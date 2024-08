David Marrero y su perfil de técnico lucen en Nueva York

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de agosto 2024, 18:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

David Marrero cruzó el Atlántico incontables veces durante su larga y fecunda carrera profesional como jugador. Pero en esta última ocasión el proyecto que le ofrecían en América tenía connotaciones especiales y se diferenciaba del resto de experiencias por su singularidad: dirigir una academia en el exclusivo distrito de Hampstons de Nueva York.

Un desafío por la magnitud de la responsabilidad que implicaba llevar las riendas de un club en el que su alumnado pertenece a la élite económica y demanda una enseñanza exclusiva.

«No me lo pensé porque me atraía el reto, pero los comienzos me pusieron a prueba. Eso de levantame a las seis de la mañana para regar las pistas, marcar las rayas y prepararlo todo no era habitual aquí. Costó que todos entendieran que era el camino, pero con constancia y el apoyo de los propietarios de la academia logré imponer esa cultura, la de sentir el tenis sin horarios, sin límites», destaca.

«He tenido una acogida espectacular por mi manera de entrenar, de entender el tenis y mi filosofía de trabajo. Ocho y nueve horas diarias de clases particulares exigen el máximo... Me han dicho que quieren que vuelva y que me involucre en temas organizativos del club incluyendo el pádel. Están encantados con mi labor. Además, he jugado dos Pro Am y los he ganado. Todo está siendo increíble porque el trato con la gente, pese a su condición económica privilegiada, es sencillo, se adaptan a todo y tienen ganas de mejorar», añade.