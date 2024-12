Maestro David Marrero: ahora tutela los pasos del navarro Iñaki Montes

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de diciembre 2024, 13:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Es una de las grandes promesas del tenis nacional, una figura en ciernes por la que todos apuestan de cara a un porvenir de gloria, y ha elegido entrenarse en Gran Canaria y a las órdenes de David Marrero. Iñaki Montes no ha dudado en trasladarse de su Pamplona natal a la isla para seguir su proceso de perfeccionamiento a las órdenes de un maestro que considera «un lujo».

Tras cerrar su ciclo en Virginia (Estados Unidos), Montes, de 22 años, está desde septiembre bajo la tutela del teldense, quien, después de su retirada del circuito profesional tras una larga y fecunda carrera, sigue pilotando numerosos proyectos relacionados con la docencia y la emprendeduría en el deporte en el que alcanzó la excelencia, al tiempo que se significa como embajador de su tierra por atraer a nombres relevantes del circuito, como ya antes hizo, sin ir más lejos, con Carlos Alcaraz, entre otros.

Ampliar Montes, aplicándose a fondo.

«Iñaki me contectó cuando todavía estaba en Miami y no lo dudé. Hablamos de un jugador de un potencial tremendo y que ha escalado en el ránking ATP del puesto 900 al 550 en las semanas precedentes. Hemos congeniado muy bien en todos los sentidos y para mí es muy estimulante, con la ayuda del preparador físico Joaquín Sanchís, guiarle, transmitirle mis consejos y convivir con él dentro y fuera de las pistas«, expone Marrero.

El reto es «ir tomando parte de Challenger de menor a mayor cuantía conforme avance 2025» y dentro de un calendario calculado para procurar la progresión y mayor visibilidad de Montes, en quien Marrero tiene depositadas «muchas esperanzas si las lesiones respetan y se cumple la hoja de ruta« que contempla con él.

Ampliar David Marrero, durante un entrenamiento con Montes.

Por su parte, el jugador navarro se muestra «encantado» de guiar sus pasos con un referente: «David y su familia me han abierto las puertas en todos los sentidos. Es un privilegio para mí entrenar con él, aprender cada día. He notado un salto de calidad en mi juego y lo que quiero es seguir de la misma manera porque, así, los resultados van a llegar. Encima, poder ejercitarme en este paraíso que es Gran Canaria en invierno, con esta temperatura... No puedo pedir más«.