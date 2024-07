Samuel Carmona, «a tope» para la velada del próximo 13 de julio

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 10:27 | Actualizado 10:36h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Samuel Carmona, pedigrí olímpico y un palmarés que incluye campeonatos nacionales, puja por mundiales y algún entorchado internacional que le dimensiona como a pocos, será uno de los grandes atractivos de la velada del próximo 13 de julio, bajo la denominación 'Torneo Jóvenes Promesas' que se celebra en el pabellón Juan Beltrán Sierra. El púgil de La Isleta, cuya última aparición sobre el ring fue en los Campeonatos del Mundo amateur celebrados entre abril y mayo, ya tiene ganas de acción y más en su tierra.

«Siempre es un placer pelear en casa y no puedo estar más motivado. Me siento con muchísimas fuerzas para hacerlo lo mejor posible y corresponder a toda la gente que ha confiado en mí«, asegura desde Madrid, donde ha establecido su campamento base para prepararse bajo la dinámica de la selección y ante la supervisión de Rafael Lozano.

Carmona se toma esta velada como una suerte de anticipo para el Europeo que, confía, tenga lugar antes de fin de año. «Ojalá que el Cabildo y el consejero de Deportes, Aridany Romero, pueden traer este evento al Arena como me han comentado. Mientras, lo que tengo que hacer es tener la guardia en alto, matarme día a día en los entrenamientos y esperar la oportunidad que me brindan oportunidades como la que ahora viene. Compartiré cartel con mi amigo y compañero Aramis Torres y con muchos chicos que están saliendo de abajo y que tienen mucha calidad. Creo que será un gran día para el boxeo canario«, anticipó.

«No me voy guardar nada. Como cada vez que compito, mi objetivo es rendir al máximo, dominar el combate, tener las sensaciones que me gustan. Creo que será posible porque estoy en un nivel de entrenamientos muy exigente, a tope. Y lo noto cada día«, añade.

Por ello, no duda en hacer un sentido llamamiento a la afición para que responda con su presencia en la instalación de Cruz de Piedra: «Peleamos para la gente y sentir el calor y el ambiente es algo único. Tanto para los profesionales como para los que están empezando es fundamental que se dé esto y no tengo dudas de que se llenará el aforo y habrá espectáculo completo«.