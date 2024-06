A David Marrero le espera Nueva York y un proyecto entre millonarios

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de junio 2024, 13:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En nada estará en Nueva York, captado por el mánager de Fernando Belasteguín, icono del pádel, para ejercer de entrenador jefe en una academia de tenis que se abrirá en el exclusivo distrito de Hamptons y que se denominará The Raccquet Lounge at Southampton. David Marrero sigue afrontrando retos y desafío tras poner fin a su periplo en la alta competición («creo que me precipité un poco al dejarlo porque sigo teniendo unas sensaciones físicas perfectas, aptas para haber continuado en la élite») y ahora ha aceptado una responsabilidad mayúscula que iniciará en julio y hasta septiembre. En Hamptons abundan las clases sociales más adineradas y poderosas, millonarios y celebridades, por lo que el desempeño de su labor no podrá ser más glamoroso.

«Ya he sido jugador, entrenador, estuve en labores ejecutivas para organizar torneos, pero esto es nuevo. Dirigir un equipo de trabajo y desarrollar una metodología con un programa de objetivos dependiendo de los objetivos que nos vayamos marcando. Encima, en Nueva York y en una de sus ubicaciones más importantes por el nivel adquisitivo de sus habitantes... Dicen que Estados Unidos es el país de las oportunidades y esta que me ha surgido a mí es, desde luego, impresionante«, añade.

Sin entrar en los términos económicos de la oferta que ha aceptado («son unas condiciones irrechazables»), Marrero reconoce que, con este tipo de situaciones, se siente «más valorado fuera que en casa», algo a lo que, por otra parte, ya se habituó cuando se hizo un hueco en el circuito internacional.

«Que vaya con la recomendación de alguien como Belasteguín, que no necesita presentación alguna, que tengan en cuenta mis 20 años de experiencia en el tenis de alto nivel, que me brinden todo lo necesario para poder cumplir con lo que quiero hacer... Desde luego que te quedas sin palabras, te llena de orgullo, te motiva muchísimo porque aquí, en Gran Canaria, no siempre te ponen sobre la mesa proyectos que te llenen como sucede con el que ahora emprendo«, añade.

Orgulloso de sus raíces, quiere exportar que «hay talento en Canarias» y nada mejor que hacerlo en una ciudad universal y en la que todo redobla su eco. Hay, además, vocación de continuidad, por lo que espera que esta primera etapa sea satisfactoria y abra las puertas para consolidar el proyecto, lo que no descarta que sus estancias al otro lado del Atlántico sean más prolongadas.

Una saga excelente

David Marrero no solo está ilusionado con lo que viene en camino. En casa, con sus hijos Germán, Martina y David júnior, también hay cantera. Sus ojos de padre contemplan con emoción como Germán y Martina ya muestran condiciones destacadísimas como practicantes de gimnasia artística en el club Olimpus Zeus de Salinetas (Telde). Solo ocho meses después de que comenzaran a practicar, Martina quedó recientemente segunda de Canarias en la categoría de barras mientras que Germán arrasó con hasta 13 medallas y un primer puesto en el campeonato de Liga con su club.

«A mis hijos les ha dado libertad para que elijan su deporte pero siempre queriendo que, desde niños, hagan lo que me transmitieron a mí mis padres, esto es, superación, esfuerzo, cultura de excelencia en todo lo que hago, siempre tratando de mejorar y de aportar a la sociedad desde la modalidad que sea. David hace fútbol y tenis y Germán y Martina han tomado un camino ilusionante y en el que disfrutan muchísimo, que es lo más importante«, enfatiza con satisfacción.