ¡SAINZ PASA A NORRIS! ¡SE PONE SEGUNDOOOO! 19 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Todo por decidir salvo la victoria, que va a ser para Verstappen! ¡Sainz sigue presionando a Norris! 18 ¡SAINZ PUEDE ATACAR A NORRIS! ¡Qué dos vueltas nos esperan! No se puede decir quién formará el podio junto a Max... 17 En la otra cara de la moneda, Pérez no puede ni acercarse a los Haas y se va a quedar a las puertas de los puntos. Alonso, parece que está en sesión de entrenamiento. Piastri, 10º y con sanción, perderá muchos puestos. 16 ¡SAINZ EN ZONA DE DRS CON NORRIS! ¡Cuidado que podemos tener pelea final con Ferrari metiendo a los dos pilotos en el podio! 15 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Verstappen parece que va a ganar hoy! ¡Queda ver si Ferrari mete a los dos pilotos en el podio! 14 Sainz, con Leclerc pegado a su rebufo, sigue acercándose a un Norris que mantiene la 2ª posición para defender esos siete puntos en vez de intentar pelear con Verstappen. 13 ¡SE ACERCAN LOS FERRARI A NORRIS! 12 ¡Carlos se empieza a acercar, poco a poco, a Lando Norris! Veremos si es que el McLaren se cae o si se conforman con la segunda posición... 11 ¡Sanción de cinco segundos a Piastri! La recibe por forzar a Gasly fuera de la pista. Intrascendente, siempre y cuando pase por línea de meta. 11 ¡Los neumáticos de Russell están molidos! ¡Se queja por radio! Pierde mucho ritmo el británico. 10 ¡LECLERC TAMBIÉN PASA A RUSSELL! ¡Ferrari se mete entre los cuatro primeros! 10 ¡SAINZ SE PONE TERCERO! ¡Pasa a Russell con mucha ventaja! ¡Ritmazo del piloto madrileño! ¡Ahora buscará acercarse a Norris, aunque parece más complicado! 9 ¡Russell se queda atrás! Norris aprieta fuerte ahora. Ahora tiene que mirar atrás, porque llega Ferrari. 8 Parece que Lando Norris ha decidido apretar. Max no está gestionando neumáticos, algo normal teniendo en cuenta que es carrera corta... Y McLaren parece adoptar la misma postura. 7 ¡QUÉ BONITA PELEA ENTRE RUSSELL Y NORRIS! ¡El de Mercedes viene con ganas y tiene mejor ritmo que el de McLaren, con Sainz acercándose a la pelea! ¡Y veremos si también llega Leclerc! Verstappen, en cambio, aprovecha y se aleja en cabeza. 6 ¡RUSSELL ATACA A NORRIS! ¡El de McLaren está sufriendo con los neumáticos! ¡SAINZ PASA A LECLERC! 5 Fernando Alonso parece estar tomando el sprint como una prueba de entrenamiento. No tiene buen ritmo el español, que ya va 16º. 4 Sainz no para de apretar a Leclerc. Parece que Carlos tiene mejor ritmo, pero el monegasco se defiende de su compañero. Verstappen sigue sin poder alejarse de Norris. Los seis primeros, ahora mismo, en distancias cercanas al segundo de diferencia... Muy apretado. 3 Piastri se mantiene 14º pegado a Gasly. Pérez, 10º, no puede con Hulkenberg para acercarse a zona de puntos. 2 ¡PELEA ENTRE SAINZ Y LECLERC! ¡El monegasco aguanta la segunda plaza! 2 ¡Verstappen y Norris empiezan a alejarse! ¡Russell ya no está tan cerca del McLaren, y además tuvo problemas con Leclerc! Veremos si Ferrari vuelve a pegarse al de Mercedes... Sainz viene fuerte. 1 ¡GRAN SALIDA DE NORRIS! ¡Se metió por dentro y le ganó la partida a Russell y Leclerc! ¡Sainz se empareja con su compañero! ¡Verstappen ya tiene a su rival por detrás! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA ESTA CARRERA AL SPRINT! ¡TODO LISTO! ¡Los coches arrancan en la vuelta de formación! ¡Todos parten con medios, incluyendo Albon desde el pit lane! A partir de las 20:00 tendrá lugar el procedimiento de inicio de este sprint. ¡Comienza la fase decisiva de la temporada de Fórmula 1! Con las carreras al sprint, sin duda, tenemos un aperitivo, algo más caótico, de lo que puede pasar el domingo en la carrera. ¡Así que no quieran perdérsela! Max Verstappen es el auténtico señor de las carreras al sprint. No en vano, el neerlandés ha ganado 10 de las 15 disputadas. Sin embargo, parece que el reinado de Red Bull está llegando a su fin y puede que hoy, a pesar de la pole, veamos a otro ganador. Con el Mundial apretándose, tanto por pilotos como por equipos, acabar entre las ocho primeras posiciones se torna algo vital. Ferrari puede elevarse a la 2ª plaza en las próximas semanas y dejar a Red Bull en la 3ª posición después de que solo Verstappen, esta vez, no sea suficiente para estar en lo más alto. La mala experiencia de Checo esta temporada está frenando las pretensiones del equipo energético. Una carrera al sprint que comienza con sorpresas. La sesión de clasificación vino cargada, con Max Verstappen volando sobre el trazado y con Piastri siendo eliminado en la Q1. El australiano hoy parte 16º. Su compañero, Norris, lo hace desde la cuarta posición. Se abre el pit lane en el Circuito de Las Américas y los coches se ponen en marcha de camino a su posición en parrilla para esta carrera al sprint. ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Sean bienvenidos y bienvenidas al regreso de la Fórmula 1 tras tres semanas de parón! ¡Turno para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin! ¡Tres semanas seguidas antes de afrontar otro ligero parón previo a las últimas tres pruebas del año! ¡Se acerca el final de la temporada!