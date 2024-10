Marcelino carga contra el árbitro de VAR por el penalti a favor del Getafe: «Si estás descendido es porque no eres muy bueno»

Amador Gómez Madrid Domingo, 20 de octubre 2024, 20:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Tras el empate del Getafe ante el Villarreal en La Cerámica (1-1) como consecuencia de un polémico penalti señalado por García Verdura tras ser llamado desde la sala VOR, Marcelino García Toral cargó con dureza contra el árbitro principal de VAR, Figueroa Vázquez. «Llega un árbitro en el VAR que está descendido, y si estás descendido es porque no eres muy bueno, y llama al árbitro, solo por afán de protagonismo, y deja al árbitro pitar», lanzó el técnico del Villarreal en alusión a Figueroa Vázquez.

«Estoy seguro de que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto no le hubiera llamado (a García Verdura), o no le hubiera hecho caso», añadió Marcelino, a quien se le mostró una amarilla «por decirle al árbitro que hay que actuar siempre con personalidad». «Ese penalti no se puede pitar en el fútbol, porque entonces habría diez penaltis por partido», aseguró. «Me parece ridículo, pero el árbitro ha actuado por corporativismo, que es lo que solemos ver, y el árbitro del VAR ha sido protagonista de algo que no ocurrió pero que él quiso que ocurriera», insistió el entrenador asturiano.

El autor del gol del Villarreal ante el Getafe, Santi Comesaña, también se mostró muy crítico con la decisión de señalar penalti a favor del Getafe por el manotazo de Raúl Albiol a Bertug Yildirim en el minuto 86. «Me ha parecido una vergüenza. Esto no es fútbol. El balón no va ni ahí, Raúl (Albiol) ni lo ve, no sabe la fuerza con la que va, ¿y pitas penalti? No es la primera vez que pasa. Pasa muchas veces. Se premia al que grita, al que simula... Se premian constantemente estas cosas y van a seguir pasando», lamentó el futbolista gallego del Villarreal.

«Se lo dije al árbitro durante el partido. Le dije: 'Estabas pitando espectacular hasta que entró el VAR'. Desde que entró el VAR se le fue el partido de las manos. Luego empezó a pitar los gritos en vez de pitar lo que veía. No empatamos nosotros, hizo que empató el partido el VAR. Se nos va el partido porque lo decide el VAR», aseguró Comesaña. «No creo ni que el árbitro crea que es penalti, pero como le llama el VAR tiene que pitarlo. Está como medio obligado a pitarlo», clamó Comesaña. El protagonista del penalti, Raúl Albiol, no quiso incidir en la acción, pero sí apuntó: «Se favorece a los tramposos también».