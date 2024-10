De la Fuente: «No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato»

I.A.G Miércoles, 9 de octubre 2024, 09:00 | Actualizado 09:09h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Con el inicio de una nueva concentración por parte de la selección española, el preparador nacional Luis de la Fuente habló en una entrevista para El Larguero de la Cadena Ser en la que criticó su situación contractual así como los malos comentarios sobre los parones de los equipos nacionales. «Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la sub-21... De justicia hubiese sido que hubiese firmado el contrato ya. He tenido ofertas como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique hubiese pasado lo mismo...», afirmó el riojano, que ahondó en que la renovación de su contrato no se ha producido por «presiones» y temores a una posible inhabilitación en la Federación Española de Fútbol (FEF).

Ante todas las críticas de aficionados, jugadores y varios entrenadores, a los parones de selecciones, el riojano defendió que ellos no tienen la culpa: «Somos víctimas de esta situación. Los responsables son los que coordinan las temporadas, los jugadores... Si sé que tengo que gestionar 70 partidos, igual los gestiono de otra manera...», apuntó el técnico, que recalcó que «si alguien no tiene culpa de eso es la selección». «De media, representamos 1 partido al mes. Desde julio hasta marzo, jugamos 6 partidos en 8 meses. El problema no son esos seis sino los 70 anteriores», sentenció sobre la saturación del calendario.