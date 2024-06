Volver al inicio 21 ¡SE PONE PRIMERO NORRIS! ¡Qué nivel del piloto de McLaren! ¡Vuelve a adelantar en el mismo lugar que a Verstappen! 21 ¡Ahora Norris va a por Russell! ¡Quiere otra victoria el piloto de McLaren! 20 ¡NORRIS ADELANTA A VERSTAPPEN! ¡Se pone segundo pasando por la chicane del muro de los campeones! 20 ¡Tremenda gestión de neumáticos! ¡Todos buscan el carril mojado para enfriar los neumáticos! ¡Van a esperar la lluvia como si estuvieran sedientos durante días! 19 ¡SE PERMITE DRS! ¡Esto puede cambiar las cosas! ¡Malo para Fernando Alonso y bueno para Hamilton! ¡Lo mismo para Verstappen y Norris! 17 ¡Se queda atrás Verstappen! ¡Hay gran hueco entre Russell y el neerlandés! ¡Se salió entre la curva 1 y 2! 16 ¡Momentos de incertidumbre! ¡Verstappen se pega a Russell y Norris empieza a acercarse al dúo de cabeza! ¡Mucha gestión de los neumáticos! 15 ¡Siguen buscando el carril con agua! Quedarse sin neumático intermedio sería criminal... Toca arriesgar. 14 ¡Se espera que vuelva a llover en unas 10-15 vueltas! Esto es perjudicial para los intermedios... Pueden desgastarse y no llegar a esa lluvia. Momento clave de gestión. Muchos ya buscan el carril mojado. 13 ¡Cinco segundos de sanción para Ricciardo! Tendrá que cumplirlos en su próxima parada. 13 Alonso y Hamilton se mantienen en la pelea por la quinta posición. El británico no termina de encontrar un hueco para adelantar al de Aston Martin. 12 ¡Comienzan los adelantamientos a Hulkenberg! 12 Se va a investigar una posible salida en falso de Daniel Ricciardo en el comienzo de la carrera. Ahora, el australiano consiguió pasar a Hulkenberg. Veremos si termina con sanción... 11 Hulkenberg, con los de lluvia extrema, es ahora el más lento de toda la parrilla. Es cabeza de una larga caravana de monoplazas. 11 ¡VERSTAPPEN SE ACERCA A RUSSELL! ¡Empieza a meterle el alerón delantero al Mercedes! 10 Los McLaren abren hueco en la tercera y cuarta posición. Verstappen y Russell están fuera de su liga, al menos por ahora... Alonso trata de alejarse de Hamilton. 9 ¡Sigue mejorando la pista y todos tiñen de verde y morado los tiempos! ¡Verstappen se mantiene pegado a Russell esperando su oportunidad! ¡Alonso sufre con Hamilton por detrás! 8 ¡ENTRA MAGNUSSEN! ¡Demasiado para los neumáticos de lluvia extrema! ¡Pondrá el intermedio! 7 ¡CASI SE SALE ALONSO! ¡Hamilton se fue largo en la pelea con el español, tuvo que devolverle la posición y el asturiano se metió en un charco que casi le hace perder el control! 7 ¡Empieza a abrirse el cielo! ¡Sale el sol y ahora la pista debería empezar a secarse más rápido! 6 ¡Se salió Sargeant! ¡Se quedó fuera en la curva seis, pero el Williams volvió a la pista! 6 ¡Empiezan a rodar todos más rápido! ¡Magnussen consiguió escaparse y está a seis segundos por delante de Piastri! Alonso se acerca al McLaren. 5 ¡PROBLEMAS PARA LECLERC! ¡Le informan por radio de que hay un problema con el motor! ¡Por ahora, el monegasco sigue en pista sin problema! 5 ¡Se espera que deje de llover en unos minutos! ¡Se acerca el momento de los intermedios! 4 Solo los Haas arriesgan. Nadie más avanza posiciones. 10 posiciones tanto para Magnussen como para Hulkenberg... A ver cómo gestionan el resto de la carrera. 4 Checo Pérez sufre por la parte de atrás. Perdió la posición con Ocon y se mantiene pegado al Alpine. 