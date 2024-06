Mbappé zanja el debate sobre los Juegos: «La posición de mi club es muy clara» «Entiendo que no estaré», dice el nuevo delantero del Real Madrid antes de medirse con Francia a Austria en la Eurocopa

Kylian Mbappé zanjó de una vez por todas el debate generado en torno a su participación en los Juegos Olímpicos de París. «La posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré», dijo el nuevo delantero del Real Madrid durante la comparecencia ante los medios de comunicación que efectuó un día antes de que la selección francesa abra su participación en la Eurocopa 2024 midiéndose a Austria en el Esprit Arena de Düsseldorf.

El crack de Bondy, que no fue incluido en la prelista que facilitó el entrenador de la selección olímpica de Francia, Thierry Henry, se mostró comprensivo con la postura adoptada por el Real Madrid, que considera que encadenar Eurocopa y Juegos supone un estrés excesivo para cualquiera de sus futbolistas. «Entiendo la postura de mi club como soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos», acotó Mbappé.

La presencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos se había convertido casi en una cuestión de Estado para Francia, que deseaba contar con el mejor futbolista del país para la cita que se desarrollará en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Hasta el punto de que el presidente de la República, Emmanuel Macron, había tratado de intermediar en el asunto.

«He metido la máxima presión al que dicen que será el nuevo club de Mbappé», manifestó Macron hace poco más de un mes en respuesta a unas preguntas del humorista francés Paul de Saint Sernin. Para entonces, todo el mundo daba ya por hecha la llegada de Mbappé al Real Madrid, noticia que se confirmaría oficialmente el 3 de junio, dos días después de que el conjunto de Chamartín levantase la Decimoquinta en el londinense estadio de Wembley.

Horas antes de que se refrendase el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, Thierry Henry facilitaba la prelista de convocados para los Juegos Olímpicos, en la que no figuraba el nombre del prodigio de Bondy. «La persona con la que hablé del Real Madrid fue muy directa. La última vez que recibí tantos rechazos fue en el instituto. No ha habido negociaciones», dijo el técnico de la selección olímpica de Francia para explicar el motivo por el que no había citado al astro.

El Real Madrid se había mostrado tajante al entender que el riesgo de una lesión y la fatiga provocada por la participación en dos grandes torneos prácticamente encadenados en el calendario eran demasiado elevados para permitir que sus internacionales hiciesen doblete, una decisión que hicieron extensible a Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, también en el radar de Henry y actualmente a las órdenes de Didier Deschamps en la Eurocopa. Mbappé ha acatado el dictamen de Florentino Pérez sin torcer el gesto.