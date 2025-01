Camila Hiruela: «Tenemos un grupo humano muy lindo y eso se refleja en la cancha»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de enero 2025, 18:19 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

Camila Hiruela (Jujuy, Argentina, 1997) cumple su segunda temporada como receptora del líder de La Liga Iberdrola, el Club Voleibol Heidelberg Volkswagen, con mucha ambición y centrada en cosechar títulos con el elenco grancanario. Durante 10 años estuvo esta trotamundos del voley en la selección argentina, participando en algún mundial en categorías inferiores con el combinado albiceleste.

«Me inicié jugando en Jujuy, club de mi ciudad natal, y tuve a mi padre como entrenador desde los cinco hasta los 18 años». Con esa edad ingresó en el Sociedad Española, para, a continuación, fichar por River Plate. Posteriormente llegó el salto a Europa, concretamente a Hungría, su primera temporada en el viejo continente. Probó suerte en Perú, luego Boca Juniors. Su primera temporada en España fue en Madrid, luego viajaría hasta Suiza para jugar en la liga helvética, y, posteriormente, Menorca, justo antes de aterrizar en la isla el curso pasado.

«Lo que me trajo a Gran Canaria fue su hermoso estilo de vida. Realmente es lo más parecido a Latinoamerica por el clima y su gente, sobre todo. La verdad es que cuando vine a jugar contra el Hidramar, me enamoré de la isla. Me dije que algún día iba a jugar aquí. El Heidelberg fue mi mejor decisión», explicó la argentina.

Cuestionada por su integración al equipo, asegura que fue rápida: «En cuanto a las jugadoras somos parecidas, somos de trabajar mucho en equipo y a diario. Nos lo tomamos muy en serio. Puede ser una de las claves del éxito. Es el camino a seguir. Me enorgullece, formamos un grupo humano muy lindo y eso se refleja en la cancha».

Opina la fina receptora lo que, a su entender, ha cambiado desde hace dos temporadas para que el Heidelberg siga intratable e invicto en Liga Iberdrola: «Creo que hay mucha más experiencia en la plantilla y se nota en los momentos cruciales. El equipo sabe seguir adelante. Salir del atolladero. Cuerpo técnico y jugadoras, somos una piña. Lo nuestro no es suerte, nos lo curramos».

Considera como puntos fuertes del equipo en la pista que es muy ofensivo, con una colocadora (Patri Aranda) con muchísima veteranía y que sabe cómo, cuándo y dónde poner los balones, y «eso nos hace muy fuertes. La actitud, sin dar nada por perdido y tratando a todos los rivales por igual«.

Prosigue Camila apostillando que «a título personal, me costó encontrar mi nuevo rol, pero el trabajo en equipo es lo que nos está funcionando así que estoy muy feliz. Estoy al cien por cien ahora mismo». Destaca como sus mejores cualidades sobre el parquét: «Mi actitud y mi garra. Dar mi mejor versión y mentalmente ser fuerte. Creo que es lo que me trajo aquí, mi cabeza y mi entrega. Darlo todo».

Asevera contenta la receptora que el vestuario está muy unido: «Intentamos sacarnos la presión y es uno de las claves también, divertirnos y a la vez concentrarnos. Obviamente siempre intento ser buena compañera. Dar el apoyo y jugar para ellas. Al lado de este grupo tan bonito y bueno es fácil estar».

Se marca Hiruela como el objetivo real del club, lo que se planteó desde el día uno: «clasificarnos para Europa. En lo grupal nosotras soñamos en grande. Optar al título y llevar al club a lo más alto. Nos lo merecemos. Hay un gran esfuerzo de las jugadoras y cuerpo técnico. Vamos partido a partido y respetando cada rival».

Añade que sueña con la Copa de La Reina. «Es mi cuarta liga española y primera Copa de la Reina» comenta ilusionada. La fase final se disputará en Menorca y el rival es Sant Cugat, «escuadra dura y bien armada defensívamente, lo que le convierte en un equipo muy molesto en ese sentido. A nivel individual: «mi meta es seguir mejorando día a día. Voy de menos a más y mi rendimiento es muy bueno. Aunque queda mucho por mejorar», concluyó.

