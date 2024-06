Kylian Mbappé no irá a los Juegos de París y su fichaje por el Madrid es inminente Con la temporada ya finalizada, el club blanco hará oficial la contratación del francés en las próximas horas, según anuncia este lunes L'Équipe

El culebrón más largo en la historia del fútbol está a punto de llegar a su fin. Según anuncia hoy el prestigioso diario francés L'Équipe, el Real Madrid anunciará en las próximas horas el fichaje de Kylian Mbappé. El prodigio de Bondy se ha comprometido por cinco temporadas, hasta junio de 2029. El internacional galo se despidió hace unos días del Paris Saint-Germain tras levantar el título de la Copa de Francia, club al que pertenece hasta este 30 de junio, pero a su nuevo destino tan solo le hace falta la oficialidad. Y esto ocurrirá, según apuntan los medios galos, tan solo 48 horas después de que los blancos hayan levantado la Decimoquinta Champions League en Wembley.

Kylian Mbappé, que este curso ha firmado su temporada más goleadora con 43 goles a los que suma 10 asistencias, ya está concentrado con la Selección Francesa, de la que es su principal valor de cara a la Eurocopa, y deja el PSG después de siete años de frustración en los que no ha podido alzar la competición diseñada para los mejores jugadores del mundo.

El acuerdo es total entre el campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 y la entidad que preside Florentino Pérez desde hace meses, y tendrían un acuerdo para las próximas cinco campañas tras una historia de amor y cortocircuitos que se inició en Valdebebas cuando el crack parisino estaba a punto de cumplir 14 años. Está previsto que haya que esperar hasta después del torneo continental para ver a Mbappé con la camiseta del Real Madrid por primera vez, emulando las grandes puestas en escena que vivió el Santiago Bernabéu tiempo atrás. A Figo se le presentó en 2000 en el Palco de Honor con la camiseta del 10. A él le sucedió Zidane. Más de 400 periodistas le vieron posar con el 5 en el Pabellón de Hielo. En 2002 Ronaldo reunió a 500 periodistas en la sala de Prensa del Bernabéu. Un año después, Beckham rompió el récord de periodistas acreditados, con 544 en el Raimundo Saporta. Kaká inauguró las presentaciones con público, y metió en el Bernabéu a 50.000 personas. En ese 2009 Karim Benzema reunió a 15.000. Cristiano Ronaldo fue el no va más. Con el luso el Bernabéu se llenó hasta la bandera: 85.000 personas. Mbappé batirá récords.

El ariete cobrará 15 millones de euros netos por temporada y tendrá alrededor del 80% de sus derechos de imagen. No ha trascendido la prima de fichaje que recibirá y que completará su sueldo.

La Copa de Europa ha sido la principal causa del proyecto de los príncipes cataríes, que han gastado 1349 millones de euros en los últimos siete años; y la meta que siempre quiso lograr el jugador antes de despedirse al club al que llegó en 2017 procedente del Mónaco. Un final de trayecto amargo para el máximo goleador de la historia del PSG con 255 goles en 305 partidos, que ve cómo para lograr el sueño de la Liga de Campeones debe recalar en el entorno de la Castellana, a donde pudo aterrizar en 2022 antes de que presiones políticas y suculentas ofertas económicas cambiaran el paradigma.

Mbappé necesita ahora más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé para buscar una competición que le ha dado la espalda varias veces mientras es fetiche en Chamartín.

Y lo sabe bien Florentino Pérez, que este verano logrará una jugada perfecta. El jugador llega tras acabar contrato en París y sin pagar un traspaso desorbitado, cuestionado como mejor jugador del mundo y con mucho que demostrar después de su enésimo fracaso en el Viejo Continente, donde sólo ha pasado de octavos tres veces. Además el mandatario madridista gana también con la no inclusión del jugador galo en la prelista de Francia para los Juegos Olímpicos, algo con lo que Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, soñaba.

La cita olímpica comienza el próximo 26 de julio, pero el Real Madrid ya avisó de que los futbolistas que disputen la Eurocopa de Alemania que comienza este 14 de junio, no tendrán permiso para acudir al citado evento debido al riesgo de lesiones. De hecho, la pretemporada del equipo blanco y su tradicional gira veraniega por Estados Unidos, con un partido ya el 31 de julio, hacen incompatible disputar los Juegos. Al no ser un torneo del calendario FIFA, los clubs no están obligados a ceder a sus jugadores, salvo a los futbolistas españoles de LaLiga puesto que a esto obliga la Ley del Deporte en España si son llamados por el equipo nacional.