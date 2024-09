La majorera Alba Alonso se corona en Dinamarca

CANARIAS7 Puerto del Rosario Lunes, 23 de septiembre 2024, 11:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Alba Alonso se coronó en Copenhague (Dinamarca) campeona del mundo de la distancia Sprint dentro del Mundial ISA de SUP y Paddleboard 2024. La competidora de Fuerteventura consiguió, además, el oro con la selección española en la clasificación general por equipos y la plata en la prueba de relevos.

La victoria de Alba Alonso se produjo en la última prueba del evento y, aunque España tenía casi asegurada la medalla de oro, la gran actuación de la canaria puso el mejor cierre para la victoria decisiva de su equipo. Nada más cruzar la línea de meta, el equipo en peso se tiraba al agua para festejar con ella su victoria y la de la selección. Francia, ganadora de la medalla de oro durante los últimos tres años, finalizaba en tercera posición, por detrás de Japón.

La final femenina de la modalidad de Sprint se presentaba muy dura para la española, ya que se enfrentaba a tres competidoras que habían conseguido medalla en 2023: la campeona mundial defensora del título, la francesa Mélanie Lafenetre, y las dos veces medallistas de SUP Sprint, la puertorriqueña Mariecarmen Rivera y la italiana Cecilia Pampinella.

Una salida prematura de Alba Alonso, la obligaba a ser algo más conservadora en el segundo arranque de la prueba. Alonso Frey tuvo que emplearse a fondo para remontar. Pero el empuje de la española en los metros finales de ese primer tramo del recorrido fue determinante. Consiguió meter la tabla entre la baliza y su rival, realizó el mejor giro de las cuatro competidoras y echó el resto en los últimos metros, donde conseguía una ventaja considerable que le permitía respirar y disfrutar en los metros finales del recorrido. Pampinella cruzó la línea de meta en segunda posición, tras una dura pelea con la francesa Lafenetre; mientras que la cuarta plaza era para portorriqueña Mari Carmen Rivera.

Sueño cumplido

«Esto es un sueño hecho realidad», dijo Alba Alonso al término de la prueba. «He estado trabajando muy duro desde hace ya varios años, especialmente en los últimos meses desde que supe que iba a hacer la prueba de Sprints en la ISA (asociación internacional de surfing). He entrenado duro para esta disciplina y he sacrificado mucho tiempo. Estoy muy feliz porque sabía que eso iba a suceder». La competidora canaria reconocía el trabajo del equipo como la clave del éxito de España en esta competición: «Es increíble ser parte de este equipo, hemos trabajado muy duro los últimos años, ganando la medalla de plata y quedándonos a las puertas del oro; ¡pero este año lo hemos conseguido! Somos como una familia, todos somos amigos y trabajamos por el mismo objetivo. Estamos muy felices de ser parte de esto, es un sueño».

La deportista de Fuerteventura, orgullosa, en lo más alto del podio. C7

España había conseguido la medalla de plata en los últimos tres eventos y llegaba a Dinamarca con la intención de «asaltar» el cajón más alto del podio, y lo hizo a base del esfuerzo individual y del trabajo en equipo que demostró la selección durante toda la competición. De las 16 medallas en juego, el combinado español ganó un total de 13 metales, con un parcial de 4 oros, 6 platas y 2 bronces en actuaciones individuales, además de la más importante, el oro por equipos.

Después de Dinamarca, y casi sin descanso, Alonso Frey participará ahora en una prueba del circuito internacional ICF (Federación Internacional de Canoa) en Creta (Grecia), del 27 al 29 de septiembre, cita a la que acude como preparación del Mundial ICF que tendrá lugar en Florida del 22 al 26 de noviembre. En ambas competiciones tomará parte en las modalidades de Sprint, Técnica y Larga Distancia.

Ayudas y patrocinios

Alba Alonso Frey ha conseguido hacer frente a los compromisos de esta temporada gracias al apoyo de Playas de Jandía, y Cabildo de Fuerteventura a traves de la consejería de Deportes y ayudas ADI lo que le permitió participar recientemente en el Campeonato de España Beach Race y Sprint en Galicia, vital para obtener su plaza dentro de la selección española y participar, un año más, en el Mundial ISA.

Temas

Copenhague

Dinamarca

España

Piraguismo