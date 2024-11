CANARIAS7 abre Expodeca 2024 con dos campeonas del mundo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de noviembre 2024, 13:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

CANARIAS7 abrió este jueves Expodeca 2024, el primer Congreso y Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, con una mesa redonda sobre el impacto del periodismo deportivo en la sociedad con la presencia estelar de dos campeonas del mundo: Iballa Ruano y Alba Frey. En un estand montado en el pabellón 7 de Infecar, y al que concurrieron alumnos de la Universidad Fernando Pessoa, del Grado de Comunicación Audiovisual, también fueron protagonistas el redactor jefe de Televisión Canaria Armando Vallejo y el jefe de prensa del CB Gran Canaria Jesús Morales, quienes completaron el elenco bajo la moderación de Ignacio Sánchez Acedo, periodista de CANARIAS7.

Durante más de una hora los presentes debatieron acerca del impacto del periodismo en los deportistas y su visualización pública, además de compartir experiencias sobre las redes sociales, las audiencias y la evolución de los distintos procesos informativos.

Componentes de la mesa redonda.

Iballa Ruano, leyenda del windsurf junto a su hermano Daida, y Alba, que acaba de proclamarse campeona del mundo de stand up paddle, reconocieron que, pese a sus indudables méritos, necesitan estar presentes en los medios para dar altavoz a sus éxitos.

«He hecho hasta cursos para la creación de contenidos porque tengo que prestar gran parte de mi tiempo a crear mi marca, mi imagen. Y no siempre tengo los medios necesarios. Me gustaría dedicarme a entrenar y a competir, centrarme en lo mío, pero los tiempos han cambiado y esto es necesario«, expuso.

Por su parte, Frey desveló que sus patrocionadores «demandan más presencia en las redes que éxitos», lo que le obliga a no descuidar esa faceta: «Si quiero tener respaldo económico necesario para mi calendario es fundamental que esté en periódicos, redes, canales de televisión... Es algo que estoy aprendiendo a asimilar aunque no es fácil compaginar entrenamientos con una labor que no es la mía propia como deportista».

Iballa fue más allá al reconocer que no tiene «garantizado» competir la temporada que viene luego de más de dos décadas de conquistas alrededor del planeta: «Esta incertidumbre no es lo que yo desearía. Pero es lo que toca y no hace que me rinda. Ya me habitué a luchar y ahora, al menos, tengo esa experiencia acumulada».

«Iballa lleva más años que yo y conoce aspectos que ahora comienzo a descubrir. Los medios necesitan a los deportistas pero los deportistas también necesitamos a los medios. Es una relación de necesidad mutua en la que ambas partes podemos salir beneficiadas«, añadió Alba.

Armando Vallejo, por su parte, habló de su trayectoria profesional desde que arrancó en la radio «todavía en tiempos sin internet y en el que el teléfono fijo, porque el móvil no se había inventado, era la gran herramienta para acceder a la información».

«Los tiempos han cambiado por la teconología y los profesionales hemos tenido que adaptarnos. También han variado los flujos comunicativos por las políticas de comunicación de los clubes, que, en muchos casos, se han acorazado y quieren controlarlo todo. De ahí la importancia de que haya gente formada y cualificada en los medios de comunicación con el fin de servir la mejor información a la gente», detalló.

Desde la parte corporativa, Jesús Morales afirmó que «los filtros» en el Gran Canaria no excluyen la libertad y creatividad de los periodistas: «Tratamos de facilitar su labor compaginando los intereses del equipo con el de los profesionales del periodismo. Tenemos muy claro que es la majeor manera de llegar a nuestra afición además de las acciones que hacemos en nuestros propios canales.

Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, y Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, fueron algunas autoridades que estuvieron presentes en esta mesa redonda.

Una convocatoria imbatible

El I Congreso y Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca, está promovido por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizado por el Cabildo de Gran Canaria e Infecar Feria de Gran Canaria. La feria cuenta, además, con el patrocinio de Fundación Disa, Firgas, Aquavia, Clipper y Binter, y la colaboración de Bestial Race.

La entrada a ExpoDeca 2024 es gratuita: el público interesado puede reservar su localidad en la web oficial del evento (www.expodeca.es). En esta misma página también se podrá consultar el programa y la actualidad del evento, cuyo horario de apertura es de 10:00 a 20:30 horas, del jueves al sábado, y de 10:00 a 15:00 horas, el domingo.

La inauguración oficial de ExpoDeca tuvo lugar este jueves, con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez. Esta cita da paso a cuatro días de intensa actividad, de un sector que mueve a 2.500 empresas en el Archipiélago, con 20.000 personas empleadas y con un gasto anual de 188,6 millones de euros en bienes y servicios vinculados a la actividad deportiva.

El deporte, además, representa una actividad clave en la gestión de las administraciones públicas y es objeto de formación especializada en universidades, centros educativos y escuelas. En las islas, este sector abarca aproximadamente 200.000 licencias. Más allá de estos aspectos, el deporte cobra cada vez más relevancia en los hábitos de vida saludable de los isleños, convirtiéndose en un elemento fundamental para la salud de la población insular.

