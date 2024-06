Sancionado un entrenador con 21 partidos de suspensión por pegar a los árbitros El entrenador del C.D. Madridejos, de categoría Preferente, reaccionó violentamente con el equipo arbitral al no ascender su equipo a Tercera RFEF

El entrenador del Club Deportivo Madridejos, club toledano que milita en la categoría Preferente, ha sido sancionado con 21 partidos de suspensión por el Comité de Competición tras los graves incidentes ocurridos el pasado domingo en el partido que disputaron su equipo y el Manzanares Club de Fútbol, de Ciudad Real.

El encuentro, disputado en el Nuevo Campo de Madridejos, estaba cargado de emoción pues ambos equipos se jugaban subir al Grupo XVIII de Tercera RFEF en el playoff de ascenso. El partido de ida, jugado en Manzanares, acabó con la victoria por un gol a cero de los ciudadrealeños. Pero el de vuelta, para disgusto de los aficionados y la plantilla del Madridejos, finalizó con empate a cero, con lo que el Manzanares ha logrado subir de categoría en detrimento del Madridejos.

El arbitraje no debió de ser del gusto del entrenador del Madridejos, el madrileño Alejandro Miranda Pardo, que agredió e insultó a los árbitros. Según el acta firmada por el colegiado, Miguel Ángel Toledo Galindo, poco antes de finalizar el partido el entrenador del Madridejos se dirigió a un asistente diciéndole «hijo de puta, me cago en tu puta madre», amenazándolo de muerte y chocando intencionadamente contra él. El ayudante se lo comunicó al árbitro y cuando regresó a la banda volvió a ser insultado y recibió una patada a la altura de la tibia. Alejandro Miranda, de 25 años, negó haber insultado al auxiliar y afirmó que chocó accidentalmente con él haciéndole caer al suelo.

A raíz de estos hechos, el Comité de Competición le ha impuesto una sanción de 21 partidos de suspensión por menosprecio y desconsideración al equipo arbitral, empujar y zarandear a los auxiliares y agredir al árbitro, que lo había expulsado con tarjeta roja directa antes de finalizar el encuentro si bien no exhibió la tarjeta en público por miedo a que el público local invadiera el campo.

Y es que el club al que entrena, el Madridejos, también será sancionado con una multa por incidentes de los aficionados, que lanzaron botellas de agua al equipo arbitral además de insultar y escupir a los colegiados. Según el informe del Comité de Competición, los directivos del Madridejos, lejos de impedir estos incidentes, «tomaron parte activa en los mismos, por lo que, siendo imposible su sanción individualizada al desconocer la identidad de cada uno de los participantes y no contar con licencia, no se les sanciona de forma individualizada, lo que no impide la sanción al club al que representaban».