20 El ritmo de Norris y Sainz es superior al resto, aunque ahora el británico parece estar sacándole ventaja vuelta a vuelta al Ferrari. 19 Con el paso de las vueltas, el neumático duro parece mejorar los tiempos del neumático medio. No parece mala idea cambiar, aunque algunos deben arriesgarse a hacerlo a una vuelta... Hamilton pasará al medio, y veremos cuándo entra por primera vez a cambiar. 17 Ahora se convierte en una carrera en la conservación de los neumáticos. Ferrari se la tiene que jugar a una parada... Norris, también. 16 En cabeza, el pulso entre Norris y Sainz se mantiene. No se abre brecha y es la misma diferencia de forma constante. 15 ¡GASLY ENTRA! ¡Estaba parando a Russell y ahora Leclerc está detrás del Mercedes! 14 ¡Mala parada de Fernando Alonso! Sale 12º por detrás de Hulkenberg. 14 El neumático duro es desconocido en este Gran Premio. Es la primera vez que se monta... Y en Catar ya funcionó mal. Veremos. Muchos pilotos tendrán que hacer 2 paradas hoy. 13 ¡LECLERC PASA A HULKENBERG! ¡Verstappen viene por detrás, pero tiene 10 segundos de sanción! 12 Stroll es el primero que entra a boxes a cambiar neumáticos, al margen de los que han tenido problemas por toques antes. 11 Leclerc sigue escalando posiciones. Ya está 6º y se acerca a Hulkenberg... 10 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA PIASTRI! No hay benevolencia en dirección de carrera. 9 Si Piastri se queda fuera de los puntos, que es lo que parece que va a pasar... Ferrari tiene una opción de ganar el campeonato. Sainz gana, Norris segundo (sin vuelta rápida) y Leclerc tercero. 8 Se investiga ahora el toque de Piastri y Colapinto... Siguiendo la tónica, deberían ser 10 segundos para el australiano. 7 ¡10 SEGUNDOS PARA BOTTAS! Le cayó por provocar el trompo de Pérez. 6 SANCIÓN DE 10 SEGUNDOS A VERSTAPPEN. Los comisarios acumulan dureza en las últimas carreras. Normalmente, sancionan estas cosas como "incidente de carrera". 5 ¡PIASTRI ENTRA A BOXES! Debe tener el alerón dañado. 5 Investigación por el incidente entre Verstappen y Piastri en la salida. 4 ¡PINCHAZO DE COLAPINTO! ¡Fue por un toque con Piastri en la relanzada! 4 ¡VERSTAPPEN SE PONE 10º! ¡Gasly está tercero defendiéndose de Russell! ¡Ahora es Leclerc quien tiene que apretar! 3 ¡SE RETIRA EL VSC! 3 Repasando, ahora en zona de puntos están: Lando Norris, Carlos Sainz, Pierre Gasly, George Russell, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Lance Stroll y Liam Lawson. 3 Sergio Pérez (Red Bull) ha abandonado en 38 grandes premios de Fórmula 1. Cinco de esos abandonos han sido en 2024, y solo en 2012 (6) ha sufrido más en un año en la competición 2 VIRTUAL SAFETY CAR. ¡Se queda parado Pérez y no puede seguir! Se baja del monoplaza. Qué despedida de temporada y qué despedida de posiblemente de la competición. Temporada para olvidar del mexicano. 2 ¡LECLERC VA 8º! ¡Se pone el mundial al rojo vivo! 2 ¡NO PUEDE SEGUIR PÉREZ! ¡Se queda en la curva 10! 1 ¡TROMPEA PÉREZ! ¡Lo hace en la salida de la siete! ¡Se pone último! ¡Qué primera vuelta de Red Bull! 1 ¡QUÉ SALIDA! ¡Verstappen fue agresivo, se tocó con Piastri y ambos se quedan fuera! ¡El neerlandés se queda 11º y sigue, pero el australiano se queda último! 1 ¡SEMÁFORO APAGADO! ¡EMPIEZA LA CARRERA! ¡TODO LISTO EN YAS MARINA PARA QUE ARRANQUE LA CARRERA! ¡ARRANCAN LOS MONOPLAZAS LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Ya hay información de neumáticos! ¡Todos con medios a excepción de Lewis Hamilton, que sale con duros! ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera en Yas Marina! ¡No quieran perderse el final de esta temporada de Fórmula 1! En el Gran Premio de Abu Dabi, en la edición de 2021, se vivió una de las mejores carreras en la historia de la Fórmula 1 en cuanto a decidir el campeonato de pilotos. Max Verstappen se convirtió en campeón adelantando a Lewis Hamilton en la última vuelta. Fue la segunda vez más tardía en un año que un campeón de Fórmula 1 se coronaba en la competición (12 de diciembre, como Jack Brabahm en 1959), solo superado por el 29 de diciembre de Graham Hill en 1962. No hemos empezado, y ya habrá una investigación después de la carrera. Magnussen puede haber no seguido las direcciones de carrera durante estos últimos minutos. El campeonato de constructores se va a decidir entre McLaren o Ferrari. Será la primera vez desde 2009 que ni Mercedes ni Red Bull ganan este galardón en la Fórmula 1, cuando Brawn GP se coronó campeón antes de que la escudería germana la comprara. McLaren es el principal favorito para llevarse el campeonato de constructores en Abu Dabi. De conseguirlo, será el noveno título en la historia de la escudería en la Fórmula 1, el primero desde 1998. Solo Ferrari habrá conseguido más que el equipo británico (también 9 de Williams). Sería el mayor intervalo entre una victoria y otra por parte de un mismo equipo en la historia de la Fórmula 1. McLaren suma 20 podios en 2024, siendo su mejor registro en una temporada desde 2007 (24). De hecho, solo en tres años han conseguido más: 22 en el 2000, 24 en 2007 y 25 en 1988 (también 20 en 1998). Carlos Sainz (Ferrari) ha subido al podio en 26 ocasiones en su carrera en la Fórmula 1, ocho de ellos en 2024. De lograr uno más, igualará su mejor año en la competición (9 en 2022). También superaría a Gerhard Berger como el noveno piloto con más podios con la escudería italiana (serían 25 – de los 26 conseguidos, logró 2 con McLaren). Si Max Verstappen o Sergio Pérez consiguen la vuelta rápida en el Gran Premio de Abu Dabi, Red Bull (99) se convertirá en la quinta escudería en la historia de la Fórmula 1 que consigue 100 vueltas rápidas tras Ferrari (263), McLaren (172), Williams (133) y Mercedes (109). Sergio Pérez (Red Bull) ha abandonado en 37 grandes premios de Fórmula 1. Cuatro de esos abandonos han sido en 2024, y solo en 2012 (6) ha sufrido más en un año en la competición (también 4 en 2014). Max Verstappen (Red Bull) puede conseguir su décima victoria del año. Puede ser la 14ª vez que un piloto logre al menos 10 victorias en una misma temporada de la Fórmula 1, y la cuarta del neerlandés, siendo las tres anteriores en las últimas tres ediciones de la competición. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi ha partido desde la primera línea de salida en 14 de las 15 ediciones en la Fórmula 1 (las nueve últimas, desde la pole position), siendo la única excepción la de 2012, con Kimi Raikkonen subiendo a lo más alto del podio comenzando en la cuarta posición. Hoy es línea de McLaren. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado cada uno de los últimos cuatro grandes premios disputados en Abu Dabi. Solo en dos ocasiones un piloto ha ganado en cinco ediciones consecutivas de un mismo gran premio: Ayrton Senna en Mónaco (de 1989 a 1993) y Lewis Hamilton en España (de 2017 a 2021). Desde el Gran Premio de España, ningún piloto ha ganado en dos grandes premios seguidos en 2024 (14 carreras). No ha habido una racha superior en la Fórmula 1 desde las 15 entre India 2012 y Bélgica 2013. ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración de la última carrera de la temporada en la Fórmula 1! ¡Con el campeón decidido, queda ver quién se lleva el título de constructores! ¡Todo apunta a que será McLaren! ¡Abu Dabi lo decidirá!

