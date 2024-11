La Real baja de la nube al Barça

Daniel Panero Domingo, 10 de noviembre 2024, 22:01 | Actualizado 22:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barça no pudo prolongar su buena racha este domingo en el Reale Arena. El conjunto que dirige Hansi Flick cayó por 1-0 en un partido en el que los culés no se sintieron cómodos en ningún momento y en el que acusaron la baja de última hora de Lamine Yamal. Un tanto de Becker en la primera mitad fue suficiente para frenar a los azulgrana antes del parón de selecciones y apretar una Liga que vuelve a abrirse tras los triunfos del Real Madrid y el Atlético.

Es mejor no cambiar lo que funciona. Es una máxima del fútbol y es algo que Flick parece tener grabado a fuego en su libreto. El técnico alemán no hace experimentos, incluye pocos cambios y repite planteamiento un día tras otro. Y eso que en esta ocasión tuvo que hacer frente a la baja de última hora de Lamine Yamal por molestias, pero eso no impidió que se viera un Barça reconocible, al menos en su idea de juego. Entró Fermín en su posición y Frenkie de Jong en el doble pivote junto a Marc Casadó para liberar a Pedri, cada vez más cerca del área rival.

Real Sociedad Remiro, Aramburu (Aritz, min. 61) , Zubeldia, Aguerd, Aihen (Javi López, min. 84), Zubimendi, Sucic (Sergio Gómez, min. 61), Brais Méndez, Kubo, Becker (Barrenetxea, min. 61) y Oyarzabal (Oskarsson, min. 61). 1 - 0 Barcelona Iñaki Peña, Koundé (Gavi, min. 84), Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, De Jong (Dani Olmo, min. 46), Pedri (Pau Víctor, min. 90+1), Fermín (Ansu Fati, min. 69), Lewandowski y Raphinha. Gol 1-0: Becker, min. 33.

Árbitro Cuadra Fernández (Comité Balear). Mostró amarilla a Aramburu, Iñigo Martínez, Brais Méndez y Zubeldia.

Incidencias Partido de la 13ª jornada de Liga disputado en el Reale Arena ante 36.194 espectadores. Emotivo minuto de silencio por las víctimas de la DANA. Pitos a Iñigo Martínez cada vez que tocó el balón. Cubarsí jugó con máscara.

El problema de repetir ideas es que a veces el rival te pueden coger la matrícula. Lo hizo en esta ocasión una Real Sociedad que puso el anzuelo y esperó a que el Barça picara. Los culés presionaron en campo contrario, incorporaron a Koundé y Balde al terreno rival y se hicieron desde muy pronto con la posesión de la pelota, un aspecto que Flick destacó como clave para este encuentro . No obstante, algo falló para los azulgrana y fue, paradójicamente, el tan nombrado fuera de juego. El aliado fiel en las últimas jornadas, le dio la espalda en esta ocasión a los de Flick.

Gol anulado a Lewandowski

El VAR anuló un gol de Lewandowski por un fuera de juego milimétrico de esos que exasperan a los románticos del fútbol vintage y acto seguido Sheraldo Becker supo hacer aquello que tanto le costó a los Vinicius, Mbappé y compañía. El surinamés arrancó desde atrás, sorprendió a la zaga adelantada de los azulgrana y definió a placer ante la salida de Iñaki Peña. Fue el único chispazo de una primera mitad que acabó pasada por agua y con el Barça subiendo las revoluciones en los últimos minutos, demasiado tarde antes de un descanso al que se llegó con Remiro sin necesidad de intervenir y con Flick mirando la libreta en busca de soluciones.

Tras la reanudación, el partido entró en erupción. Flick introdujo a Dani Olmo por Frenkie de Jong, con molestias, y la Real salió con la idea de dar al Barça su propia medicina. Los de Imanol avasallaron con una presión asfixiante y lograron cortocircuitar la salida desde atrás de los azulgrana hasta el punto de generar dos ocasiones clamorosas que desbarató Iñaki Peña y que marró Becker cuando tenía todo a favor. Fue el peor momento de un Barça que participó del intercambio de golpes y que lo intentó con remates desviados de Cubarsí y Fermín.

El partido estaba en la cornisa. La sentencia y el empate estaban a la misma distancia cuando el Barça se preparaba para firmar un asedio que no fue tal. Flick, con menos profundidad de banquillo que en días anteriores, introdujo a Ansu Fati y retiró a Fermín, desaparecido en la banda, pero el cambio tampoco sirvió para desgastar a una Real Sociedad que supo mantener la intensidad a lo largo de los noventa minutos. Probó Dani Olmo, muy participativo, desde lejos en dos ocasiones pero lo hizo sin fortuna y poco a poco el Barça se fue apagando a medida que el Reale Arena apretaba y creía en la machada de vencer al flamante líder de la competición. Finalmente el Barça entregó la cuchara y se marcha al parón de selecciones con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, aunque con un partido más.