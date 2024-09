La majorera Alba Alonso, con el Mundial en mente

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 13 de septiembre 2024, 11:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Alba Alonso Frey última estas semanas en Fuerteventura su preparación de cara al Mundial ISA de SUP y Paddle Board, donde formará parte de la selección española que defenderá la medalla de plata conseguida el año pasado en Le Sables D'olonne (Francia). La competidora majorera participará en la prueba Sprint (200 metros) y su participación será nuevamente decisiva para el combinado de España, ya que es una de las favoritas para ocupar uno de los cajones del podio.

Alba Alonso ya ha tomado parte como miembro de la selección española en las ediciones de 2022 y 2023 de esta prueba mundialista por países. La primera cita la llevó hasta Puerto Rico, mientras que el año pasado consiguió en Francia dos cuartos puestos, en las carreras técnicas y de relevos.

Después de Dinamarca, y casi sin descanso, Alonso Frey participará en Creta (Grecia), del 27 al 29 de septiembre, en una prueba del circuito internacional ICF (Federación Internacional de Canoa). Alba acude a esta cita como preparación del Mundial ICF que tendrá lugar en Florida del 22 al 26 de noviembre. En ambas competiciones tomará parte en las modalidades de Sprint, Técnica y Larga Distancia.

Nivel acreditado

La canaria ha demostrado un altísimo nivel en las pruebas celebradas este año, destacando la victoria en la general absoluta del Festival Triple ESE celebrado en Melilla y el primer puesto en la modalidad de larga distancia en la Battle for Hércules, primera prueba internacional europea de la temporada de Stand Up Paddle (SUP), por delante de la actual campeona del Mundo y de Europa, Duna Gordillo, compañera de selección de Frey.

La competidora majorera es una habitual del circuito nacional e internacional de esta modalidad, donde se ha consolidado como una dura competidora, sobre todo en la recta final de las pruebas. Hay que destacar que Alba se inició hace tan solo 4 años en el Stand Up Paddle, combinando el SUP Race con el SUP Surf, aunque fue realmente en 2022 cuando participó en sus primeras pruebas nacionales e internacionales. Con tan solo 8 meses de preparación consiguió un increíble resultado en su debut mundialista, tras finalizar segunda de la general en el Alicante SUP Open, prueba del circuito mundial de la APP World Tour de SUP Race. Además, ha conseguido participar en dos Mundiales ISA con la selección española de SUP.

Patrocinios

Alba Alonso Frey ha conseguido hacer frente a los compromisos de esta temporada gracias al apoyo de Playas de Jandía, lo que le permitió participar recientemente en el Campeonato de España Beach Race y Sprint en Galicia, vital para obtener su plaza dentro de la selección española y participar, un año más, en el Mundial ISA.

Temas

España

Fuerteventura