3 ¡Diez posiciones ganadas de Magnussen, ya está cuarto y puede irse al top 3 sin problema! Veremos cómo sale al final, igualmente. 3 ¡La esperanza para los intermedios es esperar que no llueva más, y que el circuito se vaya medio secando en el trazado y que empiecen a rodar más rápido! 2 ¡Hulkenberg adelanta a Leclerc y se pone décimo! ¡Magnussen ya está quinto y sigue adelantando vehículos con mucha superioridad! 2 ¡MAGNUSSEN SIGUE AVANZANDO POSICIONES! ¡El Haas va como un avión con los de lluvia extrema! ¡Leclerc se sale de la pista, pero continúa la carrera! 1 ¡LOS INTERMEDIOS SUFREN! ¡Parece que Haas acertó con los de lluvia mojada! ¡Mucho spray y sufrimiento por algunos pilotos! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡TODOS EN LA LÍNEA DE SALIDA! ¡TODOS A LA ESPERA DE QUE SE APAGUE EL SEMÁFORO! ¡Mucho spray de agua! ¡TODO LISTO! ¡Zhou y Bottas parten desde el pit lane por romper las normas del parque cerrado! ¡Todos con intermedios a excepción de Haas, que salen directamente con los de lluvia extrema! ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Los coches comenzarán, salvo sorpresa, con neumático intermedio! ¡Quedará ver cómo se secará la pissta para volver a los lisos o si, por el contrario, volverá la lluvia al trazado! ¡Les esperamos! En este mismo Gran Premio, en 2007, un joven Lewis Hamilton se convertía en el cuarto piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en ganar su primera carrera y en el tercero en lograr su primera pole (22 años, 5 meses y 2-3 días). Esteban Ocon ha abandonado hasta en 13 carreras de Fórmula 1 desde que corre en Alpine. Ningún otro piloto ha abandonado en más ocasiones desde la primera retirada del galo con la escudería francesa en Azerbaiyán 2021 (12 de Valtteri Bottas). ¡Max Verstappen (Red Bull) finalizó 6º en el Gran Premio de Mónaco. No encadena dos carreras finalizadas fuera del top 5 de manera consecutiva, sin contar retiradas, desde Bélgica 2016 (11º), Italia 2016 (7º) y Singapur 2016 (6º). Max Verstappen (Red Bull) está a una victoria de las 60 en su carrera en la Fórmula 1. Entre los pilotos que han conseguido al menos 25 triunfos en la competición, solo Jim Clark (25 – 34.7%) tiene un porcentaje mayor de victorias respecto a los grandes premios disputados que el neerlandés (30.6%). Ningún piloto ha conseguido más victorias en el Gran Premio de Canadá que Lewis Hamilton y Michael Schumacher (7 cada uno), con el británico pudiendo igualar su registro de más victorias en un mismo gran premio con los 8 logrados en Hungría y Gran Bretaña. Sin embargo, el de Mercedes no sabe los que es ganar desde Arabia Saudí en 2021, hace 53 carreras. Solo tres pilotos en la historia del Gran Premio de Canadá han dado al menos 1000 vueltas en el circuito de Montreal, con Fernando Alonso (1018) pudiendo ser el segundo que más ha completado en este trazado superando a Kimi Raikkonen (1063) si acaba pasando por la línea de meta, quedándose a 50 de las 1138 de Michael Schumacher. El ganador del Gran Premio de Canadá ha comenzado en la primera línea de la parrilla de salida en 13 de las últimas 15 carreras disputadas (10 desde la pole y 3 desde la segunda posición), con las excepciones de Jenson Button con McLaren en 2011 (7º) y Daniel Ricciardo con Red Bull en 2014 (6º). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de un nuevo día de Fórmula 1! ¡Día grande en Canadá! ¡Montreal está de gala para asistir a una carrera que aspira a ser más que emocionante!

