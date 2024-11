Bombazo: Dani Sarmiento vuelve a las canchas

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de noviembre 2024, 10:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dani Sarmiento vuelve a las canchas. El legendario jugador grancanario de balonmano, que cumplió 41 años el pasado mes de agosto, ha decidido retomar su carrera aceptando el reto que le ha propuesto el Gáldar, el club en el que se hizo profesional en sus inicios y con el que llevaba colaborando en los últimos tiempos como entrenador de la cantera.

«Es mi casa. No soy el Dani Sarmiento de hace diez años pero quiero ayudar en todo lo que sea posible. No lo he meditado mucho. Ha aceptado y espero ser útil a mis compañeros y al club«, reconoce con su modestia habitual.

Sarmiento podría debutar este mismo fin de semana con el Desatascos Jumbo Gáldar BM, que milita en la Primera Nacional, frente al Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal, en encuentro que se disputará este sábado en tierras gallegas.

Ampliar Dani, junto a Aday Sánchez, al que define como «el loco del balonmano de Gáldar».

«Sigo teniendo ese cosquilleo a la hora de competir. Porque si no fuese así, no habría dado el paso. Físicamente me encuentro bien, aunque no creo que sea para estar 60 minutos en la pista. Pero estoy ilusionado y con ganas«, insiste.

Por su parte, Aday Sánchez («el loco del balonmano de Gáldar», en definición del propio Sarmiento), entrenador y arquitecto del ambicioso proyecto que ahora suma a sus filas a esta leyenda, admite que «es un lujo y un honor» esta noticia.

Ampliar La leyenda del balonmano canario espera aportar en esta nueva etapa.

«Todos los que forman el vestuario han crecido viendo a Dani por la tele y tenerle ahora de compañero es increíble. Alguno hasta lloró porque no se lo creía. Para el equipo, para el club, para Gáldar y para la cantera la vuelta de Dani reúne un valor incalculable. Hay gente que vio sus inicios en eñ Gáldar y que todavía viene al pabellón. Es todo muy emotivo«, subrayó Sánchez.

Un palmarés de ensueño

Tras formarse en el Juventud Las Palmas, debutar en la máxima categoría con el Gáldar y emigrar al Almería, le ficharía el Barcelona, donde llenó saçu vitrina de títulos al conquistar 2 Champions, 6 Ligas Asobal, 4 Copas del Rey, 5 Copas Asobal y 4 Supercopas de España.

Además, hizo historia con el equipo nacional dentro de una generación irrepetible. Fue un habitual en los grandes campeonatos con los 'Hispanos', logrando 1 Mundial (2013), 2 Europeos (2019 y 2020), una plata en el campeonato de Europa 2022 y un bronce en el Mundial 2021, en los JJOO 2021 y en el Europeo 2014. Hizo historia con el equipo nacional dentro de una generación irrepetible.

Tras terminar su etapa en el Barcelona militó en el Saint Raphael de Francia y también tuvo una experiencia en el Wisla Plock de Polonia.