Todos esos aspectos han impulsado la puesta en marcha de ExpoDeca, la primera gran cita integral en la historia del deporte canario. Siempre con la vocación irrenunciable de promover la práctica deportiva, durante cuatro intensas jornadas, la feria abarcará distintos aspectos que inciden directamente en la ciudadanía, las instituciones públicas, las entidades docentes, las federaciones y equipos y los propios deportistas y, además, contará con la presencia de empresas y firmas privadas que mostrarán en este encuentro su oferta de productos y servicios.

Organización

En lo que respecta a la exposición comercial, ExpoDeca 2024 ha reservado una parte importante de los pabellones 6 y 7, así como el anexo a este último, para la muestra de diferentes empresas del sector, que podrán presentar sus principales actividades y establecer sinergias con otros actores del deporte en el archipiélago.

ExpoDeca, además, reúne a un amplio abanico de empresas y marcas especializadas en la gestión de espacios deportivos, comercialización de productos y distribución de equipamiento para diferentes modalidades. Firmas canarias de primer nivel que, con sus expositores, se convertirán en un importante atractivo para la audiencia que acuda al recinto ferial, con una variada exposición de productos, ropa y calzado deportivo y otros complementos.

Foro de conocimiento

La feria será, también, un punto de encuentro para compartir conocimientos y experiencias en torno al deporte. En primer lugar, con un extenso programa de charlas, mesas redondas y foros de debate, que tendrán lugar en los espacios habilitados tanto en el pabellón 7 como en la Sala Tamadaba.

En ellos, se abordarán temas como el periodismo deportivo, la comunicación en la gestión deportiva, la instalación y manteniendo de canchas de césped artificial y natural, las conexiones entre ejercicio físico y Salud, el uso de las nuevas tecnologías en el arbitraje, el deporte inclusivo, el deporte y el turismo activo, el entrenamiento en las poblaciones especiales, la responsabilidad social del deporte, la organización de eventos, el impacto y la relevancia de los rallies, la nutrición saludable en el contexto de la práctica del deporte, el presente y el futuro de la lucha canaria o la lucha contra el dopaje.

Todo ello, con un panel de expertos y profesionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, la Universidad Fernando Pessoa, federaciones y clubes, el Comité Paralímpico Español, así como diferentes medios de comunicación y empresas relevantes del sector.

Este programa de charlas abarcará las cuatro jornadas, y tendrán como colofón, a última hora del viernes y el domingo, dos clases magistrales de bailes urbanos, un taller y la actuación de diferentes escuelas de danza grancanarias.

De forma complementaria, ExpoDeca albergará los días 14 y 15 de noviembre el VIII Congreso de la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte (ACAGEDE), que convoca a profesionales y empresas del sector en Canarias. Una importante representación de invitados distribuirá sus conferencias entre tres grandes bloques: deporte y turismo, deporte y salud, y deporte y su práctica habitual.

Del mismo modo, también durante la tarde del viernes y la jornada del sábado, la feria será el escenario de I Jornadas de Promoción de la Salud y la Vida, un encuentro que persigue inspirar a toda la comunidad educativa un enfoque integral de la salud, vinculada a la actividad física y a una alimentación saludable.

Este evento en concreto, organizado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que coordina David Pablos, está dirigido a inspectores de educación, orientadores, asesores educativos, profesorado y familias, a través de talleres prácticos y ponencias de diferentes especialistas.

En este sentido, la organización recuerda al público que desee practicar estas actividades, que acuda con la ropa y el calzado deportivo adecuados y, en caso de que sea preciso, agua y su esterilla, para las diferentes sesiones programadas en zonas de interior. La participación será por orden de llegada a los puntos específicos reservados para cada modalidad deportiva.

La actividad se completa con una serie de espacios exteriores. Así, las fundaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, por ejemplo, se han implicado directamente en el espacio destinado a la práctica del fútbol, que ofrecerá a los espectadores un amplio programa de actividades, entre las que destacan, entre otras, actividades del proyecto DiSafío, desarrollado conjuntamente por ambas entidades, acciones de fútbol inclusivo e incluso un derbi entre los veteranos de los dos clubes.

El baloncesto también será protagonista, con diferentes exhibiciones, partidos y torneos (con una categoría mixta) y la presencia de jugadores del primer equipo del Club Baloncesto Gran Canaria y el Club Baloncesto Islas Canarias. Además, se reservarán tramos para que el público pueda disfrutar de la cancha de baloncesto habilitada, en una programación que también incluye actividades para baloncesto en silla de ruedas.

El voleibol, con la celebración del el IV Open Gobierno de Canarias de Voleibol 4×4, el ciclismo, el tiro con arco, el tenis de mesa, el ciclismo, el piragüismo, la escalada o el pickleball serán otras de las modalidades deportivas que completarán la agenda de la feria. Tampoco faltarán charlas técnicas sobre el terreno o prácticas con monitores titulados. Es, igualmente, el caso del pádel, que, además, vivirá en ExpoDeca partidos de torneos como el Challenger Kia del Club El Drago y la IV Copa de Canarias por equipos de menores.