Final ¡Qué ganas de la carrera de mañana! ¡Nos espera un día más que apasionante! ¡Los Ferrari parten desde atrás, incluso Pérez, que podría tener mejor suerte que en Mónaco y dar una sorpresa mayúscula! ¡Los Aston Martin mejoran, pero más los Mercedes! ¡Qué gran emoción e incertidumbre de cara a mañana! ¡Les esperamos! ¡Que pasen buena noche! Final Los dos McLaren lucharon hasta el final, y Norris y Piastri partirán desde la segunda línea de salida. Ricciardo, Alonso, Hamilton, Tsunoda, Stroll y Albon completan el top 10 de la parrilla. Final Es la 10ª vez que George Russell sale desde la primera línea de salida. Final Ya son 13 años consecutivos de Mercedes con al menos una pole position. Están a 2 años más de igualar la racha histórica de Ferrari (15 entre 1994 y 2008). Final Esta ha sido la segunda pole position de George Russell. La primera fue en Hungría 2022. Final ¡Tremendo lo que hemos vivido! ¡George Russell y Max Verstappen clavan el tiempo! Es la primera vez que ocurre en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Europa de 1997, con hasta TRES PILOTOS con el mismo tiempo (Jacques Villeneuve, Michael Schumacher y Heinz Harald Frentzen en 1:21,072). Q3 ¡POLE POSITION PARA GEORGE RUSSELL! ¡MAX VERSTAPPEN CLAVA EL TIEMPO DEL BRITÁNICO! ¡Los dos están en 1:12.000, pero el de Mercedes lo consiguió primero! Q3 ¡MCLAREN NO PUEDE CON MERCEDES! ¡Norris se queda a 2 centésimas y Piastri a una décima! Q3 ¡DOS MINUTOS PARA EL FINAL! ¡Todos en pista para buscar una última vuelta! Q3 ¡Comienzan a salir los monoplazas de nuevo a pista! ¡Los McLaren son los primeros en salir al trazado! Q3 ¡Queda una última oportunidad, y saldrán todos, casi al 100%, con neumático blando nuevo! ¡Veremos! Q3 ¡RUSSELL SE PONE PRIMERO! ¡Hamilton, justo detrás! Q3 ¡LOS MERCEDES VUELAN! ¡Salvo sorpresa mayúscula, Russell o Hamilton se llevarán la pole position! Q3 ¡Por ahora, Verstappen lidera! ¡Piastri, Alonso y Stroll persiguen al neerlandés! Q3 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q3 ¡Todos en pista a excepción de los dos Mercedes! ¡Todos salieron con neumático usado! ¡Parece que no se espera que llueva fuerte finalmente! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡Empieza la pelea por la pole! ¡Semáforo en verde! Q2 Es la primera vez desde Austria en 2021 que Ferrari se queda sin sus dos coches en la Q3, con Sainz 11º y Leclerc 12º en esa ocasión e intercambiándose las posiciones en la actual. Q2 ¡Qué barbaridad de sesión! ¡Decepción con Ferrari y sorpresa con todos los demás! ¡Russell y Hamilton lideraron esta Q2! ¡Norris, Tsunoda, Piastri, Albon, Verstappen, Ricciardo, Alonso y Stroll, en ese orden, competirán por la pole! ¡Queda esperar a la lluvia! Q2 ¡LOS DOS FERRARI SE QUEDAN FUERA! ¡Ni Leclerc ni Sainz consiguen pasar a Q3! ¡Qué mal momento para Ferrari tras varios fines de semana impresionantes! Q2 ¡QUÉ SALVADA DE RUSSELL! ¡El británico a punto se fue al muro en la salida de la curva cuatro! ¡Qué control del piloto para evitarlo! Q2 ¡Verstappen 10º! ¡Va a tener que entrar a cambiar neumáticos! ¡Lo mismo para Sainz, que está octavo! ¡Momento clave! ¡Todos de nuevo a pista para mejorar! Q2 ¡Se espera lluvia en 9 minutos! Q2 Ahora mismo, Russell, Piastri, Hamilton, Norris, Leclerc,Alonso, Magnussen, Ricciardo, Tsunoda y Sainz competirían por la pole position. Max Verstappen está 11º. Q2 ¡Todos enfilan la entrada a boxes! ¡Momento de cambiar neumático en vista a mejorar tiempos! ¡La lluvia fuerte se espera en Q3! Q2 ¡Muy buenos primeros tiempos! ¡Piastri lidera por ahora la clasificación, perseguido por Leclerc y Alonso! Q2 ¡Comienzan las vueltas lanzadas! ¡Los 15 en pista y es un momento crucial! Q2 ¡SALEN LOS PILOTOS! ¡Importantísimo completar un buen tiempo! Q2 ¡COMIENZA A CAER ALGO DE AGUA! ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Todavía se puede rodar en neumático seco! Q1 Parece que no llegará la lluvia hasta dentro de 20 minutos... veremos si no llega antes. Q1 ¡Tremenda sorpresa en Q1! ¡Tras una sesión de locura con mucho baile de posición, el mexicano vuelve a caerse de la lucha por la pole! ¡Los Aston Martin, que venían sorprendiendo, acaban 10º y 12º con Stroll por delante de Alonso! Verstappen fue el más rápido, seguido de Tsunoda, Hamilton, Albon, Piastri y Norris. Los Ferrari también sufrieron con Sainz (8º) y Leclerc (11º). Q1 ¡Son 2 veces consecutivas de Checo Pérez quedando 16º o peor en clasificación! ¡Es la primera vez que le ocurre al mexicano desde Brasil 2013 (19º) y Australia 2014 (16º)! Q1 ¡CHECO PÉREZ CAE EN Q1 NUEVAMENTE! Q1 ¡Todo el mundo está mejorando sus tiempos! ¡Todos los paneles en verde y morado! Q1 ¡2 minutos para el final de la Q1! ¡No parece que esté nadie salvado! ¡Norris pone el 1:12.9 y los Aston Martin se colocan justo por detrás del McLaren! Q1 ¡Regresan los pilotos a pista! ¡Momento de mejorar en busca de llegar a la Q2! Q1 ¡Gran tiempo de Mercedes! ¡Los tiempos siguen bajando ante la mejoría de la pista! Muchos cronos han sido en verde y morado. Ahora mismo, muchos están en boxes para buscar poner el 2º juego nuevo de neumáticos blandos... Q1 ¡Los tiempos mejoran y los saltos de posiciones en la crono son bastante habituales! ¡Difícil saber quién puede liderar esta Q1! ¡Por ahora, Verstappen se coloca primero! Q1 ¡Norris lidera por ahora, seguido de Russell, Magnussen, Sainz, Piastri, Albon, Alonso, Hamilton, Stroll y Gasly en el top 10! Q1 ¡Gran ritmo de Aston Martin! ¡Va a haber muchos saltos de tiempo! ¡Esto puede ser crucial de cara a la posible lluvia o una bandera roja! Q1 ¡Norris firma el mejor tiempo actual con 1:14.5! Buen tiempo. Problemas con tráfico en la chicane del muro de los campeones. Q1 Poco a poco, la pista irá ganando en velocidad mientras se quede seca. Zhou marca el primer tiempo de la sesión en 1:25.7. Q1 ¡Siguen saliendo monoplazas mientras otros empiezan la vuelta lanzada! ¡El viento trae gotas de agua, aunque no llueva sobre la pista! ¡Momento complejo y de tensión! Q1 ¡Empiezan a salir los primeros pilotos a pista! ¡Todos con blandos ante la previsión de un tiempo sin lluvia! ¡Importante hacer tiempos lo antes posible para evitar quedarse fuera rápido! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY! ¡10 minutos para que tenga lugar esta sesión de clasificación! ¡Máxima expectación en una qualy que puede estar pasada por agua! ¡No se la quieran perder! ¡Les esperamos! Charles Leclerc (Ferrari) tiene la oportunidad de conseguir su 25ª pole position en la Fórmula 1. De lograrlo en Canadá, superará a leyendas como Niki Lauda y Nelson Piquet (24 cada uno) como el 12º piloto con más poles en la historia de la competición. Solo Max Verstappen (7) y Charles Leclerc (1) han conseguido la pole position en 2024. Solo en un año en toda la historia de la competición un máximo de dos pilotos terminó la temporada con pole position (1965). El ganador del Gran Premio de Canadá ha comenzado en la primera línea de la parrilla de salida en 13 de las últimas 15 carreras disputadas (10 desde la pole y 3 desde la segunda posición), con las excepciones de Jenson Button con McLaren en 2011 (7º) y Daniel Ricciardo con Red Bull en 2014 (6º). ¿Quién saldrá desde estas dos primeras posiciones? El Gran Premio de Canadá es solo uno de los ocho que se han disputado en más de 50 ocasiones en la historia de la Fórmula 1 (53 con la edición de 2024). ¡Buenas noches, tardes en Canadá, y sean bienvenidos a la narración de un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Turno para el Gran Premio de Canadá en Montreal!

