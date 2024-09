Varane, el soldado de Zidane que lo ganó todo, dice adiós al fútbol

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 25 de septiembre 2024, 09:53 | Actualizado 10:11h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Raphael Varane, una de las leyendas del Real Madrid, actualmente en las filas del Como italiano dirigido por Cesc Fàbregas - donde solo ha disputado un encuentro oficial - tras su paso por el Manchester United, cuelga las botas con tan solo 31 años. Lastrado por las lesiones, el central de Lille ha dicho basta, y ha hecho público un comunicado en sus redes sociales que adelantó el diario Le Parisien.

«Me mantengo en el más alto estándar, quiero salir fuerte, no solo aferrarme al juego. Se necesita una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar mis botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley», explicó el futbolista, que jamás olvidará el 2018. El galo completó ese año año un curso histórico con la victoria en el Mundial de Rusia con Francia ante Croacia, que sumada a la Liga de Campeones que logró en Kiev con el Madrid ante el Liverpool, le permitió entrar en un selecto club en el que solo hay una decena de jugadores en la historia del balompié. Un club que forman quienes han logrado la Copa de Europa y la Copa del Mundo en la misma temporada. Como jugador 'bleu' disputó 93 partidos y anotó cinco goles.

«De Lens a Mánchester pasando por Madrid, y jugando para nuestra selección. He defendido cada insignia con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje», aseguró en el texto publicado el futbolista al que Zidane le echó el ojo cuando comenzó su andadura deportiva en el Lens, y que firmó por el conjunto de Chamartín con tan solo 18 años, donde jugo durante una década. Le costó varios años hacerse con un puesto de titular indiscutible en el eje de una defensa donde Sergio Ramos y Pepe le tapaban el puesto. Se consagró en la temporada 2012-13, la última con Mourinho al mando del banquillo. En total jugó 360 partidos de blanco, anotando 17 goles siendo defensa y aportando siete asistencias. Allí lo ganó todo, entre otras cosas una Copa del Rey, tres ligas y cuatro Ligas de Campeones, antes de echarle un pulso a Florentino Pérez que le mandó fuera de la entidad rumbo al United, donde jugó las últimas tres temporadas y en las que celebró una Carabao Cup y una FA Cup. «No me arrepiento, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y trofeos, estoy orgulloso de que pase lo que pase, me he aferrado a mis principios de ser sincero y he intentado irme por todas partes mejor de lo que lo encontré», destacó.

En el Como italiano, donde solo llegó a jugar 23 minutos ante el Sampdoria en Copa, y donde continuará con otro rol, ha coincidido en la última temporada con otros veteranos conocidos de la liga española como Sergi Roberto, que se ha despedido este verano del FC Barcelona, el portero Pepe Reina y Alberto Moreno, procedentes del Villarreal.