De igual manera, la feria propondrá diferentes desafíos a los aficionados a las carreras de obstáculos (también conocidas como OCR). En este espacio, el área de escalada acogerá exhibiciones de la selección canaria y la Federación Canaria de Montaña impartirá sesiones de introducción a la marcha nórdica.

Los deportes autóctonos se suman a la oferta deportiva durante estos cuatro días en Infecar, con zonas específicas para sus exhibiciones y prácticas abiertas al público. Es el caso de la lucha canaria, el salto del pastor, el juego del palo y la bola canaria. A esta agenda se añadirán demostraciones de levantamiento de piedra, levantamiento de arado y lucha del garrote, así como una zona especial para la vela latina canaria, de barquillo y de botes.

El motor, por otra parte, tendrá su espacio dedicado al aire libre en el recinto ferial. Uno de los principales reclamos con los que ExpoDeca 2024 en este sector ha sido el patrocinio del piloto Juan Carlos Quintana, que ha lucido los colores del I Congreso y Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias en sus apariciones en el circuito nacional.

Amplia oferta

En estas zonas exteriores en Infecar se ubicará una zona de restauración, para ofrecer un momento de descanso y diferentes opciones de comida a los visitantes. Por otro lado, el público tendrá a su disposición el aparcamiento contiguo al recinto ferial para poder estacionar sus vehículos.

ExpoDeca concentra todas las actividades dedicadas al fitness en el pabellón 5. Además de una gran oferta de expositores, para el público en general se han programado clases de latin dance, kung-fu, tai chi chuan, chi kung, dance, ciclo indoor, pilates, yoga, G-mind, ejercicios hipopresivos y escuela de espalda, fitness dance; total body; GAP (glúteos, abdomen y piernas), body combat y aeroboxing, G-BOX (entrenamiento cardiovascular al ritmo de la música e inspirado en los movimientos de las artes marciales), zumba, step y un taller de merengue, además de sesiones especiales orientadas a mayores, embarazadas y el público infantil. Y un taller específico de RCP (recuperación cardiopulmonar).

El pabellón 7 contará, además, con una ludoteca concebida para el público familiar, con una destacada presencia de los juegos tradicionales canarios. Y en el mismo enclave se exhibirá la muestra Canarias en el Olimpo, que rinde homenaje a los deportistas, técnicos y árbitros que, a lo largo de la historia, han representado a las islas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Durante ExpoDeca, también se celebrará la fase final de la Gran Canaria Crow Challenge (los días 16 y 17 de noviembre). Una actividad complementaria que reunirá a unos doscientos atletas compitiendo en esta cita, muy seguida por los aficionados al fitness y el cross training.

Por otra parte, el pabellón 6 se reserva para la gimnasia, con demostraciones de entrenamiento de alto nivel. Y sesiones de entrenamiento guiadas por monitores en gimnasia artística, trampolín, gimnasia deportiva y gimnasia acrobática.

En el mismo lugar se desarrollarán actividades de cross training, así como la promoción de las artes marciales tendrán, del mismo modo, un espacio estos días para la promoción de modalidades como kung-fu, kick-boxing, judo, jiu-jitsu japonés, taekwondo, karate o aikido.

Gala de los Premios al Deporte Canario

Otro de los acontecimientos más destacados dentro del calendario de actividades de ExpoDeca será la gala de entrega de los primeros Premios al Deporte Canario, que tendrá lugar este viernes, 15 de noviembre, en el Palacio de Congresos del recinto ferial.

Estas distinciones se han distribuido en diez categorías: siete de ellas para deportes convencionales y otras tres para modalidades deportistas y juegos motores tradicionales y autóctonos.

Del primer bloque, correspondiente a los deportes convencionales, han sido reconocidos por su trayectoria y méritos durante la temporada 2023/2024 el futbolista del FC Barcelona y la selección española de fútbol Pedri González (deportista individual); el equipo de voleibol masculino Guaguas Las Palmas (equipo); el internacional júnior con la selección española de balonmano Alberto Delgado (deportista promesa); el triatleta paralímpico Lionel Morales (deporte adaptado); la colegiada de fútbol Marta Huerta de Aza (deporte e igualdad) y el Rally Islas Canarias (promoción y difusión al deporte de las islas), así como el exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez, en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria profesional, con el premio honorífico.

En cuanto a las tres distinciones para deportes y juegos motores tradicionales y autóctonos, se repartirán de la siguiente forma: Fernando Amador recibe el premio Pedro Molina, por su labor creadora, de difusión, conocimiento, estudio o docencia de los deportes vernáculos; Antonio Celestino, de forma póstuma, recibe el premio especial Federación, para destacar su labor de difusión, crecimiento o mejora de estas modalidades deportivas y, por último, la Federación Canaria de Arrastre recibe el premio Igualdad por la organización de la sexta jornada de deportes autóctonos con motivo del Día de la Mujer.