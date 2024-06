Paul McGrath, la nueva joya de la marcha española

Igor Barcia Sábado, 8 de junio 2024, 19:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La marcha española es inagotable. Una fábrica de talentos que en Roma ha presentado en sociedad a la última joya. Paul McGrath Benito (Gavá, 2002) es desde hoy subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha después de una exhibición de talento y descaro donde el marchador todavía en edad sub'23 ha llegado incluso a liderar la prueba en busca del oro. Solo la experiencia y la calidad de Perseus Karlström (1990) vigente subcampeón de Europa y subcampeón del mundo, y tres veces bronce en el Mundial, tanto en 20 como en 35 kilómetros, que hoy por fin ha tenido su día de gloria, ha impedido a este joven de Gavá subir a lo más alto del podio continental en su primera gran experiencia absoluta.

Pero está claro que McGrath ha llegado para quedarse. Este hijo de escocés y española ya había sido campeón continental sub'23 y a finales de febrero asombró al ganar el campeonato de España de 20 kilómetros en Zaragoza con una marca tremenda: 1.17:55, la tercera mejor marca española de la historia, récord nacional sub'23 y mínima para los Juegos Olímpicos de París. Lo hizo nada menos que ante Alvaro Martín Uriol, doble campeón del mundo en 2023, una carta de presentación que tres meses y medio después ha confirmado ante los grandes de Europa con un oro asombroso.

El pupilo de Alberto Aragoneses, curtido en el Cornellá Atletismo, no se ha arrugado en ningún momento ante las alternativas que ha presentado la final de marcha. Ha estado en el grupo de vanguardia en todo momento, junto a un Diego García Carrera que en la segunda mitad de prueba se ha hundido, y cuando Karlström ha planteado batalla, no ha dudado en meterse en esos movimientos. La carrera ha enloquecido en torno a los diez kilómetros y McGrath, lejos de esconderse, ha ido a por todas. Se ha puesto en cabeza, se ha marchado en solitario en el kilómetro doce y con paso firme, ha hecho soñar con un nuevo título para la marcha nacional.

Pero el sueco no estaba dispuesto a dejar pasar otra oportunidad de ser campeón. Ha reaccionado con contundencia, ha alcanzado al español y se ha puesto en cabeza con un ritmo exigente que McGrath ha aguantado en primera instancia hasta que los jueces le han mostrado una advertencia que le ha hecho levantar el pie. El catalán, que tenía uno en el panel, ha visto el peligro, aunque finalmente no ha subido el segundo aviso. Pero ha sido determinante para no arriesgar más y asegurar una plata que hace entrar por la puerta grande en la categoría absoluta a este talento que en mes y medio estará presente en los Juegos Olímpicos.

McGrath, hijo de un seguidor absoluto del Celtic que ahora ya prioriza las competiciones de Paul a los partidos de su equipo, comenzó muy pronto en el atletismo, aunque antes de centrarse en la marcha probó otras disciplinas. Pero cuando llegó a la marcha, se dio cuenta de que iba a ser su disciplina y en su primer año centrado en la especialidad, ya fue campeón de Cataluña. Mientras se convierte en uno de los grandes marchadores de España, no descuida los estudios, ya que quiere ser periodista. «Hace un par de años empecé publicidad. Pero mis profesores me decían que yo tenía que ser periodista. Me encanta el deporte y me gusta contar historias. Me encanta escribir y escribo historias personales. Tengo tiempo para pensar mientras entreno», relataba en una entrevista el desde ya subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha.