Final ¡Gracias por seguir el directo con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la clasificación y de la retransmisión! ¡Les esperamos mañana con la última carrera del año! ¡Adiós! Final ¡Qué gran sesión de clasificación para cerrar la temporada! Hamilton cayó en Q1, Leclerc en Q2, pero saldrá último por la sanción, y Alonso y Bottas se metieron en Q3 haciendo unos tiempos espectaculares y sorprendentes para sus escuderías. Qué decir de Haas y Hulkenberg, metiéndose 4º. La pelea por el campeonato de constructores por parte de Ferrari casi recae ahora en Sainz y tener suerte de que alguno de los McLaren, o los dos, no acaben mañana. Final Sainz, Hulkenberg, Verstappen, Gasly, Russell, Alonso, Bottas y Pérez, en ese orden, completan el top 10 de la parrilla de salida de mañana. Final Es también la sexta primera línea de Oscar Piastri, todas en la segunda posición. El australiano ya deberá esperar a la temporada que viene para buscar su primera pole en carrera. Final Es la 15ª primera línea de Lando Norris en la Fórmula 1, siendo el piloto 50 en la historia de la competición que alcanza esta cifra. Final ¡SE ACABÓ LA QUALY! ¡Última pole position del año para Lando Norris! Es la novena pole del británico en la Fórmula 1, consiguiendo 8 en 2024. Solo Hamilton había logrado pole position en Abu Dabi entre los pilotos británicos, siendo la última en 2019. Q3 ¡PRIMERA LÍNEA PARA MCLAREN! ¡Norris se hace con la pole position! Q3 ¡TODOS A PISTA! ¡LLEGA EL MOMENTO DE LA VERDAD! Q3 ¡RECUPERAN EL TIEMPO DE PIASTRI! ¡Vuelve arriba el australiano! Q3 Todos a boxes antes de iniciar el último intento... Todos con neumático blando nuevo. Q3 ¡VUELTA ELIMINADA A PIASTRI! ¡ Se queda sin tiempo por ahora! Q3 ¡VERSTAPPEN DOMINA POR AHORA! ¡Piastri y Norris se quedan por detrás del neerlandés y Sainz se queda cuarto! ¡Alonso, séptimo! Q3 Verstappen es el único de los 10 contendientes con dos juegos de neumáticos blandos nuevos. Los demás salen con usados y se guardarán el nuevo restante para la segunda vuelta... Q3 ¡EMPIEZA LA Q3! ¡Comienza la pelea por la pole position! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Alonso se ha metido séptimo y tenemos otra sorpresa! Leclerc cae a la 14ª posición por salirse en la curva 1... Y con los 10 puestos de sanción, saldrá último mañana. Sainz fue el más rápido a 13 milésimas por delante de Verstappen. Norris y Piastri se ponen 5º y 6º... ¡Cómo se espera la Q3! Q2 ¡ALONSO SE METE EN Q3! ¡Qué vueltón de Fernando! ¡Pérez se queda en el límite en 10ª posición! ¡LECLERC CAE! Q2 ¡TIEMPO BORRADO A LECLERC! Q2 ¡Verstappen se queda en boxes! Q2 ¡Todos de nuevo a pista para buscar la última vuelta y poder pasar a Q3! ¡Queda ver si Verstappen decide salir o guardar blandos nuevos! Q2 El primer envite de esta Q2 es para Verstappen. Leclerc está 10º tras una mala vuelta en la que rozó el muro. McLaren, que estaban siendo los más rápidos del fin de semana, ya están detrás de Max. Q2 Verstappen es el primero que pone el crono por debajo de 1:23. El corte debería rondar el 1:23.4 viendo los resultados de Q1. Q2 ¡Todos en pista! Q2 ¡NO HAY SANCIÓN PARA RUSSELL! El impeding era clarísimo. Al final, las declaraciones de Fernando Alonso por la nacionalidad y las quejas de Verstappen podrían no estar desencaminadas... Q2 Ya se ha anotado el impeding de Russell a Lawson. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q2! ¡Queda ver un posible impeding de Russell a Lawson! Veremos si la FIA decide sancionar al británico... Q1 Leclerc ha sido el más rápido, con Bottas y Sainz por detrás. Piastri acabó 8º y Norris 10º. Verstappen es 4º y Pérez, que recuperó su vuelta eliminada, hizo el 6º mejor tiempo. Aún mucho por decidir... Q1 ¡Malísima suerte de Hamilton! Magnussen se apartó para dejar pasar a Lewis, golpea a un bolardo y se queda clavado en los bajos del Mercedes. Ha hecho la última vuelta con el bolardo, y eso le ha podido impedir que clasifique a Q2 en su última sesión con la escudería británica. Q1 ¡HAMILTON FUERAAAAA! ¡SE ENCONTRÓ TRÁFICO Y NO HACE BUEN TIEMPO! ¡Alonso se ha metido en Q2 por 27 centésimas! Q1 ¡Últimas vueltas lanzadas por comenzar! ¡Nos acercamos al final de la Q1! ¡La pista mejora y muchos cronos están en verde! Q1 ¡ATASCO TOTAL! ¡Los coches ruedan lento por el pit lane en la salida a pista! ¡Puede que alguno no llegue a pasar por meta para iniciar vuelta! Q1 Pérez y Colapinto son los únicos sin vuelta. Eliminaron sus tiempos por superar los límites de pista. Alonso parece que va a ser quien esté al límite para pasar con 1:23.922. Sainz, el más rápido por ahora. McLaren, por detrás del madrileño... Q1 El tiempo de corte debería rondar el 1:24.0. Por debajo, casi es pase a Q2 asegurado. Q1 Comienzan las primeras vueltas lanzadas, ya todos con neumáticos blandos en pista... Q1 Sale a pista Alpine con Pierre Gasly y Jack Doohan. Esteban Ocon ya no va a participar con la escudería francesa, algo anunciado esta semana. Su última carrera con la escudería gala fue en Catar. Ya con las vistas puestas en Haas. Q1 Mercedes imita la decisión de Fernando Alonso y sale con duros. No es por clasificación, sino para preparar los neumáticos de cara a la carrera. Una vuelta para limar la capa y de nuevo a boxes. Q1 Aston Martin es el primer equipo en salir, y por ahora, único. Fernando sale con neumático duro. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA Q1! ¡Pero todo puede pasar! ¡Les esperamos a partir de las 15:00 con el inicio de esta sesión! ¡No quieran perdérselo! Y es que todo llega de cara para la escudería británica. Leclerc ha cambiado baterías y al puesto logrado en la qualy hay que restarle 10 posiciones de sanción. Solo queda el campeonato de constructores en juego, y todo parece indicar que será McLaren quien se lleve este galardón. Primer envite con Ferrari: quedar por delante en la qualy. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi ha partido desde la primera línea de salida en 14 de las 15 ediciones en la Fórmula 1 (las nueve últimas, desde la pole position), siendo la única excepción la de 2012, con Kimi Raikkonen subiendo a lo más alto del podio comenzando en la cuarta posición. ¿Quién conseguirá hoy estas dos posiciones? Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido la pole position en cada uno de los últimos grandes premios disputados en Abu Dabi. De repetir en esta edición, será la quinta vez que un piloto consiga cinco poles consecutivas en un mismo gran premio en la historia de la Fórmula 1 tras Ayrton Senna (7 en San Marino, 1985 a 1991), Lewis Hamilton (6 en Australia, 2014 a 2019) y Michael Schumacher (dos veces: 5 en España del 2000 al 2004 y 5 en Japón de 1998 al 2002). El Gran Premio de Abu Dabi se va a celebrar por 16ª vez en la Fórmula 1, todas de manera ininterrumpida desde 2009. Yas Marina será el cuarto circuito asiático con más carreras en la historia de la competición. ¡Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración de la última sesión de clasificación de la temporada 2024 de Fórmula 1! ¡Abu Dabi está de gala para la última fiesta del automovilismo del año!

