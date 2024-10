Szczesny ya es del Barça

Colpisa Madrid Miércoles, 2 de octubre 2024, 15:38 | Actualizado 15:54h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Wojciech Szczesny ya es oficialmente nuevo portero del Barça. La entidad que preside Joan Laporta confirmaba al mediodía de este miércoles lo que era un secreto a voces desde hace días: el fichaje del guardameta polaco, que llega para paliar la baja por lesión de Marc-André ter Stegen.

Sin equipo desde que hace unos meses pusiese fin a su contrato con la Juventus para colgar los guantes, el arquero nacido hace 34 años en Varsovia irrumpió como solución de urgencia después de que Ter Stegen sufriese una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha tras caer de mala manera cuando trataba de atrapar un balón durante el partido de Liga que enfrentó al Barça con el Villarreal el pasado 22 de septiembre.

La grave lesión del portero alemán, que estará de baja lo que resta de temporada y probablemente tampoco podrá iniciar la siguiente, dejaba a Iñaki Peña como único guardameta en la primera plantilla del Barça y obligaba a acudir al mercado a los azulgranas, que solo podían acometer la incorporación de un cancerbero que estuviese libre de contrato. «Iñaki tiene 25 años y el resto son muy jóvenes y, si pasa algo, necesitamos un portero con experiencia», dijo Hansi Flick, tras el choque de Liga ante el Getafe.

Es ahí donde apareció la figura de Szczesny, compañero de selección de Robert Lewandowski y con una acreditada experiencia en primera línea de fuego que aceptó abandonar su 'jubilación' para incorporarse al Barça. Firma hasta final de temporada y competirá por el puesto con Iñaki Peña, quien a priori parte con ventaja tras ser ratificado por Flick.

Szczesny aportará su experiencia bajo palos y permanecerá a la espera de que le llegue una oportunidad de demostrar las grandes cualidades que le llevaron a destacar en equipos como el Arsenal (2009-2015), la Roma (2015-2017) o la Juventus (2017-2024).

Internacional en 84 ocasiones con la selección polaca, con la que disputó como titular la última Eurocopa, Szczesny llegó a Barcelona el lunes procedente de Marbella y pasó la revisión médica. Un día después asistió a la goleada del conjunto azulgrana frente al Young Boys (5-0) en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

«Orgulloso» por vestir de azulgrana

«Lewandowski fue la primera persona que me llamó para mirar la posibilidad de que viniese porque yo estaba retirado. Al principio no estaba preparado para nuevos retos, pero hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería un error no aceptarlo. Por eso, Robert jugó un rol muy importante», señaló Szczesny a los medios oficiales del Barça en sus primeras palabras como azulgrana.

«Es un momento de máximo orgullo. Honestamente estaba preparado para la retirada. Estaba feliz, pero estar aquí estos dos primeros días en la ciudad y ver cómo la gente me ha tratado y lo importante que es para ellos me ha hecho sentir orgulloso y parte de esta apasionante familia. Es una gran institución y un gran club de fútbol, pero también he sentido el sentimiento de familia. La familia es muy importante para mí y ahora la he extendido un poco», agregó el arquero polaco.