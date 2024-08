De la Fuente, sobre las ausencias: «No hay problema con ninguno»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 30 de agosto 2024, 12:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Luis de la Fuente no quiere saber nada de autocomplacencia. Consciente del peligro de dormirse en los laureles para un equipo recientemente coronado rey de Europa, el seleccionador español apela al espíritu competivivo del grupo y remodela su convocatoria con el objetivo de encarar con la máxima ambición posible el intento de defender la corona en la Liga de Naciones.

El riojano, convencido de que sobran todavía los retos para mantener la motivación del grupo hasta el Mundial de 2026, niega cualquier tipo de relajación de los suyos ante la primera ventana de selecciones del curso, siempre complicada por el estado físico de los jugadores. «No, seguro que no, primero porque los conozco muy bien. Son insaciables en lo deportivo, quieren seguir ganando. Esto se puede mejorar porque hay un muy buen presente pero también un mejor futuro», valoró categórico el de Haro.

Obligado en algunos casos por las circunstancias aunque también motivado por introducir cambios que mantengan el nivel competitivo del grupo, De la Fuente justifica sus decisiones, amparado por la confianza en su criterio que genera el éxito. «No vamos a hablar de los que no están», atajó los debates a las primeras de cambio, antes de aclarar que «no hay ningún problema con ninguno y que sus ausencias responden a decisiones técnicas». «Entiendo que deben estar otros futbolistas en su lugar», concluyó.

«A estas alturas de temporada hay muy pocos jugadores que estén al nivel que tienen que estar. Estoy de acuerdo contigo, de igual manera que hay otros jugadores a gran nivel. Ahora mismo hay que valorar a Carvajal y a Mingueza, por los que hemos apostado», valoró sobre la elección del lateral derecho del Celta, que suma dos goles y dos asistencias y se impuso en la elección del sustituto del retirado Jesús Navas a Marcos Llorente, otro meritorio en gran estado de forma.

Sobre el jugador de Los Palacios, que dice adiós a La Roja como el internacional español más laureado de la historia, De la Fuente quiso comenzar con un «reconocimiento y agradecimiento por todo lo que ha dado como futbolista y como persona, además de un mensaje de apoyo a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París». Toda una leyenda del fútbol español y un ejemplo, que estaba plenamente convencida de su decisión.

El debate del 9

Pese a la ausencia de Álvaro Morata en la convocatoria y la falta de sustitutos específicos para el rol de delantero centro, De la Fuente está tranquilo con la parcela ofensiva en la selección. «En el puesto de 9 estamos muy bien cubiertos. Falta Álvaro por un problema físico pero tenemos jugadores de otras características que también juegan ahí perfectamente», explicó, tras poner de relieve el peso ofensivo de la conexión entre Lamine Yamal y Nico Williams, «que demuestra un potencial muy grande en las bandas».

El seleccionador español disfruta de su momento de gloria, consolidado por una trayectoria impecable, con dos títulos en su haber y el horizonte del Mundial. «Se trata de estar a gusto, feliz, que ambas partes coincidamos y mientras eso se produzca ni me he planteado nada. Me centro en la inmediatez de mi trabajo, en jugar y ganar los siguientes partidos», respondió cuando se le preguntó por su futuro, totalmente consolidado al frente de La Roja.