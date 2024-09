El Guaguas sigue su curso por Europa tras vencer al Benfica en el set de oro (3-1)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de septiembre 2024, 23:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El CV Guaguas certifica su pase a segunda ronda de la Champions. Una victoria ante el Benfica por 3-1 en la ida de la primera ronda previa de la CV Champions League que les dejaba a una victoria, una derrota por 2-3 o una derrota 1-3 o 0-3 con posterior victoria en el set de oro para conseguir el pase a la segunda ronda.

El partido iba a empezar con un gran acierto ofensivo del Benfica, unido a las dificultades para cerrar los puntos tras salida de recepción hicieron que un corto de Martín Ramos supusiera el 6-3 para los portugueses gracias a un bloqueo de Pablo Natan. Nico Bruno cuando el argentino se iba a encontrar con las manos en el bloqueo de Tiago Violas para frenar el estirón de Guaguas.

Tocaba sufrir y eso se notó con la pipe de Pablo Natan que fue indefendible para los canarios y, de pronto, el marcador volvía a estar igualado con el 19-19. Una equidad que se rompió a base de puntos. Rousseaux con una diagonal cerrada por la proximidad del balón a la red y superando el bloqueo de Banderó. Y luego con una acción defensiva magistral del equipo de Sergio Miguel Camarero que iba a completar Nico Bruno desde zaguero consiguiendo un ligero toque del bloqueo. El partido volvía a estar bajo control.

Un set que terminó tras un buen saque de Jorge Almansa que provocó la invasión de Tiago Violas intentando llegar a la colocación y que terminó siendo el 21-25. Las tablas volvían al marcador. Un set era lo que necesitaba Guaguas para cerrar su clasificación a la siguiente ronda previa, pero Benfica no había dicho su última palabra. Y eso que todo parecía indicar con el saque directo de Walla en el 9-13 que no habrían complicaciones. Lo cierto es que no las hubo hasta el 14-17.La invasión de 'Io' de Amo iba a ser el primer síntoma de lo que estaba a punto de suceder en Lisboa.

Sergio Miguel Camarero paró el partido con tal de que no sucediera. Le funcionó durante un tiempo ya que ni los ataques de Banderó, Wohlfahrtsatter o Tiago Viola estaban consiguiendo romper el marcador. Tocaba ponerse serios y Nico Bruno, Rousseaux e incluso Walla aparecieron con todo, pero Marcel Matz se guardaba un as bajo la manga. El central, Eshenko, salió y revolucionó el partudido cuando los suyos estaban contra las cuerdas. Solo un punto les mandaba a la CEV Cup, pero primero un corto y luego un saque directo les daba el tercer set y les ponía cerca de forzar el set de oro con ese 26-24.

El Guaguas estuvo aguardando a su oportunidad para poder ponerse dominando el marcador, llevando la batuta y eso llegó. El saque de Nico Bruno obligaba a Aixo a pegarle al balón con potencia en busca del punto, pero la fortuna sonrió a los canarios con el 11-12. Un saque que no iba a aflojar provocando dos situaciones de superioridad al final del partido para que Martín Ramos cerrara el partido y la clasificación

Ficha técnica:

3 (0) - BENFICA: Natan (22), Violas (3), Wohlfahrstatter (7), Aleixo (23), Hoffmann (2), Banderó (20) y Casas (L). También jugaron: Eshenko (5) y Nivaldo (1).

1 (1) - GUAGUAS: Bruno, Pascal (10), Ramos (14), Rousseaux (20), De Souza (14), De Amo (3) y Larrañaga (L). También jugador: Trinidad (1), Moreno (1) y Almansa (0).