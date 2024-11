El Barça se hace el harakiri en Balaídos

Daniel Panero Sábado, 23 de noviembre 2024, 22:31 | Actualizado 22:36h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barça dejó escapar el triunfo en Balaídos. El conjunto que dirige Hansi Flick empató a dos en un partido que tenía controlado a diez minutos de la conclusión, pero que se torció tras la expulsión de Marc Casadó por doble amarilla. Los goles de Raphinha y Lewandowski fueron neutralizados por los de Alfon y Hugo Álvarez en la recta final y dejan más abierta que nunca la lucha por el liderato de la Liga.

Un rompecabezas. En eso se convirtió la alineación del Barça ante el Celta. La baja de Lamine Yamal obligó a Flick a buscar soluciones y a llevar a cabo un efecto dominó en el que Raphinha acabó en la derecha, Olmo en la izquierda, Pedri en el doble pivote y Gavi, la gran sorpresa, como mediapunta. El batiburrillo tenía como objetivo que el de Los Palacios, titular 370 días después, sostuviera la presión en campo contrario y cortocircuitara la salida desde atrás de un Celta que este curso no regala la pelota bajo ningún concepto.

El resultado en el inicio, no obstante, fue otro. Balaídos generó la atmósfera y los de Giráldez respondieron con una salida en tromba que al Barcelona le pudo costar cara. Perdonó Aspas una ocasión ante Iñaki Peña y eso sirvió para despertar al equipo de Flick, que encontró la pausa en los pies de Casadó y el vértigo en la velocidad de Raphinha. El brasileño es dinamita, sigue de dulce y solo necesitó un balón largo de Koundé para demostrar que este año no entiende de posiciones. Recortó a Mingueza y definió fácil al palo largo, imposible para Guaita.

Celta Guaita, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Fran Beltrán (Sotelo, min. 75), Ilaix Moriba, Hugo Álvarez, Iago Aspas (Durán, min. 90), Douvikas (Borja Iglesias, min. 75) y Bamba (Alfon, min. 62). 2 - 2 Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín (Héctor Fort, min. 46), Casadó, Gavi (Frenkie de Jong, min. 75), Pedri (Fermín López, min. 75), Raphinha, Lewandowski (Pau Víctor, min. 89) y Dani Olmo (Pablo Torre, min. 89). Goles: 0-1: min. 15, Raphinha. 0-2: min. 61, Lewandowski. 1-2: min. 84, Alfon. 2-2: min. 86, Hugo Álvarez.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Gerard Martín, Iago Aspas, Javi Rodríguez, Sotelo, Fermín López, Ilaix y Marcos Alonso. Expulsó a Marc Casadó por doble amarilla (min. 82).

Incidencias: Partido de la jornada 14 de Liga disputado en Balaídos ante 24.573 espectadores.

Fue el único tanto en una primera mitad en la que el Barça no logró tener el control total del partido. Los culés quisieron calmar el encuentro a raíz del gol con la presencia de Pedri y Gavi entre líneas, pero cada imprecisión era respondida por el Celta con ataques vertiginosos que hacían saltar a Flick de su asiento como un resorte. El germano vio desde la banda como Olmo se diluía en el perfil izquierdo y como los suyos sufrían ante un rival que pudo empatar antes del descanso si Aspas hubiera estado más acertado o si Ilaix Moriba no se hubiera topado con Iñaki Peña tras un misil desde treinta metros. El Celta no lo logró y se fue al vestuario frustrado con el marcador y con Soto Grado, que perdonó la segunda amarilla a Gerard Martín tras una entrada a Aspas.

Tras la reanudación el Barça siguió buscando sensaciones. Flick retiró a Gerard Martín para dar entrada a Héctor Fort, pero el partido seguía en una cornisa en la que todo podía pasar y en la que la amenaza del Celta era cada vez mayor ante la posibilidad de que el duelo se rompiera. En ese cara o cruz al Barça este año siempre le sale cara. Otra vez apareció Raphinha, en esta ocasión para robar un balón en campo contrario y habilitar a Lewandowski, que se llevó el balón a regañadientes ante su par y batió por bajo a Guaita para hacer su decimoquinto gol en esta Liga.

Traca celeste

El gol, ahora sí, sirvió para que el partido se enfriara, aunque también lo iba a hacer el Barcelona. Los culés recurrieron a la pelota, desgastaron a un rival que llevaba más de una hora peleando cada disputa como si fuera la última del encuentro y se relajaron. En mitad de esa calma, Flick introdujo a Fermín y Frenkie de Jong y retiró a Pedri y Gavi, que disputó 75 minutos a buen ritmo.

Fue el inicio del fin. Marc Casadó vio la segunda amarilla tras un agarrón innecesario y los azulgranas se desmoronaron. Koundé regaló el gol a Alfon tras un mal pase atrás y acto seguido, sin tiempo para digerir el golpe, Hugo Álvarez se internó en el área, recortó a Héctor Fort y batió por bajo a Iñaki Peña para poner patas arriba a Balaídos y dejar en shock a un Barça que tuvo el partido en su mano y que sin embargo ya está a tiro del Real Madrid.